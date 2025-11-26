(المنامة، البحرين)- شهدت شركة بريق الرتاج العقارية، الشركة الرائدة في خدمات إدارة التطوير العقاري، نجاحًا ملموسًا في اليوم الأول من فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2025، المعرض العقاري والمنتدى الاستثماري الرائد في مملكة البحرين. وقد ألقت الشركة الضوء خلال المعرض على مشروعها قرية رأس حيان، المشروع الساحلي المستدام الذي صمم لتوفير حياة مجتمعية عصرية لجميع المقيمين.

تقع قرية رأس حيان على الشواطئ الجنوبية الشرقية لمملكة البحرين، وتوفر لسكانها ملاذًا يتسم بالهدوء والسكينة وسط أشجار القرم الشهيرة محليًا. يجمع المشروع بين الطبيعة الخلابة والاستدامة والحياة المجتمعية، ويشتمل على مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مسجد، ومقاهي، ومراكز مجتمعية، بالإضافة إلى حديقة لأشجار القرم، وإطلالات بحرية على القناة المائية والمرفأ والشاطئ. وقد شهد المشروع ردود فعل هائلة من السوق، حيث بيعت نحو 90 بالمائة من قسائم المرحلة الأولى، كما طرحت الشركة المرحلة الثانية للبيع الآن.

ومن أهم المناطق في هذا المشروع هي منطقة فلل القناة والتي تتكون من 54 فيلا ذات طابع معماري متوسطي، تتميز بموقعها الرائع بامتداد الممر المائي. تجمع هذه الفلل بين المساحات الواسعة والطراز المعماري الراقي وسهولة الوصول مباشرة إلى المرافق المحيطة، بما يوفر للمقيمين تجربة متميزة للحياة الراقية التي تعزز التناغم بين الراحة والفخامة والارتباط العميق بالطبيعة. وقد بدأت شركة بريق الرتاج الآن في استلام وتسجيل الاهتمام بمشروع فلل القناة، بما يعكس تزايد الطلب على الحياة في المناطق السكنية ذات الإطلالات البحرية في المملكة.

وفي تعليقه على المشاركة في المعرض، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة بريق الرتاج أيوب العوضي: "إن قرية رأس حيان تعكس رؤيتنا الطموحة لمستقبل البحرين. إنه مشروع يحتفي بالطبيعة، ويعزز الاستدامة، ويوفر للعائلات حياة عصرية بنمط ساحلي نابض بالحياة في أجواء من السكينة والهدوء." وأضاف: "لقد كانت ردود الفعال في اليوم الأول ملهمة بشكل هائل، خاصة على فلل القناة، ونحن نرحب بجميع الزوار لاستكشاف نمط الحياة المتميز والفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها قرية رأس حيان."

يقام معرض سيتي سكيب البحرين 2025 تحت شعار "ارتق بأسلوب حياتك"، حيث يجمع أكثر من 60 عارضًا، وما يزيد عن 12,000 زائر خلال خمسة أيام من التواصل والالتقاء مع المتخصصين، وإطلاق الفرص الاستثمارية، واستعراض الرؤى العميقة في السوق العقارية المزدهرة في مملكة البحرين. وتدعو شركة بريق الرتاج الزوار للتعرف بشكل عملي على قرية رأس حيان في معرض سيتي سكيب البحرين حتى 29 نوفمبر 2025، مؤكدة التزامها بالتصميم المبتكر، والحياة المستدامة، والتجارب المجتمعية النابضة بالحيوية والنشاط.

