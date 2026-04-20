سويسرا - أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن قائمة القادة العالميين الشباب لعام 2026، والتي تضم 118 قائدًا من 54 دولة تحت سن الأربعين، يمثلون مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأعمال، والتكنولوجيا، والسياسات العامة، والمجتمع المدني.

وشهدت القائمة حضورًا سعوديًا لافتًا مع إدراج اثنين من الرؤساء التنفيذيين البارزين، هما رائد الأعمال خالد بن أحمد شربتلي، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء، ورئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال باتحاد الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إلى جانب يزيد المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلاك روك العربية السعودية.

ويأتي اختيار شربتلي من بين آلاف المرشحين للانضمام إلى مجتمع القادة العالميين الشباب، أحد أكثر شبكات القيادة تنافسية على مستوى العالم، تقديرًا لدوره في تطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وإسهاماته في دعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُعد شربتلي رائد أعمال ومستثمرًا نشطًا أسس وشارك في تأسيس عدد من الشركات الناشئة، من بينها “ستة أيام للصيانة والنظافة” و"الرموز المشتركة للطاقة" المتخصصة في حلول الطاقة الشمسية.

كما شغل عدة مناصب قيادية حيث انضم إلى مجموعة النهلة، قبل أن يلتحق بشركة تكنولوجيات الصحراء في عام 2018 كشريك تنفيذي عقب استحواذها على شركته" الرموز المشتركة للطاقة"، وتدرج في المناصب داخل الشركة حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار، حتى تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2023. ويحمل شربتلي درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والمالية من جامعة ميامي، إلى جانب بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها.

ويعكس إدراج المبارك مكانته كأحد القيادات المالية البارزة في المنطقة، حيث يشغل منصب الرئيس في بلاك روك الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك العربية السعودية، ويقود من خلاله أعمال الشركة في المنطقة، مع الإشراف على تنفيذ استراتيجيات النمو وتوسيع حضورها الإقليمي.

ويمتلك المبارك خبرة واسعة في القطاع المالي والاستثماري، إذ يشغل عضوية مجلس إدارة شركة بلاك روك العربية السعودية وشركة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية، كما سبق أن كان عضوًا في لجنة مؤسسات السوق المالية التابعة لهيئة السوق المالية بين عامي 2020 و2022 ممثلًا لقطاع إدارة الاستثمارات.

وقبل انضمامه إلى بلاك روك عمل المبارك نائبًا للرئيس في شركة جدوى للاستثمار ضمن فريق الاستثمار في الملكية الخاصة، حيث شارك في تنفيذ صفقات نوعية في السعودية والإمارات، كما عمل في Morgan Stanley في مكاتب نيويورك ولندن ودبي ضمن قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، متخصصًا في صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال. ويحمل المبارك درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد.

ويُنتظر أن يشارك شربتلي والمبارك ضمن برنامج القادة العالميين الشباب الذي يمتد لثلاث سنوات، ويشمل برامج تدريبية متقدمة، وتبادلًا للخبرات، وفرصًا للتعاون مع قيادات عالمية، بما يسهم في تطوير الحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتعزيز الأثر الإيجابي عبر مختلف القطاعات.

وقالت إيدا يينغ كريستنسن رئيسة منتدى القادة العالميين الشباب: "إن القادة الأكثر فاعلية اليوم هم الذين يجمعون بين الرؤية والمسؤولية، وبين الابتكار والازدهار، وبين النجاح وخدمة المجتمع. وأضافت: تعكس دفعة 2026 جيلًا استثنائيًا من الأفراد الذين يوسّعون بالفعل مفهوم القيادة عبر مجالات الحكومة والأعمال، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والثقافة".

وتعكس قائمة القادة العالميين الشباب توجهًا عالميًا متصاعدًا نحو تمكين القيادات الشابة القادرة على إحداث تأثير مستدام، في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. كما يؤكد هذا الحضور السعودي المتنامي المكانة المتقدمة للكفاءات الوطنية على الساحة الدولية، ودورها في قيادة الابتكار وصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية، بما يعزز من حضور المملكة في المنصات العالمية المؤثرة.

للاطلاع على القائمة:

