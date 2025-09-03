النسخة الثالثة تستقطب أكثر من 3,000 مشارك، وما يزيد على 80 جهة راعية و80 عارض، وخمس مسارح للمحتوى، وأكثر من 30 جائزة

مشاركة أسماء بارزة من بينها محمد جودت، وجو مالون، وإيلي نورمان، وعلي علي ضمن أكثر من 150 متحدثا محلياً وإقليمياً ودولياً

أبرز الفعاليات الجديدة تشمل مركز تطوير المواهب، ومركز الرواد، ومسرح سعودي جيمر أرينا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة وفرص التواصل

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت الجهة المنظمة للمهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمع من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن أبرز ملامح نسخته الثالثة المرتقبة، بما في ذلك الموقع الجديد، والبرنامج المطور، وقائمة المتحدثين المتميزين. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم وتم تنظيمه من قبل مجموعة موتيفيت الإعلامية وتراكس، بحضور شركاء المهرجان MBC Media Solutions، وطيران ناس، استعداداً لانطلاق فعاليات الحدث في 21 و22 أكتوبر المقبل في حي جاكس – مؤسسة بينالي الدرعية في العاصمة الرياض.

ويُتوقّع أن يستقطب مهرجان أثر 2025 أكثر من 3,000 مشارك على مدار يومين، بحضور أكثر من 150 متحدث، وما يزيد على 80 عارض، وخمس مسارح محتوى متنوعة، مما يعكس نمو المشهد الإبداعي في المملكة، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والتسويق والاتصال.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال إيان فيرسيرفيس، رئيس المهرجان أثر والشريك الإداري في مجموعة موتيفيت الإعلامية: "منذ انطلاقه في عام 2023، شهد المهرجان نمواً متسارعاً موازياً للتطور الكبير الذي يشهده قطاع التسويق الإبداعي في المملكة. واليوم، نقف على أعتاب نسخة ثالثة تُعد الأكبر والأبرز والأكثر حيوية في تاريخ المهرجان، مما يعكس حجم الإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة، ويؤكد الإمكانات اللامحدودة لهذا القطاع. ونفخر بأن يكون أثر منصة حاضنة للمواهب من مختلف الخلفيات، ليكونوا جزءاً من بيئة ملهمة تدفعهم للتواصل والتعلّم والازدهار معاً".

وفي إطار تعليقه على الجهود المتنامية للمهرجان في تمكين الإبداع المحلي، قال محمد بن عايد العايد، نائب رئيس مهرجان أثر والرئيس التنفيذي لشبكة تراكس: "يعود مهرجان أثر مجدداً بنسخته الحالية ليؤكد مكانته كحدث محوري يجمع المواهب المحلية والإقليمية والدولية تحت سقف واحد للاحتفاء بالإبداع وتكريم المواهب. ومع برنامج استثنائي يضم نخبة من المتحدثين والخبراء والعلامات التجارية والجهات الراعية ورواد الإبداع والشباب الطموح. تأتي هذه النسخة لتكون نقطة انطلاق لأفكار مبتكرة، وجسراً للتعاون عابر للحدود، ومساحة متجددة لفرص التعبير الإبداعي. أثر لا يعد مهرجان فحسب، بل هو مبادرة تعكس القدرات الإبداعية للمملكة على الساحة العالمية، وتمكّن جيلاً جديداً من المواهب السعودية ليكونوا جزءاً فاعلاً في صناعة المستقبل الإبداعي".

وتضمّ قائمة المشاركين هذا العام أكثر من 80 جهة راعية وشريكا بما في ذلك، MBC Media Solutions بصفتها شريك النمو، وطيران ناس بصفته الناقل الجوي الرسمي، إلى جانب مجموعة واسعة من الشركاء من بينهم الهيئة السعودية للسياحة، وأمازون آدز، وبلومبرج ميديا، ومجموعة أومنيكوم، ودبليو بي بي، وMCN، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، وبصمات، وعنصر مشع، وسدو ميديا، وستاغويل، وغيرها من الأسماء الرائدة.

وتعليقاً على استمرار الشراكة مع المهرجان، قال أحمد بن عطاف الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة MBC Media” “Solutions: "تفخر MBC Media Solutionsبمواصلة شراكتها مع المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، استناداً إلى النجاح الذي حققته النسختان الماضيتان في تحقيق الأهداف المشتركة وتقديم تجارب إبداعية متميزة. ومع تطور المهرجان هذا العام، نحرص على توسيع نطاق التفاعل مع الحضور، ومشاركة خبراتنا معهم، وتقديم رؤى إعلامية متنوعة. كما نسعى إلى تعريف مجتمع التسويق الإبداعي بطرق مبتكرة ومتجددة للوصول إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب".

وكشف المؤتمر الصحفي عن قائمة المتحدثين التي تضم نخبةً من أبرز الأسماء المؤثرة في مجالات الإبداع والابتكار، من بينهم

محمد جودت مؤلف والرئيس التنفيذي السابق للأعمال في Google X؛ وجو مالون، المؤسّسة والمديرة الإبداعية لعلامة “Jo Loves” ؛ وإيلي نورمان، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفورمولا إي؛ وعلي علي، مخرج ومؤسس شركة” Good People Films”. كما سيسلّط المهرجان الضوء على أربع مسارات جديدة للمحتوى هي: مسار رفاهية الحياة، مسار تأثير الشاشة، مسار المستقبل الواعد، و مسار الأثر الإبداعي لتغطية أبرز التوجّهات العالمية من السرد القصصي والذكاء الاصطناعي إلى التسويق عبر المؤثرين والتجارب الفاخرة.

وتضم الفعاليات الجديدة لهذا العام توسع مساحة المهرجان لتتجاوز 6,000 متر مربع، حيث ستستضيف "قاعة المعرض" أكثر من 80 تجربة تفاعلية مخصصة للعلامات التجارية والجمهور. كما سيوفر مركز تطوير المواهب فرصاً للتواصل المباشر بين الشركات والكوادر الشابة الطموحة، فيما سيفتح مركز الرواد المجال أمام الوكالات الصاعدة ورواد الأعمال لاستعراض إبداعاتهم. أما مركز التواصل، فستتيح لقاءات تجمع روّاد القطاع والخبراء الإبداعيين والوفود القادمة من خارج المملكة لتعزيز الحوار والتعاون الدولي.

ويمتد البرنامج اليومي للمهرجان على مدار 12 ساعة، عبر خمس مسارح متخصصة تشمل المسرح الاستراتيجي و‎مسرح سبوتلايت، المخصصان لتقديم جلسات حوارية وكلمات رئيسية رفيعة المستوى، ومسرح سعودي جيمر أرينا الموجه لمواكبة النمو المتسارع في الإقبال على الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية في المملكة، ومسرح التفاعل الإبداعي الذي يستضيف جلسات متخصصة، وبرامج مجتمعية، إلى جانب دروس متقدمة وورش عمل. بينما سيوفر المسرح الترفيهي الخارجي تجربة متكاملة تجمع بين الموسيقى الحية والأنشطة الصحية والعروض الكوميدية.

وسلّط المؤتمر الصحفي الضوء على عودة أكاديميات المواهب الشابة وبرنامج مهيرة للعام الثالث على التوالي، حيث يواصلان لعب دور محوري في رعاية المواهب الناشئة وتمكين المرأة ضمن قطاع التسويق الإبداعي. ولا تزال فرصة التسجيل مفتوحة لكلا البرنامجين مع اقتراب موعد المهرجان في شهر أكتوبر المقبل. كما تعود هذا العام أكاديمية رئيس التسويق المستقبلي بعد نجاحها في العام الماضي، لتقدّم برنامجاً مكثفاً لمدة يوم واحد لقادة التسويق خلال المهرجان.

ويُختَتم المهرجان بحفل توزيع جوائز مهرجان أثر، الذي يحتفي بأفضل الحملات والأفراد والمؤسسات المتميزة. وتشهد نسخة هذا العام إضافة 14 فئة جديدة، ليصل إجمالي الجوائز إلى أكثر من 30 جائزة، في ليلة استثنائية تسلط الضوء على الحضور المتنامي للمملكة في المشهد الإبداعي العالمي دائم التطوّر.

الجدير بالذكر بأن مهرجان "أثر" 2025 يُنظِّمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وتراكس.

عن "أثر" – المهرجان السعودي للإبداع:

"أثر" – المهرجان السعودي للإبداع، هو أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، وتنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية ​​وتراكس. يمهد المهرجان الطريق أمام القادة وصناع القرار والمواهب الناشئة للتواصل وتبادل الأفكار ودفع المساعي الإبداعية في مختلف القطاعات الناشئة بالمملكة تفعيلاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في هذا المجال.

-انتهى-

#بياناتشركات