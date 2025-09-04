أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعربت شركة الظاهرة الزراعية عن سعادتها بالتواجد والمشاركة الثالثة على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2025.

تطبيق "الطناف" الإلكتروني وحلول التغذية المبتكرة

ضمن فعاليات هذا العام، أبرزت الشركة تطبيقها الإلكتروني "الطناف" الموجه للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ، حيث قدّمت مجموعة واسعة من منتجات العلف المتميزة وعرّفت الزوّار بمنصتها الرقمية المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. وتمكّن المنصة العملاء من تصفح المنتجات وطلبها بسلاسة، مع توصيل مباشر إلى مزارعهم، مما يعكس التزام الشركة بمزج الخبرات الزراعية مع سهولة التحول الرقمي.

تفاعل مباشر مع المزارعين ومربي الخيول

في عرض شيق لمنتجات الطناف من شركة الظاهرة تفاعل الفريق مع الزوار من المزارعين ومربي الخيول من خلال القيام بشرح وافي لكافة المنتجات وإظهار قيمتها الغذائية، ومصادرها العالمية، مع الحرص علي تعزيز العلاقات مع العملاء الجدد والحاليين على حد سواء.

جودة الأعلاف وعلاقتها بنمو ونشاط الحيوان

كان هذا هو عنوان الجلسة الحوارية المقدّمة من خبيرة التغذية في شركة الظاهرة، ترشا والش، والتي سلطت الأضواء على الجوانب الأساسية في تغذية الخيول، والتحديات التي تواجه مربي الخيول ، مع إبراز العديد من الحلول الغذائية المتخصصة والمقدمة من الظاهرة. وقد شارك في الجلسة ديفيد أندرسون وكيلي سميثرست، مديرا المبيعات الإقليميان في فريق الشركة في الولايات المتحدة، حيث قدّما رؤى قيمة حول القيمة الغذائية للعلف المميز من الشركة ودوره في تعزيز الأداء الحيواني.

وقد أكد وسام عباس، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعلاف الحيوانية في الشركة:

"أن معرض ADIHEX يعد منصة مهمة لتأكيد ريادة الظاهرة في صناعة الأعلاف ومع وجود تطبيق 'الطناف' نعيد تعريف تجربة العميل، من خلال توفير وسيلة أسهل وأكثر ذكاءً وموثوقية للمزارعين ومربي الخيول للوصول إلى كافة المنتجات العلفية التي يحتاجونها بضغطة زر."

نبذة عن شركة الظاهرة

شركة الظاهرة هي شركة إماراتية ذات ريادة عالمية في قطاع الزراعة، تدير أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في مصر، رومانيا، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول. تتخصص في زراعة وإنتاج وتجارة ما يقارب 3 ملايين طن من الأعلاف الحيوانية وحصص مماثلة من السلع الغذائية الأساسية . تخدم الشركة قاعدة عملاء واسعة تشمل الشركات التجارية والهيئات الحكومية، وتمتد عملياتها إلى 15 دولة وتُغطي أكثر من 40 سوقاً، مع تموضع قيادي في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

