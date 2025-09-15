الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي رسمياً أن الرياض ستكون المدينة المضيفة لاجتماعه الرئيسي لعام 2026، الذي سيُعقد في 3 و4 فبراير تحت شعار استراتيجي بعنوان "مفترقات النمو". ويُعد المنتدى المنصة الرائدة متعددة القطاعات التي تجمع الرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف مصادر النمو الجديدة والتعامل معها في ظل تحولات عميقة في الأسواق والتقنيات.

ويأتي هذا الإعلان بعد نسخة 2025 القياسية التي جمعت أكثر من 2000 قائد من 42 دولة وأسفرت عن نتائج ملموسة في مجالات التجارة العابرة للحدود، والتجزئة الغذائية، والفخامة، والتكنولوجيا، والابتكار.

سيجمع برنامج عام 2026 قادةً إقليميين وعالميين للتركيز على:

جلسات قيادة عامة وخاصة لمناقشة أولويات السياسات متعددة القطاعات .

مسارات متخصصة في التجزئة والعقارات والبنية التحتية لمستقبل وجهات نمط الحياة .

عروض ابتكارية في مجالات الفخامة، والأزياء، والجمال، والتجزئة الغذائية، والتكنولوجيا المالية .

مجموعات عمل متعددة القطاعات حول التجارة والعمل والتكامل الإقليمي .

ومع تصاعد أهمية منطقة الخليج كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في التجزئة، يعزز المنتدى التزامه بالحوار متعدد الأطراف والتعاون بين الأسواق، وربط مراكز النمو في دول الجنوب العالمي بالاقتصادات الراسخة لبناء مستقبل أكثر مرونة وشمولية.

سيشارك في المنتدى كبار صانعي القرار والمبتكرين العالميين، من بينهم:

سام كيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لوت ريتيل، كوريا الجنوبية

أندريه مايدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيلفريدجز، المملكة المتحدة

ماركو بيزاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فوريل، إيطاليا

أليسون ريهيل-إرجوفن، الرئيس التنفيذي لشركة سينومي سنترز، المملكة العربية السعودية

سيما فيد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل، الإمارات العربية المتحدة

جيفروي فان رايمدونك، مدير مستقل، مجموعة مونكلير، الولايات المتحدة الأمريكية

الدكتور بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة باندا ريتيل، المملكة العربية السعودية

مايكل شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب، الإمارات العربية المتحدة

جاومي ميكيل ناودي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تيندام، إسبانيا

سيلفان موهانداس دو مينيل، المدير الإداري لشركة IADS ، فرنسا

، فرنسا ستيفانيا لازاروني، الرئيس التنفيذي لشركة ألتاغاما، إيطاليا

مينا فادر، المدير الإداري لمركز جاي إتش بيكر لتجارة التجزئة، كلية وارتون، جامعة بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية

الدكتور مارتن ديفيز، المستشار التنفيذي، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية

إيمانويلا برانديلي، حاصلة على درجة الدكتوراه، أستاذة إدارة الأزياء والمنتجات الفاخرة في LVMH ، جامعة بوكوني، إيطاليا

، جامعة بوكوني، إيطاليا فهد غانم، الرئيس التنفيذي، ماجد الفطيم - لايف ستايل، الإمارات العربية المتحدة

سيباستيان سول، الرئيس التنفيذي، END .، المملكة المتحدة

وفي هذه المناسبة قال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "مع تسارع التغيرات العالمية حولنا، لم يكن السعي للنمو أكثر استراتيجية مما هو عليه اليوم. وباختيار الرياض مجدداً لتنظيم هذه النسخة من المنتدى، فإننا نضعه في قلب منطقة تقود موجاتٍ جديدة من النمو، وتستكشف كيفية ارتباط هذه المراكز الناشئة بالأسواق القائمة لتشكيل مستقبل التجزئة والتجارة."

نبذه عن منتدى دائرة قادة التجزئة:

يُعد "منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي" منصة رائدة تجمع أبرز قادة قطاع التجزئة وصنّاع القرار والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم بهدف دفع التغيير الإيجابي في الصناعة. ويشكّل المنتدى المرحلة التالية من مهمة "دائرة قادة التجزئة" الممتدة على مدى اثني عشر عاماً، والتي تسعى إلى ربط وتمكين القيادات في هذا القطاع الحيوي.

ومن خلال حوارات رفيعة المستوى ومبادرات استراتيجية عابرة للقطاعات، يتناول المنتدى القوى طويلة الأمد التي تُعيد تشكيل مستقبل التجزئة وقطاعاتها المترابطة نحو آفاق أكثر إشراقاً. كما ينظم المنتدى فعاليات سنوية بارزة أخرى على مستوى العالم، من بينها "قمة الرؤساء التنفيذيين" في نيويورك و"قمة الأزياء" التي ستشهد ميلانو قريباً إطلاق نسختها الافتتاحية.

-انتهى-

#بياناتحكومية