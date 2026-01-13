الرياض، المملكة العربية السعودية، تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة الحدث الأهم في قطاع الأسمنت وإزالة الكربون على مستوى المنطقة، حيث يجمع مؤتمر سيمتك الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 كبار القادة والخبراء الدوليين في صناعة الأسمنت في الرياض خلال شهر فبراير المقبل.

ويأتي هذا الحدث الرائد في قطاع الأسمنت الإقليمي، والذي يُعقد تحت الرعاية الكريمة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، في توقيت بالغ الأهمية للمملكة، في ظل التحول التاريخي الذي تشهده ضمن برنامج رؤية السعودية 2030 الطموح. فمنذ إطلاقها، أسهمت الرؤية في ضخ استثمارات تتجاوز 1.25 تريليون دولار أمريكي في مبادرات اقتصادية واجتماعية وثقافية تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني. ونتيجة لذلك، تتجه المملكة لتصبح أكبر سوق إنشائي في العالم، مدفوعةً بمحفظة ضخمة من المشاريع العملاقة التي يُتوقع أن تقود نمواً كبيراً في الطلب على الأسمنت خلال العقد المقبل.

وفي هذا السياق، يدخل قطاع الأسمنت السعودي – الأكبر في منطقة الخليج – مرحلة جديدة من التحديث والاستدامة، مع التوسع في الطاقة الإنتاجية والمواءمة مع مستهدف المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وسيوفر مؤتمر سيمتك منصة معرفية وحوارية رفيعة المستوى لدعم مسار إزالة الكربون، وذلك بالشراكة مع شركة A³&Co.® بصفتها الشريك المعرفي للمؤتمر، حيث تسهم بخبرتها العميقة في إزالة الكربون الصناعي، والنضج الرقمي، والتميز التشغيلي لتمكين حوار قائم على الأدلة حول الاستراتيجية، ونماذج التنفيذ، والنتائج القابلة للقياس عبر سلسلة القيمة الكاملة لصناعة الأسمنت.

وستتناول المحاور الرئيسية للمؤتمر تطوير أنواع الأسمنت منخفضة المحتوى الكلنكري، واستخدام المواد الأسمنتية المضافة، وزيادة الاعتماد على الوقود البديل، إلى جانب تحسين أداء الأصول القائمة من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

كما ستغطي الجلسات المتخصصة جميع الجوانب التقنية لصناعة الأسمنت من خلال دراسات حالة عملية تستعرض أفضل التقنيات المتاحة وأعلى معايير التميز التشغيلي.

وعلى هامش المؤتمر، سيُقام معرض دولي كبير يضم 40 جهة عارضة تستعرض أحدث الحلول والتقنيات، إضافة إلى زيارة ميدانية لمصانع شركة أسمنت اليمامة تتيح للمشاركين الاطلاع عن كثب على تطور صناعة الأسمنت في المملكة.

وسيركز المؤتمر على تبني التكنولوجيا، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التنافسية مع انتقال المنطقة إلى نماذج إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وتحظى هذه الدورة بدعم كل من اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، والاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء، ومبادرة مستقبل الأسمنت (FCI)، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، بما يعزز مكانة المؤتمر كمنصة راسخة للتعاون العالمي المنظم.

لمزيد من المعلومات:

www.Cemtech.com/MEA2026

توماس أرمسترونغ

المدير العام

Cemtech Conferences

www.CemNet.com

هاتف: ‎+44 1306 740 363

البريد الإلكتروني: t.armstrong@cemnet.com

-انتهى-

#بياناتشركات