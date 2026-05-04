أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة "إمستيل" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL) ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة المتكاملة في قطاع صناعة الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن فوزها بجائزة الجودة والمطابقة ضمن جوائز "اصنع في الإمارات 2026". وتأتي هذه الجائزة، المقدمة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقديراً لجهود المجموعة ودورها المتميز في تطبيق أفضل معايير الجودة، والالتزام بأعلى معايير الامتثال، وتبني نموذج تصنيع مستدام ومتكامل في جميع مراحل الإنتاج.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة "إمستيل" كشريك صناعي رئيسي في دعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، وترسيخ توافقها مع مستهدفات "مشروع 300 مليار". وذلك من خلال التكامل بين أعلى معايير الجودة مع الكفاءة التشغيلية، تواصل المجموعة ترسيخ تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، والمساهمة في تأسيس قطاع صناعي أكثر استدامة ومرونة

وتعتمد "إمستيل" منظومة إدارة متكاملة تُعد من الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة، مدعومة بأكثر من 90 شهادة دولية، ومتوافقة مع ما يزيد على 200 معيار عالمي و75 إطاراً تنظيمياً للأسواق المختلفة. ويضمن هذا النظام المتطور توفير أعلى مستويات الجودة، والامتثال الشامل، وإمكانية التتبع الكامل في جميع مراحل الإنتاج، من المواد الخام وحتى التسليم النهائي.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يجسد الفوز بهذه الجائزة المعايير المتقدمة التي نطبقها عبر مختلف عملياتنا. وفي "إمستيل"، تمثل الجودة نهج عمل متكاملاً يقود الابتكار ويعزز التميز في التنفيذ. كما تعكس هذه الجائزة قوة أنظمتنا، وجاهزية كوادرنا، وتركيزنا المستمر على بناء منظومة صناعية مرنة وقادرة على المنافسة عالمياً، انطلاقاً من دولة الإمارات".

يعزز هذا التكريم التزام المجموعة بالارتقاء المستمر بمعايير الجودة التشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة صناعية تنافسية ومتكاملة، بما يرسخ دورها كشريك موثوق للمشاريع الوطنية والأسواق العالمية.

وتتبنى "إمستيل" نهجاً متكاملاً للجودة يرتكز على منظومة مترابطة، مدعومة بأنظمة رقمية متقدمة، وتكامل فوري للبيانات، وقدرات اختبار وتحليل متطورة. كما تتيح هذه المنظومة تتبع المنتجات بشكل شامل، بما يعزز الشفافية والموثوقية على نطاق واسع، ويرسخ ثقة العملاء في أكثر من 70 سوقاً خارجياً.

وانطلاقاً من رؤيتها المستقبلية، تواصل "إمستيل" تطوير نموذج تصنيع ذكي قائم على البيانات ضمن استراتيجيتها الرقمية 2025–2030، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، بما يتيح التنبؤ بالجودة، والمراقبة الفورية والمباشرة للعمليات، وتسريع وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، بما يرسخ جاهزيتها لمتطلبات قطاع الصناعة في المستقبل.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 14 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

