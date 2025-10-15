يُقام معرض «جلفود» خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2026 في موقعين: مركز دبي للمعارض، ومركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يشهد مركز دبي للمعارض مشروع توسعة كبرى بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، ليُصبح أكبر مركز داخلي للفعاليات والمعارض في المنطقة.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن مركز دبي التجاري العالمي، الجهة الرائدة في المنطقة في مجال تنظيم وتمكين الفعاليات العالمية والمسؤول عن تنظيم معرضّي «جيتكس» و«جلفود»، عن انتقال اثنتين من أبرز الفعاليات العالمية المؤثرة في مجالي التجارة والاقتصاد إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي عام 2026، وهما: «جيتكس جلوبال»، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم؛ و«جلفود»، أضخم فعالية عالمية لتوريد الأغذية والمشروبات. وسيواصل «جلفود» انعقاده في موقعين بالتوازي: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

ويأتي نقل معرض «جيتكس جلوبال» إلى مركز دبي للمعارض عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على الخطوة باتفاقية شراكة وُقّعت بين تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، المنظّم العالمي لمعرضي «جيتكس» و«جلفود»؛ وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات القاعات في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض جيتكس جلوبال 2025.

وتؤكد هذه الخطوة المكانة المتنامية لمركز دبي للمعارض كمركز حضري ضخم في قلب المدينة، صُمم خصيصًا لاستضافة الفعاليات الكبرى التي تشكّل مستقبل الصناعات والأفكار والاقتصادات العالمية.

وهذه المناسبة، قالت تريكسي لوه ميرماند:" يشكّل عام 2026 نقطة تحول مهمة في مسيرة مركز دبي التجاري العالمي، مع انتقال اثنتين من أكبر الفعاليات العالمية إلى مقرهما الجديد في مركز دبي للمعارض. يُعدّ كلٌّ من جيتكس جلوبال وجلفود ركيزتين أساسيتين في قطاعي التكنولوجيا والأغذية، ويساهمان في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والابتكار. يوفر المركز الحضري الجديد فضاءات أوسع للنمو، ليس فقط على صعيد المساحات، بل عبر التكامل مع مشهد دبي المتطور في مجالات السياحة والثقافة وأسلوب الحياة".

من جهته، قال ماهر جلفار: "يمثل انتقال جيتكس جلوبال إلى مركز دبي للمعارض، إلى جانب التوسع المتزامن لفعالية جلفود عبر المركزين، مرحلة جديدة في مسيرة اقتصاد الفعاليات في دبي. ومع مشروع التوسعة الضخم للمركز، نُطلق منصة مستقبلية متكاملة، صُممت لدعم نمو التجارة العالمية وتسريع الابتكار. ستُمكّن بنية المركز التحتية المتطورة وشبكة اتصالاته العالمية فعالياتنا من مواكبة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، مع الاستمرار في إحداث تأثير إيجابي في قطاعات التكنولوجيا والأغذية والاستثمار والسياحة. وتُرسّخ هذه الخطوة موقع دبي كمحور عالمي لقطاع الفعاليات، ومعيار يُحتذى به في تنظيم فعاليات عالمية المستوى".

ازدهار التواصل العالمي في قلب المركز الحضري الجديد

تعزز هذه الخطوة مكانة مركز دبي للمعارض كوجهة رئيسية جديدة لصناعة الفعاليات العالمية الكبرى.

فيما يخضع المركز حاليًا لتوسعة شاملة بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي ليُصبح أكبر مركز داخلي للفعاليات والمعارض في المنطقة. ويمتاز المركز بموقع استراتيجي قريب من مطار آل مكتوم الدولي ، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم، وبـتكامله مع خطة دبي الحضرية 2040. ويوفّر المركز بنية تحتية متقدمة وشبكة اتصالات متكاملة تُواكب المرحلة المقبلة من التأثير العالمي لمعرض جيتكس جلوبال.

وتتعدى هذه الخطوة كونها انتقال جغرافي فحسب، إذ تُعد نقلة استراتيجية هامة تتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. كما تسهم هذه الخطوة في تهيئة منصة عالمية مفتوحة تستقطب المواهب الرقمية، والشركات التقنية الناشئة ، والمقار الإقليمية والعالمية لكبرى الشركات، وتدعم في الوقت ذاته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

