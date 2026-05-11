القاهرة : أعلن سيتي سكيب مصر توقيع اتفاقية شراكة مع Flat6Labs، المنصة الرائدة في بناء ريادة الأعمال والمجتمعات الريادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تقود أبرز برامج دعم الشركات الناشئة في المنطقة، لإطلاق النسخة الثالثة من تحدي التكنولوجيا العقارية Egypt PropTech Challenge.

وقع الاتفاقية روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر، وشريف حسن، رئيس قطاع التسويق والتواصل بـFlat6Labs، بحضور كريم مروان، مدير أول للمجتمع والتواصل بـFlat6Labs، وعدد من ممثلي الجانبين، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتطوير الحلول الرقمية المستقبلية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استعدادات سيتي سكيب مصر لتنظيم النسخة الثالثة من التحدي خلال فعاليات معرض سيتي سكيب، المقرر انعقاده في الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية، بما يعزز مكانة المعرض كمنصة إقليمية تجمع بين الاستثمار والابتكار وتدعم مختلف أطراف المنظومة العقارية.

قال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر: "تعكس استمرارية ونمو Egypt PropTech Challenge التزامنا بدعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي في القطاع العقاري. ويأتي التحدي هذا العام بنطاق أوسع يتخطى حدود الإقليم، بالشراكة مع Flat6Labs، لتمكين الشركات الناشئة من الظهور وبناء شراكات استراتيجية والاستفادة من تقييمات لجنة تحكيم تضم مستثمرين وخبراء في رأس المال المخاطر والتحول الرقمي، بما يدعم تطوير نماذج أعمالها وتوسيع حضورها في مصر وأسواق الخليج وإفريقيا، ويعزز دور سيتي سكيب كمنصة تدعم نمو القطاع وتمكين ريادة الأعمال والابتكار."

من جانبه قال شريف حسن، رئيس قطاع التسويق والتواصل بـFlat6Labs: "على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، تمحورت رسالتنا حول بناء مجتمعات ريادية قوية في الأسواق الناشئة، وهو ما نواصل تحقيقه من خلال شراكتنا مع سيتي سكيب هذا العام. ونتطلع إلى خلق فرص حقيقية تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وتسهم في دفع منظومة الابتكار إلى مستويات جديدة من التأثير والنمو."

ويستهدف تحدي التكنولوجيا العقارية Egypt PropTech Challenge هذا العام توسعًا على المستوىين الإقليمي والدولي، ما يعزز دوره كإحدى أبرز المنصات المتخصصة في التكنولوجيا العقارية عالمياً، حيث يتيح للشركات الناشئة التفاعل المباشر مع نخبة من المستثمرين والخبراء في رأس المال المخاطر، بما يدعم تطوير نماذج أعمالهم وبناء شراكات استراتيجية فعالة.

ويمثل التحدي مساحة تنافسية مبتكرة تتيح لرواد الأعمال عرض حلولهم التقنية القادرة على إحداث تحول في قطاع العقارات والتطوير العمراني، بمشاركة شركات ناشئة من مصر ودول الخليج وإفريقيا في مجالات التكنولوجيا العقارية (PropTech)، وتكنولوجيا البناء (ConTech)، والمدن الذكية، وإدارة المرافق، والاستدامة.

وسيحظى المتأهلون للنهائيات بفرص إرشاد وتوجيه من خبراء القطاع، إلى جانب عرض حلولهم أمام نخبة من المستثمرين وصناع القرار خلال فعاليات المعرض، بما يعزز فرص نموهم وتوسعهم في أسواق المنطقة. كما يحصل الفائزون على مزايا حصرية تشمل إبراز ابتكاراتهم أمام قيادات الصناعة، وجناح عرض مجاني ضمن معرض سيتي سكيب مصر2027 للتواصل المباشر مع آلاف العملاء المحتملين، إضافة إلى الوصول إلى مساحات عمل متميزة من خلال شريك الابتكارWRK+ ؛ العلامة الأم لكل من The GrEEK Campus و MQR إلى جانب مزايا وفرص أخرى داعمة لمسيرتهم.

