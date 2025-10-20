(المنامة، مملكة البحرين): حصد فندق رافلز قصر العرين البحرين مفتاحين من ميشلان ضمن "دليل ميشلان للفنادق" لعام 2025، وهو تقديرٌ عالمي يحتفي بالفنادق الاستثنائية التي تقدم مستويات استثنائية من الضيافة وتجربة ضيوف متميزة.

يتميز فندق رافلز قصر العرين البحرين بموقعه في قلب واحة البحرين الصحراوية، مقدمًا ملاذًا يفيض بالأناقة والهدوء، ويمزج ببراعة بين الفخامة العصرية وأصالة الضيافة العربية. ويؤكد هذا التصنيف الرفيع التزام الفندق الراسخ بتقديم خدمة لا تُضاهى وتصميم عالمي المستوى وتجارب شخصية تُجسد إرث رافلز العريق في عالم الضيافة.



وفي تعليق له على هذا التكريم، صرح السيد يزن عبد اللطيف، المدير العام لـ"فندق رافلز قصر العرين البحرين، بالقول: "نحن فخورون للغاية بحصولنا على مفتاحين من ميشلان في دليل ميشلان للفنادق لعام 2025، وهو ما يُجسد جودة تجربة رافلز التي تتميز بالبراعة والاهتمام بالتفاصيل وروح الضيافة الأصيلة التي تميز تجربة رافلز."



وتابع قائلًا: "من قلب واحة البحرين الصحراوية، نحن ملتزمون بتحويل إقامة كل ضيف لرحلة فاخرة تمزج بين الفخامة الخالدة والأصالة المحلية. هذا الإنجاز ليس مجرد تكريم لفريقنا، بل هو بداية فصل جديد يرسخ مكانة رافلز قصر العرين البحرين كعلامة فارقة في قطاع الضيافة بالمنطقة."



ويمثل تكريم مفاتيح ميشلان محطة جديدة هامة في مسيرة رافلز قصر العرين البحرين، وتؤكد مكانته كواحد من أبرز الفنادق الأيقونية في المنطقة، حيث تتحول كل إقامة فيه إلى قصة من الرقي، والأصالة، والتميز.

