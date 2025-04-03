تمثل الأسواق الدولية 52% من إجمالي التسجيلات، حيث تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 48%.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع تبقي ثلاثة أسابيع على انطلاق معرض سوق السفر العربي، فمن المتوقع أن يستقطب الحدث عددًا قياسيًا من الزوار ذوي القيمة العالية، حيث ارتفعت نسبة التسجيل بنسبة 104% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز مكانته كمنصة أساسية لمحترفي تجارة السفر حول العالم.

ويمثل الزوار الدوليون نسبة كبيرة بلغت 52% من إجمالي التسجيلات، مما يبرز الجاذبية العالمية للحدث ويؤكد على أهمية تعزيز الروابط والتعاون بين الثقافات.

وفي الوقت نفسه، يساهم الزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في إجمالي الأرقام، حيث يمثلون 48% من إجمالي التسجيلات.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يعزز الحضور الدولي المتزايد المكانة العالمية لمعرض سوق السفر العربي، مما يُعطي دفعة قوية للاقتصاد المحلي ويزيد من إيرادات قطاعات مثل الضيافة وتجارة التجزئة والسفر، مما يُبرز تأثير وقوة فعاليات الأعمال".

ومن المتوقع أن تشهد دورة هذا العام نموًا ملحوظًا في المشاركة من مناطق رئيسية، مما يعكس الطلب من مختلف أنحاء قطاع السياحة العالمي

تشمل الدول الخمس الأولى المسجلة في معرض سوق السفر العربي 2025 حتى الآن الإمارات العربية المتحدة والهند ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. ولا تزال الهند، بفضل سوق السفر الخارجي المزدهر وقطاع الطيران المتنامي فيها مصدرًا هامًا للطلب على قطاع السفر، وبلغت عائدات السياحة في مصر 15.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة تجاوزت 100% عن العقد الماضي، حيث حددت الحكومة هدفًا لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2032، وقد عززت الاستثمارات السياحية الكبرى في المملكة العربية السعودية، مدفوعةً بمبادرات رؤية 2030، مكانة المملكة كلاعب قوي في سوق السفر العالمي، ولا تزال المملكة المتحدة مركزًا حيويًا للسياحة الداخلية والخارجية، مع حضور بارز في قطاع سفر الأعمال وبين منظمي الرحلات السياحية.

في العام الماضي، شهد معرض سوق السفر العربي 2024 زيادة ملحوظة في عدد الزوار من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط، محققًا زيادات سنوية ملحوظة بلغت 51% و53% و40% و26% على التوالي، مع مؤشرات على أن هذا النمو سيتكرر خلال دورة هذا العام. وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر والبحرين والكويت بعضًا من أبرز الزيادات في عدد الزوار، بنسبة 48% و40% و39% و28% و37% على التوالي.

ومع توقعات بحضور أكثر من 55,000 زائر، يُتوقع أن يصل عدد الزوار إلى حوالي 37,000 زائر، منهم أكثر من 7,000 مشترٍ مميز، سيُمثل هذا الحدث منصة مثالية لعرض أكثر من 2,800 شركة، تُمثل مجموعةً واسعةً من أكثر من 161 وجهةً عالمية.

هذا وسيُركز معرض سوق السفر العربي 2025 على شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة الغد من خلال تعزيز الاتصال"، مُسلّطًا الضوء على دور الاتصال في تشكيل صناعة السياحة المزدهرة، وبعيدًا عن التكنولوجيا، سيُشدد هذا الشعار على أهمية التعاون على مستوى القطاع، ويُسلّط الضوء على المجتمعات التي تُشكّل مراكز مهمة للتجارة والسياحة.

وقد حقق معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي نموًا بنسبة 23% على أساس سنوي، مستعرضًا تقنيات مبتكرة تُسهم في دفع عجلة قطاع السفر والضيافة، وتجذب صناع القرار من جميع أنحاء العالم، كما سيضم معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي 2025 مسرح المستقبل، حيث سيشارك خبراء من شركات رائدة في هذا المجال، مثل Booking.com وTripAdvisor وdnata Travel Group وAgoda وSkyscanner، رؤاهم حول المشهد المتغير للسفر، ويستكشفون التقنيات التي تدفع عجلة هذا القطاع قدمًا.

وتشمل فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025 الجديدة منطقة الشركات الناشئة والابتكار، التي ستقدم تجربة واقع افتراضي غامرة بالكامل لتعزيز تجربة الزوار، حيث تركز هذه المنطقة المخصصة على رعاية الجيل القادم من رواد ومبتكري السفر، وتوفر هذه المساحة الديناميكية منصة فريدة للشركات الناشئة لعرض أفكارها الرائدة وحلولها المتطورة أمام جمهور عالمي.

وتشارك في المنطقة العديد من الشركات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شركة Biyiy Electric Bikes، التي تقدم خدمة تأجير الدراجات الإلكترونية لاستكشاف دبي بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة؛ وشركة Ztexa Global، شريك الاتصال في مجال السفر الذي يوفر بطاقات eSIM وبطاقات SIM آمنة في أكثر من 175 دولة؛ وشركة Traveln.ai، وهي تقنية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على إحداث ثورة في تخطيط الرحلات للمسافرين والشركات في قطاع السفر؛ وشركة Z-Ocean Tours؛ وشركة Penny Inc، وهي حلول دفع السفر الافتراضية التي تمكن وكالات السفر عبر الإنترنت ووكلاء السفر وشركات السفر من خفض التكاليف على المعاملات الدولية وتبسيط العمليات المحاسبية.

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سو ق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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