يقدّم مفهوم "معرضين في موقعين" ضمن فعالية معرضي المجوهرات التوأم تجربة توريد أكثر كفاءة، تتيح لتجّار التجزئة وتجار الجملة ودور المجوهرات الفاخرة في دولة الإمارات وصولاً مباشراً إلى الألماس، والأحجار الكريمة، واللؤلؤ، والمجوهرات الجاهزة

دبي: أعلن مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) عن عودة معرضي المجوهرات التوأم الرائدين في مارس 2026، واللذين يجمعان أبرز الجهات الفاعلة في سلسلة توريد المجوهرات العالمية ضمن موقعين من الطراز العالمي. وتشهد هذه الفعالية مشاركة واسعة من المشترين في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما من دولة الإمارات، التي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لهونغ كونغ في قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة. ويُشكّل المعرضان منصة استراتيجية للتوريد، تلبّي احتياجات تجّار التجزئة وتجار الجملة ودور المجوهرات الراقية في المنطقة.

يُقام كل من "معرض هونغ كونغ الدولي الـ42 للمجوهرات" و"معرض هونغ كونغ الدولي الـ12 للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ" تحت شعار "معرضان في موقعين"، وذلك في "مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض" ومركز "آسيا وورلد - إكسبو". ويُوفّر هذا النموذج المبتكر للمشترين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط فرصاً أوسع للوصول المباشر إلى مصادر التوريد، وعقد شراكات تجارية جديدة مع أبرز المورّدين العالميين.

ومن المقرر إقامة المعرضين في الفترة من 2 إلى 6 مارس 2026 في مركز "آسيا وورلد - إكسبو"، ومن 4 إلى 8 مارس 2026 في "مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض". كما ستتوفّر فترة موسّعة للتواصل التجاري عبر الإنترنت من 23 فبراير حتى 13 مارس 2026، من خلال منصة "Click2Match" الذكية والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتابعة لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ. ويُتيح هذا النموذج الهجين للشركات في دولة الإمارات التفاعل مع العارضين قبل وأثناء وبعد إقامة المعرضين الفعليين، ما يعزّز فرص التوريد، ويوسّع آفاق التواصل، ويُسهّل عقد الصفقات التجارية بطريقة أكثر مرونة وفعالية.

وتحت شعار "اندماج الجمال المتألّق"، تستعد نسخة عام 2026 لاستقبال نخبة من العارضين العالميين الذين سيقدمون مجموعات استثنائية من المجوهرات الجاهزة، والألماس، والأحجار الكريمة، واللؤلؤ، والمواد الفاخرة. وسيُسلّط "معرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات" الضوء على عدد من المناطق المتميزة، من بينها "القاعة الاستثنائية"، و"قاعة الشهرة"، و"ركن المصممين". وسيحظى المشترون بفرصة استكشاف إبداعات فاخرة مرصّعة بالألماس، والأحجار النفيسة، واليشم، واللؤلؤ، من تقديم علامات مرموقة مثل Dehres و On Tung و Lili Jewellery و Karen Suen و Heinz Mayer و Autore Pearls. كما ستعود ماركات عالمية بارزة إلى "قاعة الشهرة" بمجموعة جديدة من التصاميم المبتكرة، من بينها Giorgio Visconti من إيطاليا، وCheté من هونغ كونغ، و VAD LLC من الولايات المتحدة، وZen Diamond من تركيا.

وسيُسلّط "ركن المصممين" الضوء على نخبة من المصممين الصاعدين والمخضرمين من هونغ كونغ، والبر الرئيسي الصيني، وتايوان، واليابان، وتايلاند، وغيرها من الأسواق العالمية، حيث سيعرضون مجوهرات عصرية تستند إلى أحدث التوجهات وتلبّي تطلعات المستهلكين العصريين المتغيّرة. واستجابة للطلب العالمي المتزايد، لا سيما من جنوب شرق آسيا والهند، سيواصل المعرض أيضاً تقديم منطقة المجوهرات الذهبية التي تم إطلاقها في عام 2025، والتي تحتفي بفنون الصياغة المعاصرة والتصاميم الذهبية المدعومة بالتقنيات الحديثة.

وسيتصدّر الإبداع المشهد في مسابقة هونغ كونغ لتصميم المجوهرات، حيث يقدّم المصممون المشاركون أعمالهم المستوحاة من موضوع هذا العام: "أناقة نقية – جمال طبيعي". وسيتم تكريم الفائزين خلال فعاليات المعرض، مع عرض تصاميمهم في موقع الحدث، ما يمنح الزوار لمحة ملهمة عن مفاهيم الفن والابتكار في عالم تصميم المجوهرات المعاصر.

وسيقدّم معرض هونغ كونغ الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ، في مركز "آسيا وورلد - إكسبو"، تشكيلة استثنائية من الأحجار المفككة والمواد الخام عالية الجودة. وسيُسلّط الضوء في "قاعة الألماس الفاخر" على أحجار نادرة بأوزان قيراطية كبيرة، بينما تستعرض منطقة "كنوز الطبيعة" مجموعة مختارة من الزمرد والياقوت الأزرق والأحمر من أبرز المصادر العالمية. أما منطقة "كنوز المحيط"، فستعود هذا العام لتُبهر المشترين من جديد بلآلئ بحرية طبيعية فائقة البريق والندرة.

ولتسهيل تجربة الزوار، ستعتمد المعارض نموذج EXHIBITION+ الهجين، الذي يُتيح للمشترين من مختلف أنحاء العالم الاستمرار في التفاعل مع مخرجات الحدث حتى بعد انتهائه فعلياً. كما سيواصل تطبيق السوق الإلكتروني للمجلس HKTDC Marketplace تقديم ميزات التحقق الذاتي والشارة الرقمية، ما يُمكّن الزوّار من دولة الإمارات من إتمام التسجيل رقمياً من خلال تحميل مستندات الهوية، والحصول على دخول فوري معتمد، مما يُسهم في تقليص أوقات الانتظار بشكل كبير في موقع الحدث.

