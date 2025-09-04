أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX)، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتأتي مشاركة الأكاديمية في المعرض الأكبر من نوعه في العالم تحت شعار "تراث يتجدد"، انسجاماً مع رسالتها الرامية إلى صون القيم الإماراتية الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية. فالقيم تُورَّث عبر الأجيال من خلال الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك يحمل إرث المؤسسين ويواصل المسيرة بوعي وولاء عميق للوطن.

يقدّم جناح الأكاديمية أنشطة وورش عمل تفاعلية باللغة العربية، من أبرزها ورش برنامج "ألفة" الذي يستهدف أولياء الأمور والمعلمين والممارسين المتخصصين، عبر ورش تُعنى بمهارات التعامل مع الأبناء، التربية الإيجابية، دعم الصحة النفسية للأطفال والوالدين، والإدارة الأسرية.

كما تقدم الأكاديمية للأطفال ورش عمل ضمن برنامج "جيل 71" الذي يشمل ورشاً تعزز القيم الوطنية وتنمّي المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية. وتتضمن أنشطة للفتيات والفتيان حول فنون الضيافة، إضافة إلى ورش تركز على تنمية قيم المسؤولية والانتماء.

وإلى جانب الورش، ينظم جناح الأكاديمية فعاليات تعليمية وترفيهية للأطفال، مثل التعرّف على أنواع الصقور وأدوات الصقارة، والمشاركة في أنشطة تفاعلية.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: "نهدف من خلال مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية إلى توفير منصة تعليمية وتربوية تفاعلية تغرس المهارات، وتحيي القيم، وتعزز الهوية الوطنية في وجدان جميع أفراد المجتمع، بما يترجم رؤية دولة الإمارات في تمكين الأسرة، ويعكس القيم الأصيلة التي أرساها الآباء المؤسسون لضمان استدامتها عبر الأجيال".

وتدعو الأكاديمية الأسر والمهتمين إلى زيارة جناحها في القاعة 4 – الجناح رقم 60 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) والمشاركة في الأنشطة المتنوعة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية: https://nacd.ac.ae.

لمحة حول الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة:

تأسست الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في عام 2023 تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع تنمية الطفولة وتتويجاً لجهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في هذا المجال. وتهدف الأكاديمية إلى تنمية قدرات العاملين ومقدّمي الرعاية في مجال الطفولة، للفئة العمرية من الولادة حتى 18 سنة، مع التركيز على اللغة العربية والهوية الوطنية وتعزيزهما. كما تُقدّم الأكاديمية برنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ومدته 18 شهراً، بالإضافة إلى برامج التدريب والتعليم المستمر في مجالات أساسية مثل الوالدية الإيجابية، وحماية الطفل، وصحته، وتغذيته، وتعليمه، والتدخل المبكر، ودعم الأسر وأفراد المجتمع.

-انتهى-

#بياناتحكومية