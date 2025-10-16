القاهرة – تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تنطلق فعاليات معرض "أوتوتك 2025"، المعرض الدولي الأكبر في إفريقيا لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، والذي تنظمه شركة إنفورما مصر خلال الفترة من 24إلى 26 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. ويُعد "أوتوتك" منصة رائدة تجمع أبرز المتخصصين في هذا القطاع الحيوي لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول في مجال خدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا القطاع.

يواصل معرض أوتوتك 2025 ترسيخ مكانته كمنصة رائدة تجمع أكثر من 350 شركة من أبرز روّاد خدمات ما بعد البيع والصناعات المغذية، من بينها “MS”، التوفيق، النور ، ألفا تريد، “Bishay Co”، منصور، وريدي بارتس وتويوتا، إلى جانب 12 مشتريًا دوليًا ضمن برنامج استضافة المشترين لتعزيز التعاون والتصدير.

وتتميّز نسخة هذا العام بمشاركة دولية موسّعة من السعودية وإيطاليا، إضافة إلى الصين والهند وتايوان وتركيا والإمارات والكويت، ما يعكس مكانة "أوتوتك" كحدث عالمي يجمع ممثلين عن عشرات الدول.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "أوتوتك" يغطي مجموعة من الأقسام الرئيسية، بما يشمل قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الإلكترونيات والنظم، الزيوت ومواد التشحيم، والإكسسوارات والكماليات. ويعد المعرض ملتقىً متكاملاً للمصنّعين والموزعين ومقدمي الخدمات، حيث يجمع بين العروض التجارية والمؤتمرات المتخصصة وفرص التواصل المباشر بين العارضين والمشترين، ما يجعله حدثًا محوريًا في أجندة صناعة السيارات الإقليمية ويؤكد على التطور الكبير الذي يشهده قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في مصر وأفريقيا.

وفي تعليقه على انطلاق النسخة الجديدة، صرّح الأستاذ عمرو مشعل، مدير معرض أوتوتك، قائلًا: "يشهد معرض أوتوتك 2025 توسعًا غير مسبوق في مشاركة الشركات المصرية التي تمثل الركيزة الأساسية لنمو قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، مما يعكس ثقة السوق الإقليمية والعالمية في قدرات الصناعة الوطنية ودورها في قيادة التحول الصناعي في مصر والمنطقة. نحن نتطلع هذا العام إلى استقبال أكثر من 12,000 زائر متخصص، ما يجعل أوتوتك المنصة الأهم للتواصل بين المصنعين والمستوردين والموزعين في هذا القطاع الحيوي."

وأضاف: "وفي إطار دعم توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، يواصل معرض أوتوتك التزامه بالمشاركة في مبادرة صُنع في مصر من خلال تسليط الضوء على الشركات والمصنّعين المحليين وتشجيعهم على الانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. ويؤكد هذا التوجه الدور المحوري الذي يلعبه أوتوتك في دعم الاقتصاد المصري وصناعة السيارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة فرص التصدير."

كما يشهد المعرض فعاليات “أكاديمية أوتوتك” التي تقدّم ورش عمل معتمدة من جنرال موتورز وتويوتا لتطوير مهارات المتخصصين، إلى جانب "مؤتمر أوتوتك" برعاية تويوتا ومشاركة خبراء من غبور أوتو وفاليو لمناقشة أحدث الابتكارات والتحديات في قطاع خدمات ما بعد البيع.

والجدير بالذكر أن شركة إنفورما مصر تُعَد من أبرز منظمي الفعاليات عالميًا، بفضل محفظتها الغنية التي تدعم نمو الصناعة وتعزز الابتكار. ويكمن نجاح "أوتوتك" في طابعه الشامل الذي يجمع بين المؤتمرات وحلقات النقاش والتواصل بين المشاركين، مما يخلق بيئة محفزة للإبداع وتبادل المعرفة، ويُبقيهم في طليعة قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات.

-انتهى-

#بياناتشركات