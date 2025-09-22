شركات ومؤسسات رائدة تظهر للمرة الأولي في نسخة هذا العام من أبرزهم الإمارات لتموين الطائرات والدار العقارية، والطاير، ودبي الصحية، وأديداس.

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف فعاليات "رؤية 2025" على مدار ثلاثة أيام من 23 إلى 25 سبتمبر

دبي، ينطلق "رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2025" هذا الشهر، بمشاركة أكثر من 180 جهة بهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتزويدها بالمسارات المهنية والمهارات اللازمة للتكيف مع سوق عمل يشهد تحولات متسارعة.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق منصات العرض "بود" للمرة الأولى - وهي 14 منصة مدمجة بمساحة 2م × 2م صُممت لتسهيل التواصل المباشر بين الشركات والباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، بما يسهم في توسيع نطاق تأثير المعرض ليشمل قطاعات حيوية تشهد طلبًا متزايدًا، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب الإماراتي للتواصل مع مسؤولي التوظيف ومديري الموارد البشرية في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتأمين، والخدمات الرقمية.

ومن أبرز الجهات العارضة ضمن منصات "بود": AI 71، ليفا للتأمين، بورو هابولد، خانصاحب للهندسة المدنية، ميدنت جلوبال لحلول الرعاية الصحية، ميونيخ ري، وشركة تعليم، إلى جانب جهات أخرى. وتُعد هذه الشركات من المؤسسات الراسخة التي تقوم ولأول مرة بتركيز جهودها نحو استقطاب الكفاءات الإماراتية، ما يعكس الاهتمام المتنامي بمواءمة سياساتها التوظيفية مع الأجندة الوطنية للمواهب في دولة الإمارات.

وقال مشعل المرزوقي، نائب الرئيس لشؤون الكفاءات الوطنية والعلاقات الحكومية في "الإمارات لتموين الطائرات": «نؤمن إيماناً راسخاً بأن الكفاءات الإماراتية تمتلك القدرة على رسم ملامح مستقبل قطاعنا. فعلى مدار العامين الماضيين، قمنا بتوظيف عدد كبير من المواطنين الإماراتيين ضمن كوادرنا، ونفخر بمعدلات الاحتفاظ بالموظفين المرتفعة التي تعكس فرص النمو المهني طويلة الأمد التي نوفرها. ونسعى من خلال مشاركتنا في معرض "رؤية 2025" إلى تسليط الضوء على برامجنا المتنوعة، بما في ذلك برنامج الخريجين المتدربين، وبرنامج القيادات المستقبلية، وبرامج التدريب المهني، إلى جانب قصص النجاح الملهمة لموظفينا الإماراتيين الذين شقّوا طريقهم إلى مناصب قيادية. ونواصل الاستثمار في فرص التطوير المنهجي، والشراكات الاستراتيجية، والمسارات المهنية الواعدة التي تمكّن الكفاءات الإماراتية من قيادة مستقبل قطاعي الطيران وخدمات التموين».

وإلى جانب منصات "بود"، يستقبل معرض "رؤية 2025" عددًا من الجهات الكبرى التي تشارك للمرة الأولى، ومنها: شركة الإمارات لتموين الطائرات، شركة الدار العقارية، مجموعة الطاير، دبي الصحية، وشركة أديداس، والتي ستسلط الضوء من خلال مشاركتها على برامج الخريجين المتكاملة، وبرنامج القيادات المستقبلية، والتدريب العملي أثناء العمل، بما يسهم في ترسيخ مكانة المعرض كمنصة محورية تدعم أهداف واستراتيجية التوطين.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض "رؤية 2025" آلاف الطلاب والخريجين والمهنيين الإماراتيين، إذ سيحتضن أكثر من 180 جهة عارضة، إلى جانب سلسلة متنوعة من ورش العمل، والجلسات الحوارية، والمسابقات التفاعلية، فيما يعكس إدراج منصات "بود" للمرة الأولى الدور المحوري لمعرض "رؤية" في تنويع فرص الوصول إلى سوق العمل، ودعم مستهدفات التوطين في دولة الإمارات، بما يشمل تحقيق نسبة 8% لمشاركة المواطنين في القطاع الخاص بحلول نهاية عام 2025.

وتوجه معرض "رؤية" بوافر الامتنان والتقدير لرعاته، في مقدمتهم شركة موانئ دبي العالمية الراعي البلاتيني، ومصرف أبوظبي الإسلامي الراعي الذهبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) الراعي الفضي. وباعتباره مبادرة وطنية رائدة، يجدد المعرض التزامه الراسخ بدعم مسيرة النجاح والتميز من خلال ربط الكفاءات الإماراتية الواعدة بفرص مهنية مبتكرة تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا.

للمزيد من المعلومات حول "رؤية" معرض الإمارات للوظائف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ruyacareers.ae

#بياناتشركات

- انتهى -