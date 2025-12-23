يستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية

أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، تنطلق في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026 فعاليات الدورة الأكبر لمعرضي الأنظمة غير المأهولة “يومكس” والمحاكاة والتدريب “سيمتكس”، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي.

وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع، ليشكّلا منصة عالمية رائدة لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، والتدريب، والتقنيات المستقبلية ذات الأثر المتنامي في القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية.

وقال العميد الركن محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرضي “يومكس وسيمتكس 2026”: “يمثل المعرضان فرصة محورية لتطوير القطاعات المرتبطة بالأنظمة غير المأهولة، باعتبارها من أكثر التقنيات تأثيرًا في مستقبل الصناعات العالمية. وتأتي دورة هذا العام لترسخ دور الدولة في دعم الشركات الوطنية وتمكينها من عرض حلول مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا، إلى جانب توفير بيئة تفاعلية تجمع الشركاء والخبراء لتسريع تطور هذا القطاع الحيوي.”

وأضاف: “إن الشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات مع كبرى الشركات العالمية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتعزز مكانة الدولة كمركز دولي لتطوير تقنيات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في التحول الصناعي والتقني على مستوى العالم.”

ومن جانبه، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: استكملت مجموعة أدنيك جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لضمان تقديم دورة غير مسبوقة تعكس قدرات أبوظبي وإمكاناتها في تنظيم واستضافة أبرز المعارض العالمية المتخصصة. وتعمل فرقنا على تطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان تجربة فريدة للعارضين والزوار، وإبراز الدور المحوري للمعرضين في دعم الصناعات المرتبطة بالأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.”

وأوضح: “يمثل هذا الحدث نافذة مهمة لتعزيز جاذبية أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار في التقنيات المتقدمة، إذ يجمع تحت مظلته أبرز الشركات الدولية والمؤسسات البحثية، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال والخبرات لدعم قطاع تقني متسارع النمو.”

وأضاف: “إن التوسع الكبير الذي تشهده دورة 2026 يعكس الثقة العالمية في منظومة المعارض التي تطورها مجموعة أدنيك، ويؤكد الدور المتنامي لدولة الإمارات في قيادة مسيرة الابتكار في التقنيات ذاتية الحركة وتطبيقاتها الواسعة.”

وتشهد دورة 2026 أكبر توسع منذ انطلاق “يومكس” و”سيمتكس” في العام 2015 بشكل مستقل عن معرض “آيدكس”، مع مشاركة قياسية من الجهات الحكومية والخاصة، وكبرى الشركات الوطنية والدولية، إضافة إلى المؤسسات البحثية والمراكز المتخصصة في تطوير الروبوتات وأنظمة التحكم الذكية والمسيرات وحلول المحاكاة والتدريب، إلى جانب التطبيقات الصناعية والتجارية للذكاء الاصطناعي.

كما يستقطب الحدثان نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وخبراء الصناعة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور قائم على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات عالية القيمة.

ويشهد مؤتمر يومكس 2026 مشاركة واسعة من المتحدثين الدوليين، يقدمون خلالها رؤى استراتيجية حول أحدث التطورات العلمية والاتجاهات المستقبلية في قطاع الأنظمة غير المأهولة، بما في ذلك التكامل بين الذكاء الاصطناعي والحلول المستقلة، ومستقبل التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات في النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والقطاعات الصناعية.

وتواصل مجموعة أدنيك، بالشراكة مع وزارة الدفاع والجهات الاستراتيجية، جهودها لتوفير منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والفرص الاستثمارية، وتدفع نحو تطوير حلول مستقبلية تلبي احتياجات القطاعات المدنية والصناعية والتجارية حول العالم، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الابتكار وتسريع تبني الحلول الذكية.

ويبرز معرضا “يومكس” و”سيمتكس” كمنصتين عالميتين تمنحان الشركات الوطنية فرصة مهمة لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة، عبر بناء شراكات استراتيجية وتطوير قدراتها التقنية والاستفادة من الخبرات الدولية المشاركة.

ويمثل انطلاق الدورة الأكبر من “يومكس” و”سيمتكس” 2026 خطوة جديدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في صناعة الأنظمة غير المأهولة والتقنيات المستقبلية، ويسهم في دعم النمو الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات تكنولوجيا المستقبل، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

