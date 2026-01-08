الإطلاق الأول لعدد من المشاريع العقارية النوعية من جميع أنحاء الإمارات

خصومات وعروض حصرية وخدمات استشارية متخصصة

جلسات حوارية وحلقات بودكاست تناقش دور الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في القطاع العقاري

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2026 في مركز إكسبو الشارقة، سيشهد هذا العام عرض لأكثر من 200 مشروع عقاري، وسط مشاركة قياسية لأكثر من 120 عارضاً من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري ونخبة من أهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة، ما يعكس المكانة الرائدة للمعرض كمنصة استراتيجية للتطوير والاستثمار العقاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الأربعاء) في مقر غرفة الشارقة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة عبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وسعادة سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، و"نواف عبيد" الرئيس التنفيذي لمعرض "الشارقة العقاري -إيكرس"، وسعادة سالم الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، والمهندس ريمون خزامي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الثريا العقارية الراعي البلاتيني للحدث، وسعادة خليفة سلطان بن حارب المدير العام لشركة الراسخون للعقارات الراعي الذهبي للحدث، وسلطان البح مسؤول العلاقات العامة في مركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم الحدث، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرسمية والخاصة والإعلامية والأكاديمية، الراعية للمعرض.

الإطلاق الأول لمشاريع عقارية نوعية

ويعد معرض الشارقة العقاري إيكرس أكبر منصة عقارية في الدولة ، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع ويستقطب سنوياً أكثر من 15 ألف زائر ومستثمر من داخل الإمارات وخارجها، ويشهد المعرض سنوياً الإطلاق الأول لعدد من المشاريع العقارية النوعية من جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى أحدث المشاريع وأهم الفرص الاستثمارية والتي تتنوع ما بين العقارات السكنية والأراضي التجارية والصناعية سواء الجاهزة أو قيد الإنشاء، حيث تتنافس الشركات المشاركة والتي تضم كبار المطورون والوسطاء العقاريون والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات إدارة المشاريع والعقارات، والجهات الحكومية والشركات المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، والتأمين العقاري، في تقديم الخصومات والعروض الحصرية التي سيتم إزاحة الستار عنها خلال فترة المعرض ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية والاستثمارية، والاستفادة من الخصومات والعروض الحصرية وخطط سداد مرنة والخدمات الاستشارية والتمويلية المتخصصة، إلى جانب دوره في توفير بيئة متكاملة لتوسيع شبكة العلاقات بين كبار المستثمرين وصنّاع القرار والمطورين العقاريين، وإبرام الصفقات مباشرة.

منصة استراتيجية

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن تنظيم غرفة الشارقة لمعرض الشارقة العقاري «إيكرس» يأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي، وتعزيز دوره في تحفيز الاستثمار وتنمية الأعمال، لا سيما في ظل ما يشهده السوق العقاري في الإمارة من نمو متوازن وتنوع في الفرص، موضحاً أن المعرض يشكّل منصة اقتصادية متخصصة تجمع نخبة من المطورين العقاريين، والمستثمرين، وممثلي الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتبادل المعلومات، واستعراض الفرص الاستثمارية النوعية.

وأشار سعادة العوضي إلى أن عضوية الشركات العاملة في القطاع العقاري والمسجلة لدى غرفة الشارقة شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، في مؤشر واضح على حيوية السوق العقاري، وتنامي اهتمام المستثمرين وروّاد الأعمال بالاستثمار في هذا القطاع داخل الإمارة، وهو ما تحرص الغرفة على دعمه عبر تطوير المبادرات، وتعزيز الشراكات، وتوفير منصات فاعلة تسهم في نمو الأعمال واستدامتها، مؤكداً أن غرفة الشارقة تسعى من خلال تنظيمها للمعرض، إلى تمكين مجتمع الأعمال، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات طويلة الأمد، بما ينسجم مع توجهاتها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار.

مشاركة واسعة

من جهته أكد سعادة عبد العزيز راشد آل صالح أن تنظيم هذا المعرض يأتي في ظل الدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به القطاع العقاري في إمارة الشارقة، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي القطاع العقاري أهمية خاصة كأحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، مضيفاً: حين نتحدث اليوم عن السوق العقاري في الشارقة، فإننا نتحدث عن أرقام حقيقية تعكس ثقة السوق وقوة الأداء، فخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، سجلت الإمارة تداولات نقدية بلغت 44.3 مليار درهم، بنمو لافت تخطى 58.3%، في واحدة من أعلى نسب النمو التي يشهدها السوق خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفع عدد معاملات البيع إلى أكثر من24 ألف معاملة بنسبة نمو بلغت 42.6% وهو نمو يعكس توسع قاعدة الطلب وتنوع الخيارات الاستثمارية.

وقال سعادة عبد العزيز راشد آل صالح: يتميّز المعرض هذا العام بمشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري، إلى جانب تنوع لافت في المنتجات العقارية المعروضة، بما يلبي مختلف شرائح المستثمرين، ويمنحهم فرصة حقيقية للاطلاع والمقارنة واتخاذ القرار، وفي هذا الإطار، تؤكد دائرة التسجيل العقاري في الشارقة جاهزيتها الكاملة لمواكبة هذا الحدث، من خلال تواجد فرقها وموظفيها المختصين، لتوثيق معاملات البيع، والرد على الاستفسارات بما يضمن سرعة الإجراءات، ووضوحها، وحماية حقوق جميع الأطراف.

حلول عقارية مبتكرة

إلى ذلك أشار سعادة سعيد غانم السويدي إلى أن معرض الشارقة العقاري "إيكرس" يشكل منصة رئيسية تعكس ديناميكية القطاع العقاري في الإمارة، وتعيد صياغة طريقة التفكير في الاستثمار العقاري، وتتيح الفرصة أمام المطورين والمستثمرين لعرض مشاريعهم، واستعراض الابتكارات والحلول العقارية المبتكرة، وتعزيز الشراكات البناءة، مشيراً إلى أن معرض "إيكرس" لا يقتصر دوره على عرض المشاريع، بل يمثل محركاً اقتصادياً واستثمارياً لدفع عجلة القطاع العقاري نحو مزيد من النمو النوعي، والمساهمة في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة عالمية للاستثمار المستدام، ومركزاً يربط بين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ولا سيما أن معرض "إيكرس" أثبت خلال نسخه السابقة قدرته على تحقيق نتائج استثنائية، حيث سجلت نسخة 2025 صفقات عقارية تجاوزت قيمتها 4.3 مليار درهم، بنمو فاق 207% مقارنة بعام 2024، بمشاركة أكثر من 110 عارضين من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري.

وأكد سعادة السويدي الحرص على مواصلة الجهود لتعزيز نجاحات الحدث الذي يتميز في دورته لعام 2026 بما يشهده من مشاركة واسعة من مطورين ومستثمرين من داخل الدولة وخارجها، ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تنوّع المشاريع المعروضة، التي تشمل العقارات والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية، والمدعومة بحلول تمويلية مبتكرة، وعروض حصرية، ومفاهيم متطورة تواكب التحولات العالمية في التخطيط العمراني والاستدامة.

آفاق مستقبلية

وأكد سعادة سالم الغيثي أن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تفخر بالرعاية الإعلامية لمعرض «إيكرس 2026»، وفي هذا الإطار، سيكون جمهورنا على موعد مع تغطية موسعة عبر تلفزيون الشارقة وإذاعة الشارقة، من خلال النشرات الإخبارية والبرامج المتخصصة، إلى جانب الحوارات المباشرة مع المسؤولين والخبراء والمطورين العقاريين، بما يثري النقاش حول واقع القطاع وآفاقه المستقبلية.

وقال المهندس ريمون خزامي إن معرض "إيكرس" ليس مجرد حدث عقاري، بل تجربة متكاملة تجمع تحت سقف واحد كبار المطورين والمستثمرين والجهات الحكومية، وتتيح لنا جميعًا فرصاً حقيقية لتقديم مشاريعنا، وتسجيل المبيعات، ومتابعة أحدث الاتجاهات في السوق، مضيفاً: يمثل المعرض منصة لا غنى عنها لكل من يسعى لمواكبة حركة السوق واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، فالقطاع العقاري اليوم يمثل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، ويسهم بشكل مباشر في دعم التنمية العمرانية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الشارقة والإمارات كمركز جذب استثماري عالمي.

وأشار سعادة خليفة سلطان بن حارب إلى أن رعاية ومشاركة «الراسخون للعقارات» في معرض «إيكرس 2026» تأتي انطلاقاً من أهمية الحدث باعتباره أكبر منصة عقارية في الدولة، وما يمثله من فرصة استراتيجية لعرض المشاريع العقارية النوعية، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وصنّاع القرار في القطاع العقاري. وأضاف أن «الراسخون» تحرص من خلال مشاركتها على استعراض مشاريعها المتنوعة والتي تعكس رؤيتها في تطوير مشروعات مستدامة تلبي تطلعات السوق وتواكب متطلبات النمو العمراني.

من جانبه أشار المهندس حميدي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء في دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة: إلى أن معرض «إيكرس» يعد من أبرز الفعاليات السنوية المتخصصة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة حيث يشكل منصة جامعة للمختصين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين، إلى جانب كافة المعنيين بهذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد الركائز الأساسية الداعمة لاقتصاد الإمارة.

إلى ذلك قال الدكتور أحمد راشد النقبي مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة الإسكان بالشارقة: من منطلق دور الدائرة في دعم المبادرات والفعاليات التنموية في دولة الإمارات، تفخر دائرة الإسكان في إمارة الشارقة كونها شريك استراتيجي لأحد أهم المعارض والأحداث العقارية في الدولة وهو معرض الشارقة العقاري "ايكرس"، حيث كانت دائرة الإسكان ولا زالت من الداعمين للسوق العقاري في إمارة الشارقة ورافقت بداية نشأة المعرض كشريك استراتيجي وراعياً رسمياً في جميع دوراته.

وأشار المهندس محمد ناصر الرخيمي السبيعي رئيس قسم تدقيق المشاريع الهندسية في بلدية مدينة الشارقة إلى أن البلدية سباقة دائماً لدعم المبادرات والفعاليات والمعارض في الشارقة، وتقدم الدعم اللازم لنجاحها وتوفر كل ما يلزم لاستمرار تفوقها، إذ نحرص دائماً على شراكتنا الاستراتيجية ورعاية المعرض بما يعزز من تميزه واستقطابه للشركات والمستثمرين والمهتمين في المجال العقاري، وصناع القرار والمؤسسات الرائدة.

منصات تنظيمية متطورة

من جهته أشار سلطان البح إلى أن استضافة مركز إكسبو الشارقة لمعرض «إيكرس 2026» تأتي انسجاماً مع رؤية المركز في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، مؤكداً أن المركز يمتلك القدرة التنظيمية لاستيعاب المعرض على مساحة واسعة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، مع توفير مواقف مركبات واسعة تكفي آلاف الزوار، ومسارات تنظيمية واضحة تسهّل حركة العارضين والزوار، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة تشمل الاستقبال، والإرشاد، والمرافق المساندة، والغرف المخصصة للقاءات والاجتماعات المهنية، مضيفاً إن هذه البنية التحتية المتقدمة تتيح للعارضين عرض مشاريعهم بكفاءة، وتساعد الزوار على التفاعل المباشر مع المطورين والمستثمرين، وإتمام الصفقات بسهولة، ما يعكس مكانة إكسبو الشارقة كوجهة رائدة لاستضافة المعارض والفعاليات الكبرى في المنطقة.

تبادل الخبرات

وأشار محمد موسى المدير التنفيذي في معهد إنوفيشن إكسبرتس العقاري الراعي الأكاديمي للحدث إلى أن معرض ايكرس يجسد رؤية طموحة لمستقبل القطاع العقاري، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتأتي مشاركة المعهد في هذا الحدث إيمانا بدورنا التعليمي والتوعوي، وحرصنا الدائم على المساهمة في رفع مستوى الثقافة العقارية لدى الجمهور.

وقال صاتي نصر الله مدير التدريب في معهد ثينك بروب العقاري الراعي الأكاديمي للحدث: إن معرض إيكرس أصبح مساحة حقيقية تجمع العاملين في القطاع العقاري، وتفتح المجال للحوار وتبادل الخبرات والأفكار الجديدة، ووجودنا هنا اليوم يعكس أهمية هذا المعرض ودوره الكبير في دعم وتطوير القطاع في المنطقة.

الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري

ويقدم المعرض في دورته لعام 2026 برنامجًا معرفيًا متكاملاً يركز على قراءة اتجاهات السوق العقاري واستشراف مستقبله، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية والدورات التدريبية وحلقات البودكاست المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين باللغتين العربية والإنجليزية، وتتناول موضوعات محورية تشمل اتجاهات العرض والطلب وتصحيحات السوق، وتغير سلوك المشترين وتفضيلات المستأجرين، إضافة إلى أساسيات الاستثمار العقاري، والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتطبيقاتهما في القطاع العقاري، كما تتطرق الجلسات إلى الجوانب التنظيمية والقانونية، بما في ذلك الأحكام الرئيسية لتنظيم مشاريع التطوير العقاري، وملكية العقارات للشركات، وهندسة العقود القانونية، إلى جانب موضوعات تطوير المهارات المهنية مثل القيادة، وبناء العلامة التجارية الشخصية، والتواصل والتفاوض، بما يعزز جاهزية العاملين في القطاع لمواكبة المتغيرات المتسارعة في السوق العقاري.

الشركاء الاستراتيجيون

ويحظى المعرض برعاية عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية وهي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، دائرة إسكان الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الشريك الإستراتيجي للمعرض مجموعة ألف والراعي البلاتيني مجموعة الثريا العقارية والرعاة الذهبيين للمعرض شركة بيئة العقارية والراسخون للعقارات والراعي الفضي للمعرض ريبورتاج العقارية، وبرعاية أكاديمية من معهد إنوفيشن إكسبرتس للتدريب العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري، ومركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم المعرض، وسايت جلوبال راعي الإعلانات الخارجية للمعرض.

-انتهى-

#بياناتحكومية