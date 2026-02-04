سارة النعيمي: المهرجان أثبت مجدداً دوره كمحفز قوي يجمع الأفكار والمواهب والفرص في مكان واحد

شهد مشاركة 5000 مؤسس شركة ناشئة

مؤسس شركة ناشئة توّج الفائزين بجوائز "سِفّي" لأصحاب الأدوار الريادية في دعم بيئة الأعمال

نظم أكثر من 250 فعالية تنوعت بين الجلسات الحوارية الملهمة، وورش العمل المتخصصة



وسط حضور قياسي هو الأضخم منذ انطلاقته، اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور أكثر من 15,000 ألف مشارك، من بينهم 5000 مؤسس شركة ناشئة، استلهموا تجاربهم من أكثر من 300 متحدث عالمي، ما عزّز مكانة المهرجان كأكبر حدث ريادي في المنطقة.

تمويلات تتجاوز 100 مليون درهم

وشكّل المهرجان منصة حقيقية لتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار؛ حيث شهدت "منطقة ڨولت"، المخصصة لكبار الشخصيات والمدعومة من "إمارات"، توقيع 17 مذكرة تفاهم استراتيجية غطت قطاعات حيوية شملت التصنيع وتكنولوجيا التعليم والصناعات الإبداعية والاستدامة. وأسفرت هذه الاتفاقيات عن إتاحة تمويلات بقيمة 100 مليون درهم لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز قابليتها للتوسع والابتكار.

محفز يجمع الأفكار والمواهب

وفي هذا السياق، أكدت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز "شراع"، أن النجاحات التي حققتها دورة هذا العام تعكس رؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وحرصها المستمر على ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية للابتكار والمشاريع الإبداعية.

وقالت النعيمي: "إن ما شهدناه في نسخة 2026 يدفعنا للتطلع إلى الدورة العاشرة في العام المقبل باعتبارها محطة جديدة في مسيرة المهرجان، تحمل أبعاداً أعمق وطموحات أوسع للمستقبل".

وأضافت: "واصل المهرجان تأكيد دوره كمحرك فاعل يجمع الأفكار والمواهب والفرص في مساحة واحدة، بما يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة ويعزز حضور الشارقة في المشهد الريادي المستقبلي للمنطقة".

حراك معرفي وشراكات استثمارية

وعلى مدار يومين، شهد المهرجان أكثر من 250 فعالية تنوعت بين الجلسات الحوارية الملهمة، وورش العمل المتخصصة، واللقاءات الحصرية التي توزعت على 10 مناطق متخصصة. كما استضافت "ردهة المستثمرين"400 اجتماعاً حصرياً جمعت بين أصحاب المشاريع والمستثمرين لفتح آفاق التمويل والإرشاد. كما احتضنت "مدينة الشركات الناشئة" المدعومة من "دو" للأعمال، أكثر من 150 شركة ناشئة استعرضت حلولها المبتكرة أمام الجمهور والخبراء.

دعم مؤسسي الشركات من خلال باقة "تأسيس الأعمال"

وعلى مدار يومي المهرجان، استقطبت باقة «تأسيس الأعمال» 294 شركة ناشئة بدأت رحلة إطلاق مشاريعها، ضمن مبادرة لترخيص الأعمال برسوم تبدأ من 1000 درهم، بالتعاون بين "شراع" و"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و "دو".

ومن خلال "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، أتاحت الباقة لمؤسسي الشركات المؤهلين من المشاركين في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" الحصول على رخصة أعمال ملكية فردية بقيمة 1000 درهم للعام الأول، وتغطي حتى 3 أنشطة تجارية، إلى جانب رخصة أعمال ملكية جماعية برسوم 3000 درهم للسنة الأولى، وتشمل حتى 5 أنشطة تجارية، وتُطبق رسوم التأشيرة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وجاء تصميم باقة "تأسيس الأعمال" لدعم مؤسسي الشركات ومساعدتهم على بدء تشغيل أعمالهم، حيث قدمت لهم "دو" من خلال "دو للأعمال"، العلامة التجارية التابعة لشركة "دو" عرضاً لتسهيل خدمات الاتصال، في حين وفر لهم "بنك دبي الإمارات الوطني" دعماً مصرفياً، شمل إعفاء من رسوم إدارة الحساب، لمدة عام واحد، إضافة إلى إعفاء من رسوم تحويل الرواتب، لمدة 6 أشهر، فضلاً عن عدد غير محدود من التحويلات المصرفية.

ودعم "شراع" مؤسسي الشركات من خلال تمكينهم من استخدام مساحات العمل المشتركة التابعة لها لمدة عام واحد مجاناً، وربط الشركات الناشئة المرخصة بمنظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة.

تتويج المبتكرين.. وجوائز نقدية قياسية

واحتفاءً بالتميز، كرّم المهرجان نخبة من المبتكرين وصناع التغيير خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في "منطقة التأثير" المدعومة من "أرادَ". وشهدت مسابقة عرض الشركات الناشئة منافسة قوية، حيث حصل الفائزون في المسارات الرئيسية الأربعة على منح بقيمة 50 ألف درهم لكل فائز، بالإضافة إلى فرص استثمارية محتملة تصل إلى 500 ألف درهم لتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز "إفولف كاريرز" EvolveCareers بمسار تكنولوجيا التعليم (برعاية دو للأعمال)، فيما نالت "ذي إي إم لاب" The AM Lab جائزة مسار التكنولوجيا والصناعة 4.0 (برعاية مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)) كما حصدت "تثمير" جائزة مسار الاستدامة (برعاية بنك الإمارات دبي الوطني)، بينما فازت "أروستو" Arusto بجائزة مسار الصناعات الإبداعية (برعاية إعمار العقارية)، إلى جانب حصولها على "جائزة الجمهور" (برعاية الهلال للمشاريع) بقيمة 25 ألف درهم. كما مُنحت جائزة أفضل مشروع بقيادة نسائية (برعاية مجلس سيدات أعمال الشارقة)، بقيمة 50 ألف درهم، إلى "ثينكربل لابس" Thinkerbell Labs.

وفي إطار تقدير الإسهامات الفردية والمؤسسية المؤثرة، أعلن المهرجان نتائج جوائز "سِفّي"(SEFFY) 2026، التي جاءت لتسلّط الضوء على الأدوار الريادية في دعم بيئة الأعمال. وحصل عبدالله السلماني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس بوينت" SpacePoint، على جائزة "النجم الصاعد" (برعاية إعمار العقارية)، فيما نال يحيى عقيلان، مدير البرامج في مركز الحضانة وريادة الأعمال بجامعة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، جائزة "الموجّه المتميّز" (برعاية بنك الإمارات دبي الوطني).

كما مُنحت جائزة التكنولوجيا (برعاية دو للأعمال) إلى نور الأسدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لسان إيه آي" Lisan AI، بينما حصدت مؤسسة عبد الله الغرير جائزة "المُمكّن البيئي" (برعاية مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات))، تقديراً لدورها في دعم المنظومة الريادية. وفي فئة التأثير الاجتماعي (برعاية أرادَ)، فازت كارثيكا جوبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كاربيلم" Carbelim، بالجائزة، تقديراً لأثر مشروعها في إحداث تغيير مجتمعي ملموس .

شركاء المنظومة الريادية

وفي ختام مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، جرى تكريم شركاء المنظومة الريادية (Ecosystem Partners) تقديراً لدورهم المحوري في دعم بيئة الشركات الناشئة، والمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل، والبنية التحتية، والخبرة، وفرص النمو المستدام. وشمل التكريم كلاً من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد)، و الهلال للمشاريع، ومجموعة المروان، وشركة سلطان بن علي العويس للعقارات، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة ماجد الفطيم، تقديراً لإسهاماتهم في تمكين رواد الأعمال وتسريع نمو مشاريعهم.

الشركاء الحكوميون

كما كرّم المهرجان الشركاء الحكوميين تقديراً لإسهاماتهم في دعم السياسات المحفّزة لريادة الأعمال، وتوفير الأطر التنظيمية والبنية المؤسسية الداعمة لنمو الشركات الناشئة، بما يعزز تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص. وشمل التكريم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومطار الشارقة الدولي.

الشريك الداعم للاستدامة والرفاه

وفي إطار اهتمام المهرجان بتعزيز جودة الحياة والاستدامة ضمن بيئة الفعاليات، جرى تكريم شركة وايزويل (Wisewell) بصفتها الشريك توفير الماء لزوار المهرجان، تقديراً لدورها في دعم تجربة المشاركين، وتعزيز مفاهيم الصحة والرفاه خلال أيام المهرجان.

الشركاء الإعلاميون

واحتفى مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بالشركاء الإعلاميين تقديراً لدورهم في نقل رسالة المهرجان، وتسليط الضوء على قصص رواد الأعمال، والمبادرات الريادية، والشراكات التي شهدتها الدورة التاسعة. وشمل التكريم مجموعة Publicis والشبكة الوطنية للاتصال (NNC)، وInc. Arabia، وSmashi Business، وEntrepreneur Middle East.

شركاء السفر

كما جرى تكريم شركاء السفر تقديراً لدورهم في دعم الحضور الإقليمي والدولي للمهرجان، وتسهيل مشاركة المتحدثين ورواد الأعمال والضيوف من مختلف أنحاء العالم، بما عزز مكانة المهرجان كمنصة عالمية للحوار الريادي. وشمل التكريم طيران الإمارات، والعربية للطيران.

شريك مسابقة العروض الريادية

وفي سياق دعم الابتكار والمواهب الريادية، تم تكريم شركة 1Tank بصفتها الشريك الرسمي لعرض الشركات الناشئة (SEF Pitch Competition)، تقديراً لدورها في تمكين الشركات الناشئة من عرض أفكارها أمام المستثمرين، والحصول على فرص تمويل وإرشاد تسهم في تسريع نموها وتحويل أفكارها إلى مشاريع قابلة للتوسّع.

الشركاء المجتمعيون

واختتم المهرجان بتكريم الشركاء المجتمعيين تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز البعد المجتمعي للمهرجان، ودعم المبادرات التطوعية، والتجارب الثقافية، والأنشطة التفاعلية التي أسهمت في ترسيخ روح التعاون والانتماء. وشمل التكريم إلكترا (Electra)، و جمعية فرسان الإمارات التطوعية، والشارقة للتجزئة، وفلاورد وTeel Floral Studio

عروض موسيقية وكوميدية

وفي ختام يعكس شعار المهرجان "حيث ننتمي" شهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير من المهرجان عروضاً موسيقية وكوميدية لعدد من أبرز فناني المنطقة، منها أمسية ختامية حظيت بحضور لافت، إلى جانب عرض جماهيري للفنانة السعودية "تامتام"

-انتهى-

#بياناتحكومية