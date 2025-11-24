المنامة، البحرين : أعلنت شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط رعايتها لمعرض الجواهر العربية 2025 بصفتها الشريك الرسمي لهذا الحدث المرموق الذي يُعقد في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الحالي في مركز البحرين العالمي للمعارض، بتنظيم من شركة ’إنفورما ماركتس‘. ويُعد المعرض أحد أكبر وأبرز معارض المجوهرات والساعات على مستوى المنطقة، إذ يضم أكثر من 650 عارضاً مشاركاً من أرقى العلامات التجارية للمجوهرات من أكثر من ثلاثين بلداً.

وتأتي رعاية شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط لهذا المعرض انطلاقاً من حرصها على تزويد أعضاء بطاقاتها بمزايا حصرية وتجارب متميزة، حيث سيتسنى لهم، بموجب هذه الرعاية، الاستمتاع بخصومات تصل إلى 30% لدى قائمة مختارة من المتاجر*. علاوة على ما سبق، سيحظى أعضاء بطاقات ’Centurion‘ و’Platinum‘ بفرصة الدخول إلى جناح أميكس الحصري الواقع في المدخل الغربي، بين القاعتين رقم (5) و(6)، والاستمتاع بتجارب فريدة ومبتكرة تشمل التعرف على فنون دمج العطور وصناعة الساعات الفاخرة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة سابين خليل، نائب الرئيس لشؤون التسويق في شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، قائلة: "يُعد معرض الجواهر العربية أحد أبرز الفعاليات التي تحتضنها المملكة، ونفخر بمواصلة دعمنا للمعرض خلال نسخته الحالية بصفتنا الشريك الرسمي، وذلك حرصاً منا على إثراء تجارب أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس ومنحهم مزايا حصرية."

من جانبه، قال السيد محمد إبراهيم، المدير العام لشركة ’إنفورما ماركتس‘، الجهة المنظمة للمعرض: "يسرنا أن نجدد تعاوننا مع أمريكان إكسبريس لرعاية النسخة الحالية من المعرض، بصفتها الشريك الرسمي، حيث سيحظى أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس، بفضل هذه الرعاية، بتجربة تسوق فريدة من نوعها."

*تطبق الشروط والأحكام. للاطلاع على المتاجر المشاركة، يرجى التفضل بزيارة قسم ’عروض أميكس‘ في تطبيق ’Amex MENA‘.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ أحمد زينال، مدير العلاقات العامة والاتصالات – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، عبر البريد الإلكتروني ahmed.zainal@americanexpress.com.bh .

نبذة عن أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط

أطلقت أمريكان إكسبريس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1959 وافتتحت أول مكتب لها في البحرين في عام 1977. في عام 1992، تم تأسيس شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط (AEME) في البحرين كشركة مشتركة مملوكة لشركة أمريكان إكسبريس وشركة الموارد للاستثمار المحدودة. واليوم، توظّف أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قوة عاملة متنوعة للغاية تضم أكثر من 600 موظّف، يغطي نشاطهم بطاقات المستهلكين ومدفوعات الشركات والأعمال التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط هي شركة ناشطة في مجال عمليات الدفع، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والتجارب التي تثري الحياة وتبني الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة https://www.americanexpress.ae

-انتهى-

#بياناتشركات