"روّاد الجاهزية".. جيل يواكب تحديات الحاضر ويستشرف آفاق المستقبل

233 خريجًا وخريجة من 7 برامج متقدمة يجسّدون تكامل العلم والخبرة

حضور مؤسسات وطنية رفيعة يعكس الثقة بمخرجات أكاديمية ربدان الاستراتيجية

مشاركة دولية من أربع دول تعزز البعد العالمي للأكاديمية

نسبة توظيف 96% تؤكد جاهزية الخريجين لميادين الأمن والدفاع والطوارئ

تصنيف "5 نجوم" عالمي يكرّس مكانة أكاديمية ربدان كمنارة للتفوق والريادة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تُنظِّم أكاديمية ربدان، في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، حفل تخريج دفعة عام 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وممثلي الجهات الوطنية، في مشهد يرسّخ مكانة الأكاديمية كمنارة للتفوق والريادة التعليمية على المستويين الوطني والعالمي.

ويأتي حفل التخريج تحت شعار "روّاد الجاهزية"، في تعبير رمزي عن قدرة الخريجين على أن يكونوا في طليعة الاستجابة لمتطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل، بما يجسد رسالة الأكاديمية في إعداد قيادات وطنية رفيعة المستوى، مؤهلة بالعلم والخبرة والجاهزية الشاملة.

ويحتفي الحفل بتخريج 233 طالباً وطالبة من سبعة برامج أكاديمية نوعية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، من بينها إدارة استمرارية الأعمال، الإدارة المتكاملة للطوارئ، الأمن الوطني، ، الشرطة والأمن، القيادة الشرطية والأمنية، التحليل الاستخباري، وهندسة النظم المتخصصة في الدفاع.

وتمتاز هذه الدفعة بتنوعها المؤسسي والدولي، حيث ينتمي خريجوها إلى جهات وطنية رفيعة فضلاً عن خريجين ممولين ذاتياً أو مبتعثين عبر منح الأكاديمية. كما يشارك في الحفل طلبة دوليون من أفغانستان وإندونيسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بما يعكس اتساع نطاق الحضور العالمي للأكاديمية.

ويُجسد خريجو أكاديمية ربدان نموذجاً مُتفرداً تتنوع فيه الخلفيات والخبرات، وتتكامل فيها المهارات والمعارف النظرية والتطبيقية، ليشكلوا إضافة نوعية إلى منظومة الأمن والسلامة والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقد عززت الأكاديمية مكانتها في سوق العمل بنسبة توظيف تصل إلى 96%، وهي من بين الأعلى على مستوى العالم، مدعومةً بشبكة شراكات استراتيجية واسعة تضم مؤسسات أمنية ودفاعية عالمية ومراكز بحثية مرموقة وجامعات كبرى تضاهي أعرق المؤسسات الدولية.

وأكد سعادة جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن حفل هذا العام ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالطلبة، بل هو محطة تعكس التزام الأكاديمية العميق برؤية القيادة الرشيدة. وأضاف: "نحتفل اليوم بخريجين يمثلون ثمرة عقد من العمل الدؤوب والتميز الأكاديمي، خريجين مؤهلين لقيادة مسيرة الأمن والاستقرار والمساهمة في بناء مستقبل الدولة المزدهر."

من جانبه، أوضح سعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس الأكاديمية، أن الدفعة الجديدة تعكس نجاح الخارطة التعليمية لأكاديمية ربدان التي تقوم على الدمج بين التعليم الأكاديمي والمهني، وأضاف السعيدي: "حرصنا على أن تكون برامجنا محدثة باستمرار، منفتحة على أرقى الجامعات العالمية، ومتصلة بتجارب واقعية عبر المحاكاة والزيارات الميدانية، ليكون خريجونا على أهبة الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة."

أما الدكتور ناجي محمد الصيعري، عميد الكلية ومدير إدارة البحوث والابتكار في أكاديمية ربدان، فقد أكد أن ما يميز الأكاديمية هو بيئتها التعليمية التي تمنح الطالب تجربة متكاملة لا تقتصر على القاعة الدراسية، بل تمتد إلى تطبيقات عملية وسيناريوهات محاكاة ودعم بحثي أكاديمي، وأضاف: "هذا النموذج المتفرد يجعل خريج أكاديمية ربدان قادراً على المساهمة بكفاءة عالية في القطاعات الحيوية داخل الدولة وخارجها."

وتواصل أكاديمية ربدان، منذ تأسيسها عام 2013، تعزيز مكانتها العالمية عبر برامج أكاديمية رائدة، وشراكات استراتيجية مع أفضل 200 جامعة حول العالم، واعتمادات أكاديمية دولية أبرزها قبول ترشّحها لدى الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات (SACSCOC)، لتصبح مؤسسة رائدة عالمياً تقدم درجات علمية متخصصة تشمل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وقد حازت الأكاديمية على تصنيف "5 نجوم" في تصنيف "كيو إس ستارز" العالمي للجامعات في مجالات التعليم والمرافق والتوظيف والمشاركة العالمية والتطور الأكاديمي والحوكمة، لتكرّس بذلك ريادتها في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً، وبما ينسجم مع مستهدفات "مئوية الإمارات 2071" ويعزز جاهزية الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.

ويأتي حفل هذا العام ليُجسّد استمرار الأكاديمية في أداء دورها المحوري في إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل، قادرة على المساهمة بفاعلية في تعزيز منظومة الأمن والسلامة والاستقرار في دولة الإمارات، وتلبية متطلبات العمل في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة والتميز والاستباقية.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات في فئات: التعليم، والمرافق، والتوظيف، والمشاركة العالمية، والتطوُّر الأكاديمي، والحوكمة.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

