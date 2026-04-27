- الفوز يعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء البنك وقدرته على تقديم نموذج مصرفي يُحتذي به

- الجائزة تبرهن على الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير التميز وشغل موقع أكثر تقدماً في السوق المصري

-البنك يواصل ترسيخ مكانته عبر حصد المزيد من جوائز التميز من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وتجارب عملاء متطورة

- إشادة دولية تعكس جودة وتطور المنتجات والخدمات المصرفية المميزة وقدرتنا على تلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية

في تأكيد جديد على ريادته وتميزه في تقديم خدمات مصرفية متكاملة وفق أعلي المعايير الدولية، أعلن بنك الكويت الوطني – مصر عن فوزه بجائزة يورومني “ Egypt’s Best for Premier Banking Award “ كأفضل بنك مصري في الباقات والخدمات المصرفية المميزة لعام 2026، وذلك ضمن الجوائز التي تمنحها يوروموني سنوياً لأفضل المؤسسات المالية على مستوي العالم. ويأتي هذا التكريم تتويجاً للأداء القوي للبنك واستناداً إلى مجموعة متكاملة من المعايير التي تشمل جودة الخدمات المصرفية، والقدرة على الابتكار، وتجربة العملاء، ومستوي الحلول المالية المقدمة، والتأثير في السوق، بما يعكس ريادة البنك ومكانته المتنامية في السوق المصرفي المصري من ناحية، وقدرته على تلبية تطلعات عملائه من ناحية أخري.

ويمثل التكريم من مؤسسة يوروموني إشادة دولية بجودة ورقي المنتجات والخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها البنك لعملائه وبصفة خاصة لشرائح كبار العملاء مثل شريحتيPrivilege Banking Beyond Banking & والتي صممت ليقدم البنك لعملائه تجربة استثنائية من خلال باقة من المنتجات والخدمات الفريدة التي تناسب أسلوب حياتهم بصورة تفوق توقعاتهم وترتقي بهم إلى آفاق جديدة من الراحة والمرونة والحلول المالية المصممة خصيصاً لمساعدتهم في إدارة وتنمية ثرواتهم بشكل فعال لإثراء حياتك الشخصية والمهنية سواء داخل مصر أو خارجها.

قيادة استراتيجية تعزز الثقة الدولية

ويعكس فوز الوطني – مصر بهذه الجائزة العالمية ثقة المؤسسات الدولية في أداء البنك، وقدرته على تقديم نموذج مصرفي يُحتذى به. ويؤكد التزامه التام بالحفاظ على أعلى معايير التميز ونجاحنا استراتيجيته في تقديم منتجات وخدمات مصرفية رفيعة المستوى، كما يبرهن على أن البنك على المسار الصحيح نحو تعزيز مكانتنا بالسوق المصري وشغل موقعاً أكثر تقدماً فيه.

كما لا يقتصر الإنجاز على كونه تكريماً لأداء متميز، بل يمثل انعكاساً مباشراً لنجاح الرؤية الاستراتيجية للمجموعة في السوق المصري، والتي ترتكز على تحقيق نمو مستدام قائم على التنوع، والمرونة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

استطاع بنك الكويت الوطني – مصر ترسيخ مكانته في السوق المصري، والذي يُعد من أكبر الأسواق بالمنطقة من حيث عدد السكان وحجم الفرص الاستثمارية، من خلال الاستفادة من قوة المجموعة وخبرتها المؤسسية، إلى جانب تبني أفضل الممارسات المصرفية العالمية، بما يعزز من قدرته على تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

كما يؤكد هذا التتويج على كفاءة نموذج أعمال البنك، وقدرته على تحقيق التوازن بين النمو والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويدعم استدامة أدائه على المدى الطويل، الأمر الذي أكد مجدداً على صحة رؤية مجموعة بنك الكويت الوطني في هذا الاستثمار منذ دخولها للسوق المصري في عام 2007 حتى أصبح الوطني – مصر الآن هو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر.

تنفيذ استراتيجي يعكس أعلى معايير التميز

ويواصل البنك الاستثمار في تعزيز بنيته التكنولوجية وتوسيع نطاق خدماته الرقمية، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة، وتلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والموثوقية.

وبالإضافة إلى ذلك يضع البنك على رأس أولوياته بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائه تقوم على الثقة والقيمة المضافة، بما يعزز من مستوى رضا العملاء ويدعم استدامة النمو، ويؤكد في الوقت ذاته على التزام البنك بدوره كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم بفاعلية في تطوير القطاع المصرفي المصري.

وحرص البنك منذ وقت مبكر على الانطلاق بقوة نحو تعزيز خدماتنا المصرفية الالكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا تجربة مصرفية فريدة تتيح لهم إنجاز معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا.

كما يعتمد على منهجية قائمة على تحليل دقيق لمتغيرات السوق، بما يمكنه من تصميم وتقديم حلول مصرفية متقدمة ومخصصة، تلبى احتياجات مختلف الشرائح من العملاء من الأفراد والشركات، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات البنكية.

بالإضافة إلى مواصلة الاستثمار في تطوير القنوات الرقمية وتعزيز البنية التكنولوجية، بما يدعم التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، ويسهم في رفع كفاءة المعاملات وتحسين تجربة العملاء، في إطار التوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

