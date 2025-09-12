دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في الدورة الثانية من منتدى دبي للأبحاث الطبية (DMRF 2025)، الذي نظمته هيئة الصحة بدبي يومي 12 و13 سبتمبر بفندق جراند حياة دبي، بمشاركة واسعة من نخبة الباحثين والقيادات الصحية وصناع السياسات من دولة الإمارات وخارجها.

وعرضت المؤسسة من خلال جناحها ضمن المعرض المصاحب للمنتدى، أبرز مبادراتها وبرامجها الطبية ذات الأثر المجتمعي والبحثي، وبخاصة الجوائز الطبية والأبحاث والدراسات ، كما شاركت الدكتورة سلامة المهيري، مدير إدارة التميز الطبي، في جلسة نقاشية أشارت فيها إلى جهود المؤسسة في دعم التميز في التعليم الطبي والبحث ، وتسليط الضوء على مبادراتها الهادفة إلى تعزيز بيئة معرفية مبتكرة، تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والصحية.

وفي تعليقها ، أكّدت د. سلامة المهيري، مدير إدارة التميّز الطبي في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن الحدث يمثل منصة استراتيجية بالغة الأهمية لعرض أفضل الممارسات، ومناقشة التحديات المشتركة، وتفعيل الشراكات البحثية بين المؤسسات الرائدة إقليميًا وعالميًا. وقالت: "نحن في المؤسسة نؤمن بأن التميز في الرعاية الصحية يبدأ من فهم معمق لاحتياجات المجتمع، ويُترجم عبر أبحاث تُسهم في تطوير سياسات صحية مرنة وذات مستوى عالمي. إن مشاركتنا في منتدى دبي للأبحاث الطبية هذا العام تأتي لتجدد التزامنا بتعزيز ثقافة التعلّم المستمر، وفتح آفاق التعاون مع صناع القرار والأكاديميين والباحثين، في سبيل تحقيق نظام صحي أكثر كفاءة وإنصافًا وابتكارًا."

ويعكس المنتدى تسارع الجهود نحو تمكين منظومة بحثية حديثة ومتكاملة تستند إلى المعايير الأخلاقية والتشريعات الذكية، وتواكب تطلعات دولة الإمارات في ريادة القطاع الصحي إقليميًا وعالميًا. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى نقاشات رفيعة المستوى حول الابتكار المرتكز على المريض، والحوكمة البحثية، والتكامل بين مؤسسات الرعاية والجامعات والمراكز العلمية.

