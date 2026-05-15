8 قطاعات رئيسية في معرض "آيسنار 2026" تدعم جاهزية الدول في مواجهة التهديدات المتقدمة، والأولويات الوطنية طويلة الأمد، وحماية الأصول الاستراتيجية.

37 دولة تشارك في معرض "آيسنار 2026" لدفع جهود تعزيز الشراكات التجارية والاستراتيجية بين الشركات العالمية والمحلية والصغيرة والمتوسطة في مجالات الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة، وإنفاذ القانون، وحماية البنية التحتية الحيوية، والدفاع المدني، والذكاء الاصطناعي.

دولة الإمارات، أبوظبي: أعلنت مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، عن استمرار استقبال طلبات التسجيل للحضور والمشاركة في النسخة التاسعة والأكبر في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، المنصة الإقليمية الرائدة والأكثر موثوقية بالمنطقة، في قطاعات الأمن الوطني والسيبراني ودرء المخاطر، والذي سيقام خلال الفترة من 19 وحتى 21 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

ويُعقد معرض "آيسنار 2026" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومن المقرر أن تشهد نسخة عام 2026 مجموعة جديدة من الفعاليات والمنصات ضمن 8 قطاعات رئيسية للمعرض وهي؛ الأمن الوطني، والأمن السيبراني، وتأمين التجارة والأعمال، والأمن الشخصي والحماية، ومكافحة الحرائق والسلامة، والمهام الشرطية وإنفاذ القانون، وحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، والذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة.

وتشارك في معرض "آيسنار 2026" 37 دولة منها 9 دول تشارك للمرة الأولى، مما سيدفع جهود تعزيز الشراكات التجارية والاستراتيجية بين الشركات العالمية والتي تشكل نسبة مشاركتها 40%، والشركات المحلية التي تشكل نسبة مشاركتها 60%، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة مشاركتها 20% من إجمالي الشركات العارضة والمشاركة، في مجالات الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة، وإنفاذ القانون، وحماية البنية التحتية الحيوية، والدفاع المدني، والذكاء الاصطناعي.

وسيجمع معرض "آيسنار 2026" تحت شعار "نجتهد اليوم.. لنبني أمن الغد" أبرز المؤسسات الأمنية والجهات الحكومية على مستوى العالم، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمبتكرين في مجالات الأمن الوطني والسيبراني ودرء المخاطر، والمشترين، والجهات الفاعلة في سلاسل التوريد من القطاعين الحكومي والخاص، ليوفر منصة عالمية تناقش الأولويات المتغيرة لقطاع الأمن الوطني، وتستعرض أحدث التطورات والابتكارات في تقنيات الأمن الوطني ودرء المخاطر، والتي تعيد تشكيل مشهد الأمن العالمي، مع التركيز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير منظومات الأمن الوطني، والأمن السيبراني، وإنفاذ القانون، وحماية البنية التحتية الحيوية، والدفاع المدني.

ويمثل معرض "آيسنار 2026" منصة مهمة لـ 253 شركة عارضة على مساحة 28,000 متر مربع، لتبادل الخبرات والأفكار، والمشاريع، وبناء العلاقات، وإبرام الشراكات الاستراتيجية والصفقات، التي تسهم في تطوير مستقبل الأمن الوطني ودرء المخاطر، حيث سيشهد المعرض برنامج متكامل يشمل فعاليات جديدة، وجلسات نقاشية وحوارية، يقودها خبراء متخصصين، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات في قطاعات مختلفة تشمل الأمن، والشرطة، والأمن السيبراني، وإنفاذ القانون، وخدمات الاستجابة للطوارئ، والحماية، والدفاع المدني، والذكاء الاصطناعي.

ويواصل معرض "آيسنار 2026” مسيرته في تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية في بناء منظومات أمنية جاهزة للمستقبل، باعتباره المنصة الإقليمية الرائدة لتعزيز المرونة الوطنية والرقمية، من خلال استعراض حلول متقدمة في مجالات الأمن الوطني ودرء المخاطر. للتسجيل والمشاركة في معرض "آيسنار 2026"، يرجى التسجيل عبر الموقع الرسمي للمعرض www.isnrabudhabi.com .

