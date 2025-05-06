اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها الغنية في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 26 أبريل وحتى 5 مايو، وسط تفاعل كبير من الزوار والمشاركين.

وقدَّمت المؤسَّسة برنامجاً حافلاً بالفعاليات النقاشات الفكرية والمعرفية، إلى جانب إطلاق مجموعة مهمة من الإصدارات في مجالات مختلفة، مؤكدة مكانتها الريادية في المشهد المعرفي الإقليمي، وحرصها المستمر على دعم الإبداع والمبدعين محلياً وعالمياً.

وأكَّد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة: "أن المشاركة في المعرض جاءت انطلاقاً من التزامنا بالحضور والمشاركة في أبرز المنصات المعرفية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يشكل الحدث فرصة مثالية لاستعراض مبادراتنا، وتكريس دور المؤسسة في دعم التنمية المعرفية واستدامتها والمساهمة في بناء مجتمع مبدع، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتواصل الفكري والمعرفي مع دور النشر وأهم الجهات في صناعة الكتب من حول العالم وبحث آفاق التعاون المشترك".

وخلال المعرض، نظَّمت المؤسَّسة أكثر من 100 فعالية تنوعت بين جلسات حوارية وندوات ونقاشات، ضمن مبادراتها الرائدة المتمثلة في: "مركز المعرفه الرقمي"، "برنامج دبي الدولي للكتابة"، "استراحة معرفة"، "حوارات المعرفة"، و"بالعربي"، واستضافت هذه الفعاليات نخبة من المفكرين والأدباء والخبراء والمبدعين الشباب، ممن شاركوا تجاربهم مع الجمهور، إلى جانب حضور شخصيات بارزة مثل: معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

كما كشفت المؤسَّسة عن مجموعة إصدارات جديدة تنوعت بين الرواية والبحث والدراسات التراثية. وتناولت الروايات موضوعات إنسانية عميقة بأساليب سردية متقنة، فيما ناقشت الأعمال البحثية التأثيرات الحضارية للثقافة الإسلامية، وقدمت إصدارات لغوية محققة تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية أكاديمياً، وتدعم البحث العلمي المتخصص.

-انتهى-

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