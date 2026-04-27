دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظّمت موارد للتمويل بنجاح النسخة الثالثة من «قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار» في 23 أبريل 2026 بفندق جراند حياة دبي، حيث استقطبت أكثر من 1,000 من قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع القرار، تحت شعار: «تطور التمويل المدمج – منظّم، متكامل وقابل للتوسع».

وعزّزت القمة مكانتها كمنصة إقليمية رائدة تُسهم في دفع التعاون البنّاء عبر منظومة الخدمات المالية، بما يعكس الزخم المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لابتكار التكنولوجيا المالية. وقد أُقيم الحدث بالشراكة مع جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Fintech Association)، ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي (DIFC Innovation Hub)، وشركة ماستركارد، والخدمات المالية العربية (AFS) وشركة O Gold لتجارة المعادن الثمينة وبدعم من Pay10 وBML Technologies وCedar للاستشارات الإدارية الدولية حيث سلّط الضوء على قوة الشراكات الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

ومن أبرز محطات نسخة هذا العام منطقة المعرض التفاعلية، حيث استعرضت 25 شركة أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين ومنصات الخدمات المالية من الجيل الجديد. وقد أتاح المعرض للحضور فرصة الاطلاع المباشر على ابتكارات مصممة لتمكين خدمات مالية قابلة للتوسع متوافقة مع الأطر التنظيمية ومتمحورة حول تجربة العميل.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل: «تواصل قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار عكس التحول الذي يشهده القطاع من مرحلة المفاهيم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث أصبحت الشراكات، والامتثال التنظيمي والحلول القابلة للتوسع عناصر أساسية لا غنى عنها. وما نشهده اليوم هو انتقال واضح نحو منظومات مالية مدمجة وذكية، تتكامل بسلاسة مع مختلف جوانب الحياة اليومية. ومن خلال هذه المنصة، لا نكتفي بتعزيز الحوار، بل نسهم بشكل فعّال في دفع التعاون نحو حلول عملية ملموسة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في الابتكار المالي».

وقدّم برنامج المؤتمر محتوى ثرياً عالي التأثير من خلال سلسلة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية. حيث تناول خبراء القطاع موضوعات محورية شملت التمويل المفتوح وصعود تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية والعملات المستقرة، إلى جانب أحدث الأبحاث والرؤى السوقية في قطاع التكنولوجيا المالية. كما ناقشت الجلسات التطور المتسارع للتمويل المدمج ومستقبل المدفوعات، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات المالية.

وخلال فعاليات اليوم، شهدت القمة سلسلة من مراسم توقيع شراكات استراتيجية أكدت دورها كمنصة تُركز على التنفيذ الفعلي وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة. وسلّطت هذه الشراكات الضوء على الجهود المستمرة لتسريع الابتكار وتعزيز تكامل منظومة التكنولوجيا المالية وإطلاق حلول مالية جديدة إلى السوق.

كما عكست الفعالية التزام موارد للتمويل المتواصل بالتركيز على التنفيذ وتحقيق الأثر العملي. فمن خلال تعاونها الوثيق مع شركاء التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية والمراكز المالية ومزودي التكنولوجيا، نجحت الشركة في بناء منظومة متكاملة وقوية قادرة على دعم الابتكار المالي المسؤول والقابل للتوسع. وقد أسهم هذا النهج، القائم على مواءمة العمليات مع رؤية استراتيجية واضحة، في ترسيخ مكانة موارد للتمويل كمُمكّن موثوق لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.

ومع استمرار تطور مشهد الخدمات المالية، تُجسّد «قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار» رؤية دولة الإمارات الاستشرافية والتزامها بتعزيز التعاون والابتكار والنمو المستدام عبر منظومة التكنولوجيا المالية العالمية.