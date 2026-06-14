تُوج بنك العز الإسلامي بجائزة "أفضل مؤسسة في اثراء تجربة العملاء – الخدمات المصرفية الإسلامية" ضمن جوائز عُمان لإثراء تجربة العملاء ٢٠٢٦، والتي أُقيمت تحت رعاية صاحب السمو السيد نمير بن سالم آل سعيد .

ويعكس هذا التكريم التزام البنك الراسخ بوضع العملاء في صميم عملياته، وحرصه المستمر على تقديم تجربة مصرفية متكاملة ومبتكرة ترتكز على الجودة والكفاءة والقيمة المضافة عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء. كما يأتي هذا الإنجاز تقديراً لجهود البنك المتواصلة في تعزيز والارتقاء بمعايير الخدمة من خلال الابتكار الرقمي، وتطوير الحلول المصرفية التي ترتكز حول احتياجات العملاء وتطلعاتهم المتجددة.

وتُعد تجربة العملاء إحدى الركائز الاستراتيجية الأساسية في مسيرة بنك العز الإسلامي، حيث ينظر إليها البنك باعتبارها عاملاً محورياً في تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيته في القطاع المصرفي. وانطلاقاً من ذلك، يواصل البنك الاستثمار في أحدث التقنيات، وتطوير عملياته التشغيلية، وتمكين كوادره البشرية لضمان تقديم خدمات مصرفية سلسة وشخصية وفعالة تتوافق مع أعلى معايير الصيرفة الإسلامية.

وخلال السنوات الماضية، أطلق بنك العز الإسلامي مجموعة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي أسهمت في تبسيط المعاملات المصرفية وإثراء تجربة العملاء. كما يواصل البنك الاستفادة من آراء العملاء وتحليل البيانات لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل وتقديم تجارب مصرفية ذات قيمة تعزز الثقة وترسخ علاقات طويلة الأمد معهم.

وأكد البنك أن هذا الإنجاز يعكس تفاني موظفيه والتزامهم المستمر بتجاوز توقعات العملاء وتقديم أفضل مستويات الخدمة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعزز مكانة بنك العز الإسلامي كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان وتؤكد سعيه الدؤوب في ترسيخ ثقافة التميز في تجربة العملاء.

ومع استمرار تطور القطاع المصرفي، يواصل بنك العز الإسلامي التزامه بوضع معايير جديدة في مجال تجربة العملاء، انسجاماً مع رؤيته الرامية إلى "إضفاء طابع شخصي في كل تجربة مالية عبر حلول ذكية ومبتكرة" تسهم في تمكين الأفراد والمؤسسات ودعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

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