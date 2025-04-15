الرياض، المملكة العربية السعودية: نظّمت شركة بيكتون ديكنسون "بي دي"، المتخصصة عالميًا في التكنولوجيا الطبية، قمة الرعاية الصحية تحت شعار "احتضان مستقبل قائم على القيمة وفق رؤية السعودية 2030". بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في الرعاية الصحية، وذلك لمناقشة أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال، مع التركيز على دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات الصحية، وتطبيق إجراءات سلامة المرضى، واتباع نهج الرعاية القائمة على القيمة، إلى جانب تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الكوادر المتخصصة، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية وتعزيز قدراته ومكانته كقطاعٍ فعّالٍ ومتكامل.

انطلقت فعاليات القمة، التي استضافها فندق كراون بلازا بالرياض، بكلمةٍ افتتاحيةٍ ألقاها عمر مليباري، المدير العام لشركة «بي دي» في السعودية، رحب خلالها بالحضور، وشدد فيها على أهمية تبادل الخبرات في قطاع الرعاية الصحية لمواكبة تطوراته المتسارعة، بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الهادفة إلى تطوير واستدامة القطاع الطبي عبر الابتكار الرقمي والحلول المتقدمة.

شهدت القمة عقد سلسلة من الجلسات النقاشية التي تناولت عددًا من القضايا والمحاور المهمة. حيث قدّم الدكتور جيستوس وولف، الأستاذ بكلية علوم الأحياء بجامعة ميونخ التقنية، تحليلًا حول التأثيرات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية. بينما استعرض الدكتور عبدالاله الهوساوي، المدير المؤسس السابق العام للمركز السعودي لسلامة المرضى والخبير بالسلامة الصحية للمرضى، الوضع الحالي والتوجهات العالمية الخاصة بمعايير سلامة الأجهزة الطبية، ومدى تأثيرها على سلامة المرضى. بينما تناول الدكتور محمد الغامدي، رئيس الجمعية السعودية للتمريض المهني، جهود المملكة في تطوير قطاع التمريض ضمن رؤيتها لأن تصبح مركزًا عالميًا في هذا المجال.

كما سلطت القمة الضوء أيضًا على الدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في مجال الرعاية الصحية. حيث ناقش الدكتور عبد القادر المعين، كبير المستشارين في برنامج تحول القطاع الصحي (HSTP)، دور الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي في رفع كفاءة النظام الصحي السعودي بما يتماشى مع رؤية 2030. بينما تحدث مدير الإدارة العامة للجودة بمستشفى قوى الأمن بالرياض، الدكتور هيثم بدر، عن أهمية الاستفادة من التحليلات الرقمية في تطوير جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

إلى جانب ذلك، خَصصت القمة جلسة لمناقشة أحدث أساليب تمكين الكوادر الطبية، قدمتها السيدة مواهب سماطر، المدير التنفيذي لإدارة التمريض بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع. أكدت خلالها على أهمية الاستثمار في تطوير مهارات التمريض باعتباره ركيزة أساسية في نجاح النظام الصحي وضمان تقديم رعاية متقدمة وفعالة.

واختتم ماهر الحسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "بي دي" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، فعاليات القمة بكلمةٍ استعرض فيها أحدث برامج الشركة المصممة خصيصًا لتعزيز الرعاية الصحية، وضمان سلامة المرضى والعاملين في هذا المجال الحيوي. وقال: "لقد شكلت القمة منصةً فعّالةً لتبادل الخبرات وطرح الرؤى والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، ومرونة القوى العاملة، يمكننا تسريع وتيرة التقدم في مجال الرعاية الصحية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030".

وتواصل "بي دي" التزامها بدعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية وصناع القرار، لتحسين نتائج المرضى، ورفع الكفاءة التشغيلية، عبر نهجها القائم على الابتكار والشراكات الاستراتيجية وتطوير التقنيات الطبية بالمملكة العربية السعودية وجميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن بيكتون ديكنسو «بي دي - BD»

بيكتون ديكنسون هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية في العالم، حيث تعمل على تطوير وقيادة قطاع الصحة من خلال تعزيز الاكتشاف الطبي والتشخيص وتقديم الرعاية الصحية. وتحرص الشركة على تقديم الدعم للأبطال العاملين على الخطوط الأمامية للرعاية الصحية عن طريق تطوير التكنولوجيا والخدمات والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير العلاج السريري للمرضى بالإضافة إلى العمليات السريرية من مقدمي الرعاية الصحية. ويعمل لدى بيكتون ديكنسون 70,000 موظف ممن يعملون بشغف والتزام في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تعزيز سلامة وكفاءة عملية تقديم الرعاية الطبية، إلى جانب تمكين فنيي المختبرات من اكتشاف المرض بدقة، وتعزيز قدرات الباحثين لتطوير الجيل التالي من التشخيصات والعلاجات. وتمتلك بيكتون ديكنسون حضوراً عالمياً وتتعاون مع منظمات في جميع أنحاء العالم لمعالجة عدد من قضايا الصحة العالمية التي تنطوي على تحديات كبيرة. وتساعد بيكتون ديكنسون، من خلال التعاون الوثيق مع العملاء، في تعزيز النتائج وخفض التكاليف وزيادة الكفاءات وتحسين السلامة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات حول بيكتون ديكنسون، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني bd.com أو تواصلوا معنا على لينكد إن www.linkedin.com/company/bd1/ وتويترBDandCo@.

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