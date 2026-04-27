مطلق الغملاس: نعمل على تطوير تجربة متكاملة لعملاءنا تجمع بين الخدمة الشخصية والابتكار الرقمي

في إنجاز جديد يعكس المكانة المتقدمة التي يتمتع بها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حصد بنك بوبيان جائزتي "أفضل بنك في خدمة العملاء في الكويت" إلى جانب جائزة "الأفضل في الحلول الرقمية في الكويت للخدمات المصرفية الخاصة "، من مجموعة يورومني Euromoney العالمية لعام 2026، تقديراً لتميزه في تقديم تجربة مصرفية متكاملة لعملائه تجمع بين جودة الخدمة والابتكار في الحلول المالية.

وتأتي هذه الجوائز تأكيداً لريادة بنك بوبيان في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، تشمل مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية والاستشارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملاء ذوي الملاءة المالية العالية، من خلال نهج يجمع بين الخبرة المصرفية المتخصصة والتقنيات الرقمية المتطورة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان، مطلق الغملاس إن حصول "بوبيان" على الجائزتين يعكس نجاحه في تطوير نموذج متكامل للخدمات المصرفية الخاصة يرتكز على تقديم تجربة مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه من ذوي الملاءة المالية العالية.

وأضاف "في بوبيان نحرص على بناء علاقات قوية مع عملائنا تقوم على الثقة والخبرة وتقديم استشارات مالية متخصصة، إلى جانب توفير حلول استثمارية متكاملة تدعم عملاءنا في إدارة ثرواتهم وتنميتها بما يتوافق مع أهدافهم المالية وتطلعاتهم المستقبلية."

وأوضح الغملاس أن التميز في خدمة العملاء يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية البنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حيث يحرص "بوبيان" على تقديم تجربة مصرفية متكاملة تشمل حلولاً استثمارية قصيرة وطويلة الأجل، وصناديق استثمارية متنوعة، إلى جانب حلول تمويلية متخصصة مثل التمويل مقابل رهن الأصول، فضلاً عن خدمات مصرفية متكاملة تدعم إدارة الثروات بكفاءة واحترافية.

** حلول رقمية تعزز تجربة العميل

من ناحية أخرى قال الغملاس أن جائزة "الأفضل في الحلول الرقمية" تعكس نجاح "بوبيان" في دمج الابتكار الرقمي ضمن منظومة الخدمات المصرفية الخاصة، حيث تتم اليوم أكثر من 60% من معاملات عملاء المصرفية الخاصة عبر القنوات الرقمية، بما يتيح للعملاء الوصول إلى خدماتهم الاستثمارية وإدارة محافظهم المالية بسهولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستوى الخدمة الشخصية الرفيعة التي تمثل أساس تجربة الخدمات المصرفية الخاصة.

وأوضح أن استراتيجية بوبيان في هذا المجال تركز على تطوير نموذج متكامل يجمع بين الخبرة المصرفية المتخصصة والحلول الرقمية المتقدمة، بما يمكّن العملاء من إدارة ثرواتهم وتنميتها من خلال حلول مالية مبتكرة تتسم بالكفاءة والمرونة وتواكب التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.

وأكد أن هذا التقدير من مؤسسة دولية مرموقة يورومني Euromoney يعكس نجاح البنك في تطوير خدماته المصرفية الخاصة وتعزيز تجربة عملائه، بما يرسخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية التي تقدم حلولاً متقدمة في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في الكويت.

وأعرب عن اعتزازه بفريق عمل إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، مؤكداً أن نجاح بوبيان هو انعكاس مبتشر لجهودهم المتواصلة في تقديم تجربة مصرفية راقية، وتجسد قيم البنك في الريادة نحو الجودة والتميز في الخدمة.

واختتم الغملاس تصريحه قائلاً "نسعى في بوبيان إلى تقديم منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة المصرفية المتخصصة والابتكار الرقمي، بما يمكّن عملاءنا من الاستفادة من حلول مالية واستثمارية متقدمة تضيف قيمة حقيقية لتجربتهم المصرفية."

** معايير منح الجائزة

واستندت لجنة تحكيم مجموعة يورومني Euromoney العالمية في تقييمها لبنك بوبيان إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، شملت مستوى التميز في خدمة العملاء ضمن الخدمات المصرفية الخاصة، وجودة التجربة المصرفية المقدمة للعملاء، إلى جانب قدرة البنك على تطوير حلول مصرفية رقمية متقدمة تسهم في تعزيز تجربة العملاء وتسهّل وصولهم إلى خدماتهم المصرفية والاستثمارية.

كما شملت المعايير مستوى الابتكار في تصميم وتقديم الخدمات، وكفاءة الحلول المقدمة لتلبية احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتمكين العملاء من متابعة محافظهم الاستثمارية وإدارة استثماراتهم بدرجة أعلى من المرونة والشفافية.

