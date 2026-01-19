أبوظبي : تستعد مجموعة أدنيك لاستقبال نخبة من أبرز المبتكرين وصنّاع القرار وقادة القطاع المدني والتجاري والدفاعي من مختلف أنحاء العالم في النسخة السابعة والأكبر من نوعها لمعرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2026ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما ، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026. كما سيمهد مؤتمر الدفاع الدولي الطريق للحدثين قبل يوم واحد، في 19 يناير، حيث سيجمع نخبة من كبار القادة والخبراء لاستشراف مستقبل الأنظمة غير المأهولة واستخدامات الذكاء الصناعي في قطاعي الدفاع والأمن السيبراني .

ويُعقد مؤتمر الدفاع الدولي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ورئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة ، وتنظمه مجموعة أدنيك" أحدي شركات مدن" بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي وبشراكة استراتيجية مع مجموعة ايدج وبالشراكة مع أبوظبي للتنقل ليشكل المنصة العالمية الرائدة لقادة الدفاع والأمن لمناقشة أبرز التحديات والفرص الملحّة التي ترسم مستقبل قطاع الدفاع.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار" آفاق ذكية: إعادة تعريف استقلالية القطاع الدفاعي عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي "، حيث يقدّم أجندة محورية تتمحور حول موضوعات مترابطة تعكس المشهد المتطور للدفاع الحديث، بما في ذلك شبكات القيادة الرقمية، ودمج الأنظمة الذاتية في العمليات، وتطوير المعايير العالمية للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب. وتسلّط هذه المحاور الضوء على بيئة دفاعية لم تعد فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية مجرد تطورات تقنية، بل قوى تحويلية حقيقية، مع تبني أساليب جديدة في القيادة والتكامل العملياتي والتعاون الدولي، حيث ترتكز جميعها على الثقة والمسؤولية الأخلاقية والمعايير المتينة.

وسيشارك في المؤتمر ما يزيد عن 700من قادة الدفاع الدوليين والملحقين العسكريين والوفود الرسمية ، حيث سيجتمعون للتواصل مع نخبة من المتخصصين ورواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من رؤى عملية يقدمها خبراء عالميون عبر ثلاث جلسات نقاشية متخصصة، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات والاستراتيجيات التي تعيد تشكيل مستقبل الدفاع العالمي.

وعقب اختتام مؤتمر الدفاع الدولي، سينطلق معرضي الأنظمة غير المأهولة ( يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير. وتمثل دورة عام 2026 النسخة الأكبر منذ انطلاق المعرضين في العام 2015، مع مشاركة قياسية من كبرى المؤسسات الدولية والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات البحثية.

وقد أصبح معرضا يومكس وسيمتكس المنصة العالمية الأبرز للأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، والتدريب. ويعكس التوسع في مساحة العرض وتعزيز المزايا المصاحبة التزام مجموعة أدنيك بدعم رؤية أبوظبي كمركز عالمي للابتكار وسياحة الأعمال.

وستشهد دورة هذا العام عرض مجموعة متنوعة من التقنيات التجارية والمدنية والدفاعية، تشمل طائرات بدون طيار متطورة، ومركبات ذاتية القيادة، ومنصات محاكاة تفاعلية، وأنظمة تدريب قائمة على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الابتكارات في إحداث تحولات جذرية في قطاعات مثل الزراعة الذكية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية على مدى العقود المقبلة.

كما ستسهم مجموعة من الفعاليات الجديدة والرائدة في الارتقاء بتجربة الزوار، بما في ذلك بطولة دوري سباقات الطائرات المسيّرة ذاتية القيادة، والعروض الحية في منطقة تلال سويحان ومركز أدنيك أبوظبي، التي ستتيح الاطلاع المباشر على أحدث الأنظمة غير المأهولة والذاتية في سيناريوهات تشغيلية واقعية، إلى جانب توسيع نطاق تغطية القطاعات وتخصيص مناطق منفصلة للتطبيقات التجارية والدفاعية، بما يوفر منصة انطلاق للمواهب الناشئة والحلول المبتكرة من الجيل الجديد.

وقد تكاتفت مختلف القطاعات التشغيلية التابعة لمجموعة أدنيك، والتي تشمل إدارة المرافق، وخدمات الطعام والشراب، والخدمات المساندة، والسياحة، والإعلام، لتقديم أعلى مستويات التميز التشغيلي في كافة مراحل الحدث. فمنذ لحظة وصول الوفود الرسمية، يتم توفير فرق بروتوكول متخصصة وصالات لكبار الشخصيات، بما يرسّخ مكانة المجموعة وريادتها في تقديم خدمات الضيافة الرفيعة.

ولا يقتصر هذا الجهد المتكامل على ضمان تنظيم سلس وناجح لمعرضي يومكس وسيمتكس ومؤتمر الدفاع الدولي فحسب، بل يعزز أيضاً دور مجموعة أدنيك كمحفّز رئيسي للتنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في دولة الإمارات. ومن خلال جمع أبرز العقول والتقنيات العالمية، تسهم مجموعة أدنيك في رسم ملامح مستقبل الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، ودفع عجلة التقدم لأبوظبي والمنطقة والعالم بأسره.نبذة عن مدن القابضة

مدن هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. ولدى مدن التزام ثابت بتقديم فوائد مستدامة طويلة الأجل، وإرساء أسس الحياة الذكية والمتصلة.

نبذه عن مجموعة أدنيك

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لمتعامليها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها ، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهى شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

