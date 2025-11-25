عرض منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتصاريح والامتثال ودعم نمذجة معلومات المباني.

تقديم رؤى حول "التوأم الرقمي" وخريطة البنية التحتية ثلاثية الأبعاد لإمارة دبي والخرائط الإلكترونية الملاحية البحرية لدبي .

خبراء بلدية دبي يشاركون في قمة الخمسة الكبار لتكنولوجيا المستقبل، وقمّة المدن القابلة للعيش، ومؤتمر "جيو وورلد"، لتقديم رؤى حول التحول الرقمي ومدن المستقبل والذكاء الجيومكاني .

ورشة عمل متخصصة في جناح البلدية حول استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتنبؤ بما يدعم تخطيط أكثر ذكاءً وقرارات أفضل في مشاريع البنية التحتية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُشارك بلدية دبي في معرض الخمسة الكبار (Big 5 Global)، الذي يُقام من 24 إلى 27 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، بحضورٍ شامل عبر رؤى متكاملة، وجلسات نقاشية، وورش عمل تقنية، إلى جانب جناح مخصص لعرض أحدث مشاريعها لتعزيز ريادة القطاع. وتعكس هذه المشاركة دور بلدية دبي في دعم أنظمة حضرية مستقبلية، وتعزيز رؤية دبي لتكون مدينة مستقبلية مستدامة وأكثر جَودة للحياة وتتمتع بتنافسية عالمية.

ويمثل معرض "الخمسة الكبار " أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، حيث يشكل فرصة لبلدية دبي لعرض مشاريعها الرائد، فضلاً عن مشاركة خبراتها مع الشركاء المحليين والدوليين والخبراء وصناع القرار في القطاع، كما تعكس التزام البلدية بدمج الابتكار والاستدامة واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في قطاع البناء والتشييد ومنظومة الخدمات البلدية المرتبطة به.

وقالت مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "مشاركة بلدية دبي في معرض الخمسة الكبار 2025، تجسد التزامنا الواضح بتطوير أنظمة بلدية رائدة تستشرف المستقبل وتدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزز تنافسية قطاع البناء والتشييد في دبي ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً. جهودنا متواصلة لترسيخ أسس مدينة رائدة وأكثر جاذبية وجَودة للحياة ومواكبةً للمستقبل، إلى جانب تعزيز التخطيط العمراني المستدام، ودعم المنظومة البنائية المتقدمة ببيانات موثوقة ولوائح واضحة وخدمات رقمية مبتكرة، ومنصات متقدمة وقدرات جيومكانية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزز مرونة وجاهزية القطاع لكافة المتغيرات".

ويساهم خبراء بلدية دبي في عدد من أبرز منصات الحدث، بما يشمل قمّة الخمسة الكبار لتكنولوجيا المستقبل، التي تجمع قادة بارزين لوضع رؤية مستقبلية ديناميكية ومترابطة للبناء، ومؤتمر LiveableCitiesX، المتخصص بتعزيز الاستدامة الحضرية، ومعرض ومؤتمر جيو وورلد GeoWorld،والذي يجمع الحكومات والتقنيين من مختلف الصناعات وقادة الأعمال، والباحثين والأكاديميين من شتى أنحاء العالم لمناقشة واستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية والتوأم الرقمي. إلى جانب "المحادثات الجيومكانية"، و"جلسات الاستدامة"، حيث يقدمون رؤى حول بناء أطر تنظيمية وحلول تقنية تدعم بيئات حضرية مرنة وعالية الأداء. الإضافة إلى ذلك، ترعى بلدية دبي بالشراكة مع المنظمين منطقة ضمن المعرض مخصصة لأنظمة ومواد البناء الحديثة، وذلك بهدف استقطاب الشركات العالمية الرائدة والعاملة في هذا المجال لعرض منتجاتها.

كما تنظم البلدية خلال الحدث تجمعاً لأعضاء فرع دولة الإمارات للمنظمة العالمية لنمذجة معلومات البناء (buildingSMART) الذي تديره بلدية دبي، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في تطبيق نمذجة معلومات البناء باستخدام المعايير العالمية.

وفي جناح بلدية دبي، يمكن للزوار الاطلاع على مجموعة من المشاريع الإستراتيجية القائمة على الابتكار، ومن أبرزها المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتصاريح والامتثال ودعم نمذجة معلومات المباني، وهي حل متكامل يخدم الاستشاريين والمقاولين ومالكي المشاريع عبر دورة حياة أعمال البناء. وتجمع المنصة بين ثلاث خدمات رئيسة ضمن واجهة واحدة لتعزيز الكفاءة ودعم الامتثال وتسريع التحول الرقمي في قطاع البناء تشمل؛ مساعد نظام التصاريح؛ يقدم دعماً ذكياً للاستشاريين والمقاولين، ومركز حل المخالفات؛ يوفّر إرشادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم الامتثال؛ ومساعد نمذجة معلومات المباني (BIM Companion) الذي يقدم توجيهات آلية لعمليات تقديم نماذج معلومات المباني.

كما تستعرض بلدية دبي مشروع التوأم الرقمي والبنية التحتية، وهو خريطة ثلاثية الأبعاد شاملة لإمارة دبي، تجمع بيانات دقيقة لما فوق سطح الأرض وما تحته، اعتماداً على أحدث تقنيات وأدوات المسح المعتمدة. ويتيح المشروع توفّر البيانات ضمن بيئة توأم رقمي متكاملة تدعم التخطيط الدقيق، وإدارة البنية التحتية، واتخاذ قرارات أكثر فعالية عبر دورة حياة الأصول.

وتقدم البلدية كذلك المساعد الافتراضي "دانة"، المطوّر لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مشاريع بلدية دبي، بما يسهّل على المتعاملين التنقل بين الخدمات البلدية، ويرفع مستوى سهولة الاستخدام، ويسرّع الاستجابة، ويُحسّن جودة التجربة بشكل عام.

وفي مجال البيئة البحرية والساحلية، تعرض بلدية دبي الخرائط الإلكترونية الملاحية البحرية (Dubai Electronic Navigational Charts)، وهي مجموعة من الخرائط والمنتجات الملاحية المطابقة لمعايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية. وتدعم هذه الخرائط الملاحة البحرية الآمنة والفعّالة، وتساهم في تطوير المناطق البحرية وإدارتها بشكل مستدام.

وبالإضافة إلى مشاركتها في جلسات المؤتمر وجناح العرض، تنظم البلدية ورشة عمل متخصصة تستعرض دراسة حول إمكانية التنبؤ وتحديد المواقع المحتملة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة، حيث توضح الورشة دور التحليل المكاني والنمذجة في التخطيط الاستباقي وتحسين البنية التحتية وتطوير آليات اتخاذ القرار على مستوى المدينة.

ومن خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار 2025، تؤكد بلدية دبي التزامها بتطوير حلول بلدية رائدة وداعمة لقطاع البناء والبنية التحتية بأطر تنظيمية واضحة وأدوات رقمية متقدمة، إلى جانب المساهمة في بناء بيئة حضرية ذات جودة عالية ومستدامة. كما تعزز هذه المشاركة الدور الإستراتيجي للبلدية في ترسيخ مكانة دبي كمرجع عالمي في المدن المبتكرة والمرنة والمتمحورة حول الإنسان.

