يسلط الحفل الضوء على الفرص المتاحة أمام الطلبة للالتحاق بجامعات رابطة آيفي وأوكسبريدج ومجموعة راسل وأفضل 50 جامعة في العالم

المجموعة تلتزم بدعم الطلبة المتفوقين للحصول على الإقامة الذهبية الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن احتفائها بالإنجازات الاستثنائية التي حققها 36 طالباً من طلبتها المتميزين في أربع مناهج تعليمية دولية مختلفة ضمن شبكة مدارس "جيمس للتعليم"، خلال حفل جوائز جيمس للتميز 2025، الحدث الأبرز الذي تنظمه المجموعة للاحتفاء بالنجاحات الأكاديمية الاستثنائية وتقديراً للطلبة الملتحقين بأعرق الجامعات العالمية.

ويأتي هذا التكريم انسجاماً مع مبادرة الإقامة الذهبية للطلبة المتفوقين في دولة الإمارات، التي تُمنح لأوائل الطلبة ولأصحاب التميز الأكاديمي، فيما يعكس حرص الدولة على تكريم المواهب المبدعة وتعزيز ثقافة التميز في قطاع التعليم.

وبهذا الصدد، قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم: "نحتفي اليوم بالتميز والتصميم والطموح الذي يتحلى به طلبتنا، وهي صفات تعكس سعيهم الدؤوب نحو النجاح، إلى جانب التزام مجموعة جيمس للتعليم الراسخ في خلق الفرص وفتح مسارات تعليمية تساعد على الالتحاق بأبرز الجامعات العالمية الرائدة. ويمثل الطلبة المكرمون الـ 36 نتائج جهود عائلة جيمس للتعليم، وأشعر بالفخر الكبير للنجاحات التي حققوها. ويسرنا أن ندعم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المطلوبة للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية الإماراتية، بعد الحصول على اعتماد الجهات الحكومية المعنية، وذلك تقديراً لمواهبهم وإمكاناتهم الاستثنائية."

ومن جانبه، سلط دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، الضوء على هذه الإنجازات التي تعكس رؤية المجموعة وأهدافها، حيث قال: "تحتفي جوائز جيمس للتميز بالقيم التي تقوم عليها المجموعة، مثل الطموح وخلق الفرص وتحقيق الإنجازات. وتعكس هذه النتائج المميزة أهمية رعاية المواهب لتحقيق أحلامها، وفتح الآفاق أمام جميع الطلبة. ويسرنا أن نعبر عن فخرنا الكبير بهؤلاء الطلبة، ونتطلع لرؤية مساهماتهم المميزة التي سيحققونها في المستقبل."

وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، نجح خريجو جيمس للتعليم في الحصول على أكثر من 3,500 مقعد في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، مع قبول أكثر من 2,200 طالب في مؤسسات مجموعة راسل، وانضمام حوالي 2,000 طالب إلى أفضل 50 جامعة في العالم، وحصول أكثر من 60 طالباً على مقاعد في الجامعات الأعضاء في رابطة آيفي.

لمحة حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تُعد مجموعة "جيمس للتعليم" أحد أبرز مزوّدي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12) على مستوى العالم، إذ تدرّس أكثر من 200,000 طالب ينتمون إلى أكثر من 176 جنسية عبر شبكة مدارسها المنتشرة حول العالم. ومع ما يقارب نصف مليون خريج، أرست "جيمس للتعليم" إرثاً تعليمياً مؤثراً امتد عبر الأجيال والقارات.

تأسست المجموعة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1959، وتعد مؤسسة عائلية تعمل تحت قيادة مؤسسها ورئيسها صني فاركي، وابنيه دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتلتزم "جيمس" بتقديم تعليم عالي الجودة يناسب مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال مجموعة واسعة من المناهج والمسارات التعليمية. ويحظى طلابها سنوياً بفرص القبول في أرقى الجامعات العالمية، بما في ذلك جميع جامعات "آيفي ليغ" الأمريكية، وكل جامعات "مجموعة راسل" البريطانية.

ومن خلال توسّع شبكتها المدرسية ومبادراتها الخيرية، تواصل "جيمس للتعليم" سعيها لتحقيق رسالتها الرامية إلى توفير تعليم متميز لكل متعلم، وفي كل مكان بالعالم.

