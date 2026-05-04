أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف، ممثلة بمتحف الشارقة البحري، مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة من “اصنع في الإمارات”، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمه مجموعة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على إبراز دور المتاحف بوصفها مؤسسات ثقافية تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وارتباط التراث الوطني بجوانب الابتكار والتصنيع، بما ينسجم مع الاستراتيجية الصناعية للدولة، ويعزز حضور الهوية الثقافية ضمن منظومة الاقتصاد المعرفي.

ويقدّم متحف الشارقة البحري، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، وتأسس بهدف جمع التراث البحري الإماراتي وحفظه ودراسته، لزواره تجربة معرفية متكاملة من خلال مجموعة من المقتنيات والحرف التقليدية والجلسات الحوارية، تُسلّط الضوء على أنماط الحياة البحرية التي شكّلت ملامح المجتمعات الساحلية في دولة الإمارات، بدءاً من صناعة السفن والصيد، وصولاً إلى الغوص على اللؤلؤ والتجارة والملاحة البحرية.

وتسعى هيئة الشارقة للمتاحف، عبر مشاركتها في هذا الحدث، إلى تسليط الضوء على تطور الممارسات البحرية التقليدية، بما في ذلك أدوات الملاحة مثل البوصلة، والأسطرلاب الكروي والمسطح، والساعة الشمسية، والساعة الرملية، والدوربين، إلى جانب أدوات الغوص والبحث عن اللؤلؤ، وميزان اللؤلؤ والمثاقيل، وأدوات الطواش، وصندوق حفظ اللؤلؤ المعروف " بــ البشتختة".

وتشمل المعروضات أيضاً أدوات الصيد، مثل شباك الصيد “الليخ”، والقراقير، والحبال، وميادير الصيد، إلى جانب أدوات صناعة السفن التقليدية، بما في ذلك أدوات الجلافة ومادة الدامر المستخدمة في صيانة السفن الخشبية. كما يعرض المتحف نماذج من السفن التقليدية التي لعبت دوراً محورياً في الحياة البحرية، مثل الشاحوف، والبوم، والبتيل، والبدن، والسمبوك، والصمعا، والتي تعكس بمجملها تطور صناعة السفن واستخداماتها في الصيد، والغوص والتجارة والتنقل.

وبالتوازي مع المعروضات، تقدّم الهيئة برنامجاً تفاعلياً متكاملاً يضم عروضاً حية للحرف البحرية التقليدية، مثل فلق المحار، وصناعة(طراقة وترويب) الليخ، وصناعة قارب الشاشة، الذي يُعد من أقدم القوارب التقليدية في الدولة، وكان يُصنع من سعف النخيل ويُستخدم في التنقل لمسافات قصيرة والصيد ونقل الأدوات الخفيفة.

وتتضمن الأجندة جلسة حوارية تسلط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والثقافية للحياة البحرية؛ وتحمل عنوان «دور المرأة في رحلات الغوص في التراث الإماراتي»، وتُعقد في 6 مايو، حيث تسلّط الضوء على الدور الجوهري الذي قامت به المرأة الإماراتية في مجتمع الغوص قديماً، إذ كانت شريكًا أساسيًا في رحلة البحث عن اللؤلؤ رغم عدم وجودها في عرض البحر، مستعرضةً إسهاماتها قبل الرحلة وخلالها وبعدها، ودورها في دعم الأسرة والحفاظ على تماسك المجتمع ونقل الموروث البحري للأجيال.

وتهدف هيئة الشارقة للمتاحف إلى إبراز الحرف التقليدية ليس فقط بوصفها جزءاً من الماضي، بل باعتبارها أساساً للمهارات وأساليب الإنتاج والمعرفة التي ما زالت تلهم الإبداع والصناعة في الحاضر، مؤكدة التزامها بمواصلة جهودها في صون التراث الإماراتي وتقديمه بأساليب تفاعلية مبتكرة، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً ثقافياً رائداً يربط بين التاريخ والمعرفة والإبداع واستشراف المستقبل.

