دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن دورها كشريك الاتصال الرسمي لمؤتمر الاتحاد البريد العالمي الثامن والعشرين، حيث توفر البنية التحتية الرقمية المتطوّرة للحدث الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة حتى 19 سبتمبر بمشاركة وفود من 192 دولة عضواً في الاتحاد البريدي العالمي. ويجري تنظيم المؤتمر من قبل شركة سفن إكس (7X) بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، في إطار الجهود الوطنية المُتكاملة التي تؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة دولية مرموقة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم نسخة مُتميزة من المؤتمر، تعتمد على أحدث التقنيات لتوفير تجربة هجينة مرنة وآمنة، تشمل البث المباشر، والتصويت عن بُعد، والمداولات الافتراضية، بما يتماشى مع معايير الاتحاد البريدي العالمي في الشمول الرقمي، وضمان استمرارية الأعمال، وتوسيع نطاق المشاركة العالمية.

وبهذه المناسبة، صرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو" أن“شركة (دو) تفخر بتقديم الدعم اللازم وتلبية احتياجات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين في دبي 2025 من خلال توفير البنية التحتية الرقمية المتقدمة. وبصفتنا شريك الاتصال الرسمي فإن شركة (دو) تتيح حلول الاتصال والخدمات الرقمية المبتكرة التي تُمكّن الوفود من جميع أنحاء العالم من المشاركة بمرونة في فعاليات المؤتمر. كما يُجسد هذا التعاون التزامنا بدعم ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة المنتديات والأحداث والفعاليات الدولية التي تسهم في رسم مستقبل الأعمال الدولية من خلال الابتكار والتميّز الرقمي."

وفي هذا السياق، قال طارق أحمد الواحدي، رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "نُثمن شراكتنا مع 'دو' لتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة، تضمن تجربة تواصل سلسة وشاملة للمشاركين في المؤتمر، ومن خلال توظيف أحدث حلول الاتصالات من 'دو' ورؤية سفن إكس الاستراتيجية، ستُمثّل هذه النسخة من المؤتمر منصة مؤثرة لرسم ملامح مستقبل القطاع البريدي، عبر الابتكار، والشمول، والحوار البنّاء. ويؤكد هذا التعاون المشترك التزامنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات في الريادة التكنولوجية على المستوى العالمي".

وتجسد هذه الشراكة بين "دو" وسفن إكس (7X)، المنظم الرسمي للمؤتمر، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية لتعزيز مكانتها كقوة رقمية عالمية، قادرة على تمكين التحولات التكنولوجية الكبرى، وإرساء بنى تحتية رقمية داعمة للنمو، والتكامل، والتأثير العالمي. كما تُبرز دور "دو" المحوري في قيادة التحول الرقمي الوطني، إلى جانب دور سفن إكس (7X) في إحداث نقلة نوعية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

ويُعد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الهيئة العليا لاتخاذ القرار في الاتحاد البريدي العالمي، ويُعقد كل أربع سنوات. وتُعزز استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث مكانتها كمركز عالمي للابتكار واللوجستيات والاتصال، وكوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى التي ترسم السياسات المستقبلية وتدعم الحوار متعدد الأطراف.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن سفن إكس (7X):

سفن إكس (7X) هي شركة مساهمة عامّة تابعة لجهاز الإمارات للاستثمار تتخذ من إمارة دبي في دولة الإمارات مقرًا لها، وتمارس أعمالها كمجموعة قابضة في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وتتولّى إدارة محفظة متنوعة تشمل "NXN"، الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية، و"إي أم أكس"، ذراع الخدمات اللوجستية، و"فنت إكس"، ذراع الخدمات المالية الرقمية، و"مركز الوثائق الإلكتروني"، الشركة الرائدة في حلول التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات البريدية من خلال "بريد الإمارات". وتدعم سفن إكس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات من خلال اعتماد الأهداف الوطنية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والشمول المالي والتحول الرقمي، إذ تشكّل محرّكًا يضمن عالمًا دائم الحركة من قلب الإمارات السبع لتصل إلى قارات العالم السبع، عبر البحار السبعة.

