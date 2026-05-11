مسقط، على مدى ثلاثة أيام ، نجح أسبوع عُمان للتصميم والبناء 2026 في تحقيق نتائج إيجابية مذهلة لكافة المشاركين لا سيما وأن هذا الحدث جمع بين عدد كبير من المطورين والمستثمرين والمعماريين والمهندسين والمقاولين ومحترفي إدارة المشاريع وأصحاب المصلحة الحكوميين . تضمن الأسبوع الذي تم تنظيمه في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط تحت رعاية وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ثلاثة فعالية تكمل بعضها البعض وهي معرض ومؤتمر عُمان العقاري في الفترة من 10 إلى 13 مايو، ومعرض التصميم والبناء في الفترة من 11 إلى 13 مايو، وندوة أسبوع عُمان للتصميم والبناء والتي تم تنظيمها بالتعاون مع فرع معهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ساهمت هذه الفعالية التي أُقيمت برعاية معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، وزير المالية في التعريف بتطورات عُمان العقارية والبناء والبنية التحتية بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

وقد أكد حضور معاليه، إلى جانب كبار ممثلي الحكومة والصناعة، الأهمية الاستراتيجية للمنصة في دفع الاستثمار والتنمية والتحول الحضري طويل الأمد عبر السلطنة.

كما تم في 10 مايو افتتاح معرض عُمان العقاري والذي شهد حضور قوي من جانب المعنيين بهذا القطاع الحيوي وهو الأمر الذي يعكس استمرار الثقة في سوق العقارات العماني الذي يشهد نمواً مستمراً. جمع المعرض الذي استمر أربعة أيام كبار المطورين والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الحكوميين وكان فرصة لاستعراض فرص الاستثمار في القطاعات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات. وأبرزها حي يناير وحي النسيم من أدانتي ريالتي، وادي زها من الأهلي صبور ، جود ويامال من مجموعة طلعت مصطفى مسقط، وبازار حي مجد في صلالة وبازار صحار من مجد، بالإضافة إلى مشاريع وطنية كبرى مثل مدينة السلطان هيثم، وسط مدينة الخوير، وشمال مدينة مسقط من وجهة، مما يوفر للزوار وصولا مباشرا إلى بعض من أهم المقترحات العقارية النشطة حاليا في السلطنة.

كما تم افتتاح معرض عُمان للتصميم والبناء في 11 مايو، وهو المعرض الذي تم من خلاله عرض مجموعة واسعة من الحلول في مجالات البناء، والبنية التحتية، والهندسة المعمارية، والهندسة، ومواد البناء، والتقنيات الذكية، والتصميم المستدام. كان حضور شركات رائدة وكبيرة مثل أسمنت عُمان وجندال للحديد وفنون، والعارض الإقليمي دبي للاستثمار في الترويج لهذا الحدث على المستوى الإقليمي والعالمي ، بينما وفرت أرضية المعرض فرصة مثالية لتبادل الأعمال، والحوار الابتكاري، والتعاون في المشاريع.

افتتحت ندوة أسبوع عُمان للتصميم والبناء في اليوم الأول بكلمة رئيسية ألقاها هاني الشاذلي، المدير العام لمبادرة معهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تناول الأدلة التي تؤكد التطور الذي شهده مجال إدارة المشاريع ودوره المتزايد في دعم أولويات عُمان الوطنية، تلاها اجتماع مائدة مستديرة حصرية على مستوى القيادات تم خلالها مناقشة القدرة البشرية كعامل حاسم لنجاح البنية التحتية، وقد قاد هذه النقاشات الفاضل / رافائيل آني، رئيس سوق البناء العالمي في معهد إدارة المشاريع. جمعت المائدة المستديرة التي كانت بدعوة فقط كبار صناع القرار من الحكومة والمطورين والخدمات المهنية وقد كان الهدف من ذلك تسهيل حوار منظم حول بناء القيادة والقدرة على التنفيذ التي تتطلبها البنية التحتية العمانية

كما هو معلوم فإن القرار المتعلق بشراء منزل أو الاستثمار في عقار هو من أهم القرارات التي يمكن لأي أسرة أن تتخذها ولهذا السبب تم تنظيم أسبوع عُمان للتصميم والبناء بهدف تسهيل اتخاذ هذا القرار من خلال الجميع بين المطورين المناسبين، والمشاريع المناسبة، والمحترفين المناسبين في مكان واحد، وشرح البيئة التنظيمية والسياسية التي تقوم عليها تلك القرارات بوضوح. تفخر وزارة الإسكان والتخطيط الحضري بدعم هذه المنصة التي تمكن العمانيين من اتخاذ قرارات واثقة بشأن منازلهم ومستقبلهم".

تعليقا على مشاركته في أسبوع التصميم والبناء ، ذكر جمال الهادي، مستشار الوزير للإعلام ورئيس قسم الاتصال والهوية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني " "يعكس أسبوع التصميم والبناء في عُمان قوة الكوادر العمانية في هذا المجال والدور المتزايد لمجال إدارة المشاريع في دعم الأولويات الوطنية. وقد ساهمت مشاركة معهد إدارة المشاريع ، مستفيدة من زخم العام الماضي ، في توفير منصة تجمع بين الممارسين والقادة والمؤسسات لتبادل المعرفة وتطوير القدرات. وأضاف " تعزيز تكامل هذه الأنظمة والمكونات يدعم ليس فقط تنفيذ المشاريع بنجاح، بل تساهم في تعظيم الأثر الذي تخلقه تلك المشاريع عبر المجتمع والاقتصاد."

أما هاني الشاذلي ، المدير العام لمعهد إدارة المشاريع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقال " في اليوم الثاني لأسبوع عُمان للتصميم والبناء، تركزت مناقشات مؤتمر عُمان العقاري على ديناميكيات الاستثمار العقاري المتطورة، والنمو الحضري المستدام، وخلق القيمة طويلة الأمد عبر المشاريع السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات.

وأضاف " سلطت الجلسات الضوء على تزايد ثقة المستثمرين في سوق العقارات العماني وأهمية التخطيط القائم على الابتكار في تشكيل المرحلة القادمة من تطوير العقارات في السلطنة، حيث يشارك المطورون والمؤسسات المالية وممثلو الحكومة في حوار مثري حول اتجاه السوق والأطر التنظيمية ومسار المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو يتم التخطيط لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

قدمت جلسات معرض عُمان للتصميم والبناء محتوى جوهريا حول الابتكار في التصميم، والتميز في البناء، واستدامة البنية التحتية. قدم الدكتور مهندس المهندس سيلكه أ. كراويتز، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة SETA Design، عرضا حول التصميم والبناء البيوفيالي وفرصه للنمو في سوق العقارات في عُمان، حيث تناول كيف يمكن لمبادئ التصميم المتكامل مع الطبيعة تعزيز قابلية العيش والاستدامة وقيمة الأصول طويلة الأمد في التجمعات الحضرية، مع الإشارة بشكل خاص إلى سياق مناخ والتنمية في عُمان.

تبع ذلك مناقشة جماعية بعنوان "دفع القيمة طويلة الأمد: الاستدامة في مشاريع البنية التحتية العمانية"، أدارها رودولف خوري، رئيس الأسواق الإقليمية في معهد إدارة المشاريع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد جمعت الجلسة النقاشية خبراء الصناعة لدراسة كيف تعيد الاستدامة تشكيل نماذج الاستثمار والتسليم في البنية التحتية عبر السلطنة. ثم قدمت الدكتورة هدير هلال، مؤسس شركة هلال وشركاه، عرضا حول "الأطر القانونية الرشيقة للمشاريع الضخمة"، حيث تناولت القدرة على التكيف التنظيمي، والابتكار التعاقدي، والأطر القانونية التي تمكن تطوير البنية التحتية واسعة النطاق من المضي قدما بالوتيرة التي تحتاجها المشاريع التي يجري تنفيذها في السلطنة.

على مدار ثلاثة أيام، أظهر أسبوع التصميم والبناء في عُمان 2026 قيمته كمنصة مركزة ومنتجة تجاريا لجميع أصحاب المصلحة في البيئة المبنية، من المطورين والمستثمرين والمشترين إلى المقاولين والمهندسين والمعماريين ومحترفي إدارة المشاريع. وقد ساهم تنظيم معرض عُمان للتصميم والبناء ومؤتمر عُمان العقاري ومعرض عُمان العقاري تحت سقف واحد في توفير بيئة تساهم في تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار العقاري، والتفاوض عند شراء العقارات، إلى جانب توفير الفرصة لتطوير القدرات المهنية . كل هذه العوامل ساهمت مجتمعة في تعزيز مكانة عمان كسوق جاذب للاهتمام على المستوى الإقليمي والدولي.

يستمر أسبوع عُمان للتصميم والبناء 2026 حتى 13 مايو، مع بقاء أرضيات معارض عُمان للتصميم والبناء ومعرض عُمان العقاري والندوة في نفس المكان . كذلك لا تزال عروض المشاريع وفرص التواصل ومنتديات تفاعل المستثمرين في أوجها، مما يوفر وصولا مستمرا إلى البرنامج الكامل للفعالية في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

حول أسبوع عُمان للتصميم والبناء في عُمان 2026

يعد أسبوع عُمان للتصميم والبناء أكبر معرض في السلطنة لقطاعات البناء، والبناء، والتصميم، والعقارات. تقام النسخة الحادية والعشرون في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط، وتضم معرض عُمان للتصميم والبناء من 11 إلى 13 مايو 2026، ومعرض عُمان العقاري من 10 إلى 13 مايو 2026، وندوة أسبوع عُمان للتصميم والبناء بالشراكة مع معهد إدارة المشاريع – الشرق الأوسط وشمال افريقيا المعرض من تنظيم شركة CONNECT — شركة عُمان لتنظيم المعارض ذ.م.م.

حول معرض عُمان العقاري

يعد معرض عُمان العقاري منصة مخصصة للسلطنة للاستثمار العقاري السكني والتجاري والمتعدد الاستخدامات، حيث يربط المطورين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الحكوميين والمشترين بالفرص التي تشكل المشهد الحضري المتطور في عُمان. يقام معرض عُمان العقاري 2026 من 10 إلى 13 مايو في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، مسقط.

