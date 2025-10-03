نظم معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" ندوتين متخصصتين عن بُعد حصرياً لزوار معرض "إكسبو 2025 أوساكا"، لتعريف الحضور من مختلف دول العالم بأساسيات اللؤلؤ وقيمته الثقافية والتاريخية والاقتصادية، وذلك بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وحملت الندوة الأولى عنوان "مقدمة في اللؤلؤ" حيث استعرضت نبذة شاملة حول تاريخ اللؤلؤ وأهم خصائصه، وأبرز الصفات التي تحدد قيمته وجودته، وأتاحت للحضور التعمق في علم اللؤلؤ الطبيعي والمستزرع، والتعرف على أحدث الأجهزة والأدوات المستخدمة لفحص اللؤلؤ.

فيما جاءت الندوة الثانية تحت عنوان "كيفية شراء اللؤلؤ والعناية به"، والتي تناولت الجوانب التراثية والعملية المرتبطة باللؤلؤ، وقد تعرّف المشاركون خلالها على تاريخ صيد اللؤلؤ والأدوات والمقاييس التقليدية التي كانت تُستخدم في تقييمه قديماً، كما ناقشت الندوة العوامل المؤثرة في أسعار اللؤلؤ في العصر الحديث، واستعرضت أبرز الاعتبارات الواجب مراعاتها عند شراء اللؤلؤ، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية العناية السليمة وطرق التخزين الصحيحة للحفاظ على جماله الطبيعي وقيمته على المدى البعيد.

وحظيت الندوتان بتفاعل واسع من الحضور الذين أبدوا اهتمامهم وإعجابهم بالمحتوى المقدم، لاسيما وأن "دانات" يعتبر من أفضل المعاهد التدريبية المتخصصة في المجال على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات" أن تنظيم هذه الندوات يأتي امتداداً للدور الريادي الذي يضطلع به المعهد في المحافظة على تراث اللؤلؤ البحريني والترويج له في المحافل العالمية، مشيرةً إلى أن معرض "إكسبو 2025 أوساكا" شكّل فرصة نوعية لنقل خبرات "دانات" وتجربة مملكة البحرين العريقة في مجال اللؤلؤ إلى الساحة الدولية، باعتبار اللؤلؤ ركيزة أساسية في تكوين الهوية الوطنية والتراثية للبحرين خاصةً وأن أجيالاً من التجار والأسر ارتبطت حياتهم بتجارة واستخراج اللؤلؤ.

وأضافت: "نضع على عاتقنا في "دانات" مسؤولية نقل خبرات المملكة الثرية ونشر الوعي والمعرفة بأهمية اللؤلؤ بين الأجيال الجديدة، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال هذه المبادرات التعليمية، كما أن بناء جسور التواصل مع جمهور "إكسبو 2025 أوساكا" يتيح لنا إبراز دور المملكة كوجهة رائدة في قطاع اللؤلؤ والمجوهرات، وتعزيز صورتها كمركز عالمي موثوق في مجال فحص وتوثيق وتجارة اللؤلؤ".

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

