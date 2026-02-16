خلود العميان: "القمة حلّلت بعمق اتجاهات الاستثمارات في المنطقة لعام 2026 وجمعت صُنّاع القرار لصياغة فرص ذات أثر حقيقي"

تكريم قيادات الاستثمار المؤثرة في المنطقة

نمو إقليمي متسارع مدفوع بالقطاعات غير النفطية وثقة متزايدة بالأسواق الخليجية

أبوظبي- الامارات العربية المتحدة: اختتمت فوربس الشرق الأوسط فعاليات النسخة الأولى من قمة "فوربس الشرق الأوسط لكبار المستشارين والمستثمرين"، التي عُقدت في أبوظبي يومي 10 و11 فبراير 2026 بالشراكة مع "بلتون القابضة"، لتشكّل منصة استراتيجية ناقشت التحولات الجوهرية في المشهد الاستثماري العالمي، وانعكاساتها على أسواق المنطقة.

وجمعت القمة في يوميها نخبة رفيعة من القيادات المالية وصنّاع القرار والمستثمرين من المنطقة والعالم، في حضور عكس الوزن الحقيقي للقطاع المالي الإقليمي ومكانته المتنامية على الساحة الدولية. وشارك في أعمالها معالي داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "بلتون القابضة"، وخالد الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، والبروفيسور كين ماكفيل، رئيس كلية أليانس مانشيستر للأعمال، ومعالي بول دواليبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الابتكار في رأس الخيمة، وشريف فودة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NESR – الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية.

وناقشت جلسات القمة مواضيع متعددة ركزت على بناء المحافظ الاستثمارية طويلة الأمد، وتعزيز الثقة بالأسواق المالية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودور التكنولوجيا المالية في تطوير الأعمال وإدارة الأصول الذكية.

وأكدت القمة أهمية الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة لدعم اتخاذ القرار الاستثماري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي في عام 2026 نحو 3.3%، مع تراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.8%. أما في المنطقة، يتوقع البنك الدولي أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.4% في عام 2026، مدفوعًا بقوة القطاعات غير النفطية.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لبورصات المنطقة حتى نهاية شهر يناير نحو 4.3 تريليون دولار، فيما تحتفظ بنوك الشرق الأوسط بأكثر من 3.5 تريليون دولار من الأصول

وفي هذا السياق، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: " شهدنا خلال القمة نقاشات معمّقة حول توجهات رأس المال في المنطقة لعام 2026، في وقت يتجه فيه الاستثمار بقوة نحو الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. وقد جمعنا نخبة من أبرز المستشارين والمستثمرين لتحليل هذه التحولات وصياغة فرص وشراكات ذات أثر حقيقي تسهم في تعزيز تنافسية المنطقة على الساحة العالمية".

وأضافت أن عام 2025 شهد جمع 647 شركة ناشئة في الشرق الأوسط تمويلات بقيمة 7.5 مليار دولار، بزيادة 225% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس التحول المتسارع في بيئة الاستثمار الإقليمية، ويطرح تساؤلات استراتيجية حول الوجهة التالية لرأس المال في 2026.

ومن جانبها، قالت معالي داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "بلتون القابضة": "أكدت هذه القمة كيف يعاد تعريف مستقبل الاستثمار من خلال الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي تعيد رسم طرق اتخاذ القرار وإدارة المخاطر وكشف الفرص الاستثمارية".

وأضافت خورشيد: "نحن في بلتون نؤمن بأن الابتكار يجب أن يقترن بالثقة والحكمة لضمان أسواق مالية مرنة ومستدامة. كما توفر القمة منصة فريدة لتبادل الخبرات واستكشاف تطبيقات عملية وتحويل الحوار إلى نتائج ملموسة، بما يعزز نموًا أكثر ذكاءً واستدامة وشمولية في المنطقة."

وشهد الحدث تكريم نخبة من قادة القطاع تقديرًا لإنجازاتهم وإسهاماتهم المؤثرة في تطوير مشهد الاستثمار في المنطقة، وذلك بحضور خلود العُميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط. ومن بين المكرّمين: معالي داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "بلتون القابضة"؛ وسميح طوقان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لدى (Jabbar Internet Group)؛ وفيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لشركة "كامكو إنفست".

واختُتمت القمة بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار الاستثماري وتطوير الشراكات طويلة الأمد، بما يعزز من جاهزية الأسواق الإقليمية لمواكبة المتغيرات العالمية، ويكرّس دور أبوظبي كوجهة محورية لرؤوس الأموال العالمية وصناعة القرار المالي.

ونظمت فوربس الشرق الأوسط القمة بدعم من عدد من الشركاء المتميزين، بالتعاون مع "بلتون القابضة"، إلى جانب "بنك التمويل الكويتي"، و"جامعة مانشستر"، و"بتيل".

