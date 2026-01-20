ترعى مواقف الرياض ملتقى "طويق للنحت" 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 22 فبراير 2026م، على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بمدينة الرياض، بتنظيم من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض ضمن برنامج الرياض آرت.

ويُعد الملتقى معرضًا دوليًا سنويًا يجمع فنانين من مختلف دول العالم، لتقديم أعمال نحتية ضخمة في عروض حيّة مباشرة، تسهم في إثراء المشهد الفني والحضري للمدينة.

وتأتي رعاية "مواقف الرياض" كـ شريك الملتقى " لهذا الحدث دعمًا للمبادرات الثقافية التي تعزز جودة الحياة، وتسهم في تطوير المشهد الحضري، وتحويل العناصر الطبيعية المحلية إلى أعمال فنية عامة مستدامة.

وتتضمن رعاية مواقف الرياض تخصيص مواقف بجوار الموقع الرئيسي للملتقى لزوّاره، دعمًا لهذه الفعاليات الثقافية وتمكين الزوار من الاستمتاع بتجربة فنية حضرية متكاملة. كما تشارك مواقف الرياض بجناح تعريفي يعرّف الزوار بخدماتها وجهودها في تقديم حلول مبتكرة لتنظيم المواقف في مدينة الرياض.

يُذكر أن مواقف الرياض تعمل تحت إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض، وتهدف إلى تنظيم المواقف العامة في المناطق الحيوية والأحياء السكنية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تجربة التنقل في مدينة الرياض.

