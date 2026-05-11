أبوظبي، يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات في رابع أيام المعرض الدولي للدفاع والطيران 2026SAHA، اليوم (الجمعة)، الذي ينعقد في إسطنبول، استقبال الزائرين من أعضاء الوفود والخبراء ومسؤولين حكوميين، وسط إقبالاً كبيراً من قادة القطاع، وممثلي أبرز الشركات العالمية العاملة في مجالات الدفاع والأمن. ويختتم المعرض فعالياته غداً (السبت) في مركز إسطنبول للمعارض، بمشاركة آلاف الشركات العالمية وكبار صناع القرار من أكثر من 120 دولة.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وبتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، ليجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والطيران، وبناء شراكات صناعية نوعية.

وتوافدت على الجناح الوطني لدولة الإمارات أعداد كبيرة من الزائرين بلغت نحو 5,000 منذ انطلاق فعاليات المعرض، من بينهم خبراء التكنولوجيا الدفاعية وكبار القادة العسكريين والوفود الدولية في قطاعي الدفاع والأمن والطيران، للاستفادة من القدرات الإماراتية في تطوير التقنيات الدفاعية ما يعكس أهمية المعرض باعتباره منصة عالمية للحوار والتعاون الدولي في مجالات الدفاع.

ويعكس الإقبال اللافت في اليوم الرابع على التوالي وحضور الوفود رفيعة المستوى، مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتعاون الدفاعي، ودورها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.

كما اطلع كبار المسؤولين الذين قاموا بزيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات على أحدث الحلول الأمنية المتطورة والأنظمة الذكية التي تم تقديم لمحات عنها من ممثلي الشركات الإماراتية الرائدة في قطاع الدفاع والأمن، بما في ذلك مجموعة "إيدج"، وشركة جينيريشن 5 (Generation 5)، ومجموعة إيه أيه إل المتخصصة في قطاع الطيران.

كما شهد اليوم الرابع من المعرض الدولي للدفاع والطيران 2026 بإسطنبول، عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة، حيث استضاف الجناح أكثر من 68 اجتماعاً ولقاءات في أجنحة العارضين ومساحات الاجتماعات المخصصة.

كما نظمت شركة كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة في إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة "أدنيك"، عدداً من اللقاءات الترويجية للدورة المقبلة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) لعام 2027، إضافة إلى معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس) المقرر عقدهما في عام 2028، وذلك بهدف استقطاب مشاركين من أسواق جديدة.

ويدعو الجناح الإماراتي الزوار إلى زيارته في اليوم الختامي للمعرض في القاعة رقم 1A-07 بمركز إسطنبول للمعارض، حيث يمكنهم التعرف على الفعاليات المرتبطة بالأمن والدفاع التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة القادمة من العام الجاري وعام 2027، فضلاً عن تبادل الخبرات، وبحث فرص الشراكات الاستراتيجية.

