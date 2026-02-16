الرياض، المملكة العربية السعودية، تواصل شركة "ايجكس"، الشريك الاستراتيجي لشركة “دي إتش إل للتجارة الالكترونية”، ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزوّدي الخدمات اللوجستية في المملكة، بعدما حققت إنجازاً جديداً بحصولها على جائزتيّ "مزود العام في خدمات التوزيع السريع والنهائي" و"مشغّل العام لسلسلة التبريد" ضمن جوائز السعودية للخدمات اللوجستية 2026، وذلك تقديراً لالتزامها بالتميز التشغيلي والابتكار وتقديم حلول لوجستية تركز على احتياجات العملاء في مختلف أنحاء المملكة.

وفي هذا السياق، قال محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ايجكس" "نحن فخورون بحصولنا على جائزة "مزود العام في خدمات التوزيع النهائي"، وجائزة "مشغّل العام لسلسلة التبريد" في جوائز السعودية للخدمات اللوجستية 2026. تعكس هذه الجوائز، في ظل المنافسة القوية، قوة نموذجنا التشغيلي القائم على الابتكار الرقمي الموجه للعملاء، وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع، إلى جانب ثقافة عمل متميزة تمكّن فريقنا من الاستفادة من النمو المتسارع في قطاعات التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات في المملكة".

وتجسّد هذه الجوائز عاماً مفصلياً حافلاً بالنمو الاستراتيجي لشركة "ايجكس"، حيث وسّعت الشركة نطاق عملياتها بشكل كبير ليشمل أكثر من 60 منشأة، و1400 مركبة، وفريق عمل يزيد على 2000 موظف، مقارنة بـ 50 منشأة و870 مركبة و1500 موظف في بداية عام 2025. وقد مكّن هذا التوسع "ايجكس" من الحفاظ على مستويات عالية من الموثوقية وجودة الخدمة، إضافة إلى تعزيز قدراتها في خدمات التوزيع الكامل والنهائي (B2C) خارج المملكة لتشمل قطر وعُمان والكويت.

كما تحتفي الجائزة بعام من النمو التحولي في عمليات سلسلة التبريد لدى "ايجكس"، حيث أطلقت الشركة أول وأكبر منشأة لوجستية لسلسلة التبريد في المملكة بمساحة 3000 متر مربع، معتمدة وفق معايير GMP–GxP في الرياض. يضع هذا المرفق "ايجكس" في طليعة البنية التحتية اللوجستية المخصصة للقطاع الدوائي، ويدعم توطين خدمات علوم الحياة الحيوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما يعزز شراكة "ايجكس" مع DHL Global Forwarding Healthcare حضورها العالمي، من خلال توفير رؤية شاملة للعمليات، ومراقبة على مدار الساعة، والالتزام الكامل بالشروط التنظيمية لنقل الشحنات الطبية الحساسة.

من جهتها، قالت جوستينا ليمان، المديرة التنفيذية لحلول الرعاية الصحية وسلسلة التبريد في "ايجكس": "إن حصولنا على جائزة مشغّل العام لسلسلة التبريد يمثل تأكيداً كبيراً على قيمة الاستثمارات التي قمنا بها في البنية التحتية والتقنيات والامتثال. بدءًا من منشأتنا المعتمدة وفق GMP–GxP في الرياض، وصولاً إلى أنظمة المراقبة المستمرة على مدار الساعة والالتزام التنظيمي، تم تصميم جميع عناصر عملياتنا لضمان سلامة الشحنات الحساسة للحرارة. وتعكس هذه الجائزة تفاني وخبرة فرقنا التي تقدم حلول سلسلة تبريد آمنة وموثوقة ومتوافقة تماماً داخل المملكة وخارجها."

ومع تسارع المملكة في تحقيق طموحات رؤية 2030 لتصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية، تواصل "ايجكس" لعب دور محوري في تطوير البنية التحتية الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء قوة عاملة لوجستية مؤهلة للمستقبل.

لمحة عن "ايجكس"

تعدّ شركة "ايجكس"، الشريك الاستراتيجي لشركة "دي إتش إل للتجارة الالكترونية"، متخصصة في الخدمات اللوجستية والنقل وسلسلة التبريد في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست عام 2021 ويقع مقرّها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وتستلهم أعمالها من رؤية السعودية 2030 لتقديم حلول لوجستية متطورة تربط الشرق الأوسط بالعالم بسلاسة.

تتخصص "ايجكس" في توزيع التجارة الإلكترونية وحلول القطاع الصناعي في الشرق الأوسط، ولها حضور راسخ في السعودية والإمارات والبحرين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وجنوب أفريقيا والصين. وتشمل شبكتها أكثر من 60 منشأة، و1400 مركبة، وفريق عمل مكون من 2000 موظف محترف.

تقدم "ايجكس" مجموعة متكاملة من الحلول الموجهة للعملاء، بما في ذلك توزيع الطرود، وحلول التجارة الإلكترونية، وخدمات النقل البري، بالإضافة إلى التخزين، والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد، وحلول الرعاية الصحية.

وتعود ملكية "ايجكس" إلى مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية الخاصة في المملكة العربية السعودية، وشركة "دي إتش إل للتجارة الالكترونية"، الذراع المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية العابرة للحدود التابعة لشركة "دي إتش إل".

