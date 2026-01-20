خلود العميان: المنصة تعزز دورنا المؤثر في ترسيخ التكامل الاقتصادي وبناء جسور التعاون في المنطقة

حوارات قيادية ومحتوى فكري استراتيجي يعكس توجهات الاقتصاد العالمي من دافوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت فوربس الشرق الأوسط مبادرة استراتيجية لقيادة الحوار العالمي في مختلف المجالات الاقتصادية المتخصصة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس 2026، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 19 وحتى 23 يناير 2026، في خطوة، تعكس المكانة المؤثرة التي تتمتع بها المنطقة في دعم التوجهات العالمية نحو صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

وتعتبر مبادرة "منصّة فوربس الشرق الأوسط"، بمثابة مساحة حوار مستقلة تسهم من خلالها في استشراف التوجهات والآراء لعدد من القيادات والوزراء، ورؤساء الشركات، وصنّاع القرار، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في مشهد يعزز مكانة "فوربس" ودورها في الإضاءة على الأفكار العالمية، والاستثمارات، ومناقشة الابتكارات، وفرص بناء الشراكات العالمية.

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: " يمثل إطلاق منصة فوربس الشرق الأوسط في دافوس خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بالمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال توفير مساحة تجمع صُنّاع القرار وقادة الفكر لاستشراف التحولات الاقتصادية وبحث فرص التعاون المستقبلية. وتنسجم هذه المبادرة مع دور فوربس الشرق الأوسط في تعزيز التكامل الاقتصادي وتبادل الأفكار وبناء جسور تواصل فعّالة بين دول المنطقة والعالم، بما يرسّخ مكانتنا كمنصة موثوقة لدعم الشراكات والتحالفات الدولية ذات الأثر طويل الأمد".

وتوفر المنصة برنامجاً متكاملاً يجمع بين حوارات رفيعة المستوى، وجلسات متخصصة، ولقاءات إعلامية، وفعاليات حصرية للشركاء وكبار الشخصيات، إلى جانب إنتاج محتوى فكري ريادي بشكل يومي، والذي سيجري بثه عبر مختلف منصات "فوربس الشرق الأوسط" الرقمية، بما يعزز انتشار الرؤى والأفكار وفق رسالتها الإعلامية للمنتدى "من دافوس إلى العالم".

وتسعى "فوربس الشرق الأوسط" من خلال هذه المبادرة إلى إبراز مساهمات دول المنطقة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة التحولات الاقتصادية العالمية، بالتركيز على مبادراتها الاستراتيجية في تعزيز مسيرة الاستدامة، والتحول الرقمي، وتمويل النمو المستدام، إلى جانب قضايا محورية تشمل حوكمة الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الذكي، ومستقبل الطاقة، والأمن السيبراني، والابتكار في الرعاية الصحية.

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة (Forbes) التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيراً وابتكاراً في الشرق الأوسط، وتُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، وتُتيح نُسخاً رقمية للقرّاء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة (Forbes) الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهوراً واسعاً من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

