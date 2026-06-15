الجناح الوطني لدولة الإمارات يسهم في فتح آفاق تصديرية نوعية من خلال ربط الشركات الوطنية بالمشترين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين حول العالم.

أبوظبي : يبدأ الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته (الاثنين) في معرض "يوروساتوري 2026"، المعرض الدولي للدفاع والأمن الأبرز في أوروبا، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري.

ويستعرض المعرض أحدث الابتكارات والتطورات في مجالات الأمن السيبراني، وتقنيات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة العمليات عن بُعد، والحلول الأمنية المتقدمة، وإدارة الأزمات، والمرونة الصناعية.

ويقام الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، ليضع قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قلب أحد أبرز التجمعات العالمية المتخصصة، والذي يستقطب أكثر من 2,100 عارض من أكثر من 65 دولة.

ويشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في معرض يوروساتوري 2026 بهدف توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الصناعي. ويضم وفد المجلس المشارك نخبة من القيادات العليا على مدار أيام المعرض الخمسة، حيث تعمل مديرياته عبر مجالات متكاملة تشمل المشتريات وتخطيط القدرات، والتطوير الصناعي وسلاسل القيمة المحلية، والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات وترسيخ تنافسيتها على المدى الطويل.

وتعليقاً على المشاركة في المعرض، قال سعادة شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي: "إن قطاع الدفاع والأمن العالمي يشهد تحولات متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم الجاهزية والقدرة والتنافسية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا والابتكار. ومن هذا المنطلق، يحرص مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على توسيع نطاق تعاونه مع الشركاء الدوليين واستكشاف الفرص التي تسهم في دعم منظومة دفاعية وصناعية وطنية أكثر تقدماً واستدامة."

وفي سياق متصل، تستعرض مجموعة "إيدج" خلال مشاركتها في "يوروساتوري 2026"، مجموعة متكاملة من الحلول الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة المصممة لتوفير أفضلية عملياتية في ساحات العمليات الحديثة. وتشمل أبرز هذه الحلول أنظمة كهروبصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الرادار المتطورة، وطائرات من دون طيار، والذخائر التي تبقى بالجو حتى رصد الهدف، وصواريخ كروز عالية الكفاءة من حيث التكلفة، بما يعكس تركيز المجموعة على تطوير قدرات قابلة للتوسع وجاهزة للمهام العسكرية المختلفة.

كما تقدم مجموعة "إيدج" حلولاً متقدمة للأمن السيبراني، وأنظمة متعددة الطبقات لمواجهة الطائرات المسيّرة، وتقنيات الحرب الإلكترونية، والأسلحة الموجهة بدقة، والذخائر متوسطة وكبيرة العيار، إضافة إلى قدرات وطنية في مجال الفضاء وأنظمة مراقبة الأرض وتقنيات الدفاع الجوي، ما يبرز قدرة المجموعة على تطوير ودمج التقنيات المتقدمة عبر المجالات الجوية والبرية، والبحرية، والسيبرانية، والفضائية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ مجموعة "إيدج": "إن المشاركة في "يوروساتوري 2026" بهذه المجموعة المتكاملة تغطي مختلف قطاعات الدفاع الجوي والبري الحديثة، مدعومة بشراكات صناعية قوية. ويشكل المعرض فرصة ليس فقط لإبراز ما نطوره من حلول وتقنيات، بل أيضاً منهجية عملنا القائمة على الشراكة والسرعة والالتزام طويل الأمد بدعم القدرات التشغيلية الأوروبية. ويمثل تأسيس شركة "إيدج أوروبا" EDGE Europe نقطة تحول مهمة في مسيرتنا، إذ لم نعد نعمل عن بُعد، بل أصبحنا حاضرين ومستثمرين ومستعدين للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي والحكومات الأوروبية لتطوير القدرات التي تتطلبها المرحلة الحالية."

ومن جانبه، قال سعيد المنصوري، مستشار المعارض العسكرية والدفاعية بمجموعة أدنيك: "إن مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض "يوروساتوري 2026" المقام في العاصمة الفرنسية باريس، تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، ودعم الابتكار، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي."

وأضاف المنصوري: "أن مجموعة أدنيك بصفتها الجهة المنظمة للجناح الوطني لدولة الإمارات في "يوروساتوري 2026"، ستستفيد من هذه المنصة العالمية للترويج لفعالياتها الدفاعية والأمنية الرائدة ذات المكانة الدولية، بما في ذلك معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس"، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار"، وذلك انسجاماً مع التزامها بدعم الابتكار الدفاعي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية."

ويضم الجناح كوكبة من الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن، من بينها "إيدج جروب"، وشركة "ريسورس للصناعات"، وشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)، حيث تستعرض هذه الشركات أحدث قدراتها الدفاعية والتكنولوجية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي موثوق في مجالات الابتكار الدفاعي والتعاون الأمني.

إضافة إلى ذلك، يوفر الجناح منصة استراتيجية للشركات الوطنية لعرض حلولها المتقدمة وتقنياتها المستقبلية أمام المشترين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في توسيع حضورها في الأسواق الدولية وفتح فرص تصديرية ذات قيمة عالية.

ويشكل الجناح أيضاً مركزاً عالمياً للحوار الاستراتيجي والتواصل مع الوفود رفيعة المستوى، بحيث يتيح الفرصة من خلال جمع الحكومات ورواد الصناعة والشركاء الاستراتيجيين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وبناء شراكات مؤثرة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم التعاون الدولي وتعزيز الأمن العالمي.

وفي إطار مشاركتها بمعرض "يوروساتوري 2026"، تقدم شركة "ريسورس للصناعات" ضمن قطاع الطيران طائرتها المسيّرة الثقيلة H500، وطائرة V-15 ذات الإقلاع والهبوط العمودي، والطائرة المسيّرة متوسطة الارتفاع وطويلة المدى (MALE)، بما يبرز قدراتها المتقدمة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة.

وتضيف الشركة عروضاً في قطاع الحرب الإلكترونية، لمجموعة من الحلول المصممة لمواجهة التهديدات المتسارعة التطور، بما في ذلك نظام Sky Sentry للحماية من الطائرات المسيّرة، ونظام التشويش واسع النطاق المثبت على مركبة استطلاع وهجوم خفيفة (LSRV)، إضافة إلى بندقية PULSE50 المضادة للطائرات المسيّرة.

كما تستعرض شركة "ريسورس للصناعات" من خلال قطاع الأنظمة البرية ناقلة الجنود المدرعة MOREB MRAP، إلى جانب الكشف عن أحدث مركباتها من طراز LSRV SWAT المزودة بنظام STORM500 لإدارة الحشود.

وقال محمد عايش، مدير الاستحواذ والتطوير في شركة "ريسورس للصناعات": "نفخر بالمشاركة في المعرض ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، واستعراض القدرات والإمكانات الكبيرة للدولة في مجالات التصنيع الصناعي والدفاعي أمام العالم. وتعكس مشاركتنا التزاماً واضحاً بدفع عجلة الابتكار، وترسيخ التميز الهندسي، وتلبية المتطلبات المتغيرة لقطاعي الدفاع والأمن على المستوى العالمي."

وبدروه، أكد نيتين كاليا، العضو المنتدب لشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)، المتخصصة في التصنيع المتقدم لحلول الكابلات والتوصيلات الخاصة بقطاعي الطيران والدفاع، أن المشاركة في معرض "يوروساتوري 2026" ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات يعد فرصة مهمة للتواصل مع الجهات المعنية في القطاع، وتعزيز العلاقات القائمة، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.

وتستعرض الشركة أحدث منتجاتها من أنظمة الكابلات الجوية عالية الاعتمادية، ووحدات التوصيل عالية الكفاءة الكابلات والضفائر الكهربائية المخصصة للمنصات الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى حلول التوصيل الدقيقة للترددات اللاسلكية والتطبيقات عالية التردد، وأنظمة التوصيل متعددة الطبقات المصممة للمنصات ذات المهام الحيوية.

ويمكن لزوار المعرض الاطلاع على أحدث الابتكارات الإماراتية في مجالي الدفاع والأمن، والتواصل مع كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع، واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات المعروضة خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو، في الجناحين الداخليين G415 وH415 في القاعة 5A، والجناح الخارجي EXTPE6A – المنصة A19.

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نبذة عن مدن:

تُعد "مُدن" شركة قابضة دولية، مقرها أبوظبي في دولة الإمارات، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتتبوأ الشركة موقع الصدارة في مجال الابتكار العمراني، حيث تطوّر تصاميم وتجارب فريدة تتجاوز دائما التوقعات. وتشمل مجالات أعمالها الرئيسية العقارات، والضيافة، وإدارة الأصول، والاستثمارات، والفعاليات، والسياحة. وتهدف "مُدن" إلى تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد، عبر إرساء أسس أنماط حياة ذكية ومترابطة.

معلومات عن مجموعة أدنيك:

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

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