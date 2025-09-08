أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت الدورة الثانية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الإطلاق الرسمي لسوار ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الذي يمثل شعارًا لهذا الحدث الرياضي العالمي المرتقب.

وشهد جناح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، حيث ارتدى السوار في بادرة تؤكد دعمه لهذا الحدث العالمي، ورسالته الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية النشطة، وترسيخ قيم الوحدة والتقارب من خلال الرياضة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "يشكل إطلاق السوار الرسمي لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 خطوة مهمة ضمن استعداداتنا لهذا الحدث العالمي، ويعكس دعم قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة تجمع العالم تحت مظلة الرياضة، وتشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط".

وأضاف: "يؤكد مجلس أبوظبي الرياضي دعمه الكامل لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الذي يُقام لأول مرة في الشرق الأوسط، وتعزيز مشاركة عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات، بما يعكس التزام المجلس بتطوير وتفعيل دور الرياضة كأداة استراتيجية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز الرياضي، وجسر للتبادل الثقافي".

ويعد السوار رمزًا للألعاب ورفيقًا للرياضيين والمشاركين والداعمين، حيث سيرافقهم خلال مراحل التحضير للبطولة متعددة الرياضات، التي ستستضيفها أبوظبي في الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة آلاف الرياضيين في أكثر من 30 رياضة، لتكون منصة تجمع ثقافات ومجتمعات رياضية متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

وتتسم ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بتنوع مسابقاتها، التي تشمل مجموعة واسعة من الرياضات الحديثة والتقليدية المستوحاة من التراث الإماراتي، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة على الساحة الرياضية العالمية وملتقى للتبادل الثقافي بين الشعوب.

نبذة عن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

تنطلق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في الفترة من 6 إلى 15 فبراير، لتكون أكبر وأشمل فعالية دولية متعددة الرياضات في منطقة الشرق الأوسط. وستشهد المشاركة في أكثر من 30 رياضة، مع استقبال أكثر من 25,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم خلال 10 أيام من المنافسات الملهمة.

تُعد ألعاب الماسترز أكثر من مجرد فعالية رياضية؛ فهي احتفال بالشغف والقدرة على التحمل وتجسيد لقيم الوحدة والتواصل، حيث تعكس كل رياضة روح التحدي والإصرار لدى المشاركين وتبرز التزامهم وتميزهم في مضمار المنافسة.

