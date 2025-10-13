الدوحة، قطر: جسّدت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا دولة قطر في معرض إكسبو 2025 أوساكا، اليابان، الذي حمل شعار "تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا". من خلال مشاركتها المتميّزة التي أبرزت لابتكار والاستدامة والتعليم. وجاءت مشاركة الجامعة ضمن جناح دولة قطر لتؤكد دورها الريادي في التعليم التطبيقي والتدريب التقنيّ والمهني، وجهودها في توظيف التكنولوجيا والتعليم لبناء مستقبل مستدام.

قدّمت الجامعة خلال مشاركتها عرضًا مستوحًى من المحمل التقليدي القطري في تجسيد رمزيّ لرحلة قطر من التراث إلى الابتكار. وسلّطت الضوء من خلال شاشات تفاعلية على تقاليد صناعة المحمل القطري، وكيف تطوّرت الحِرَف المرتبطة بها عبر الزمن من خلال الابتكار والهندسة والتصميم المستدام، مقدّمةً للزوّار تجربة مميّزة تعكس دور التعليم في بناء مجتمعات متقدّمة ومتماسكة.

كما نظّمت الجامعة سلسلة من ورش العمل التي قادها عدد من أعضاء هيئة التدريس، وتناولت قضايا الابتكار والتعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إلى جانب الأمن الغذائي والزراعة المستدامة. وقدّمت هذه الورش تجارب عملية للمشاركين عكست النهج التطبيقي الذي تتبعه الجامعة في التعليم والبحث العلمي، وسلّطت الضوء على حلولها المبتكرة للتحديات العالمية في مجالات الاستدامة والتعليم.

و تعليقاً على هذه المشاركة، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: "أتاح معرض إكسبو 2025 أوساكا منصةً عالمية متميّزة مكّنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا من عرض رؤيتها حول التلاقي بين التراث والابتكار في بناء مجتمعات المستقبل. لم تكن مشاركتنا مجرّد عرضٍ تعليمي، بل التزامًا برؤية قطر 2030 وبحوارٍ عالمي يهدف إلى تمكين المجتمعات، وبناء أنظمة مستدامة، وتعزيز التطوّر من خلال التعليم.

قال فيصل عبد الرحمن الإبراهيم، مدير جناح دولة قطر:تعكس مشاركة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في جناح قطر التزامنا المشترك بتعزيز المعرفة والابتكار مع الاحتفاء بتراثنا. لقد قدمت الجامعة من خلال فعالياتها التفاعلية والتعليمية للزوار لمحة عن رؤية قطر لمستقبل مستدام وطموح. ويؤكد هذا التعاون على دور الجناح كمنصة تربط الثقافات، وتلهم الحوار، وتبرز الروح الديناميكية لدولة قطر.

وخلال مشاركتها في معرض إكسبو 2025 أوساكا، أكّدت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مكانتها الرائدة في مجالي المعرفة والتعليم التطبيقي، ورسّخت دورها في نقل رسالة قطر إلى العالم في مجالات الابتكار والثقافة والتعليم، نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلاب في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلاب، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

نبذة عن جناح دولة قطر في إكسبو 2025 أوساكا:

يأتي جناح دولة قطر في إكسبو 2025 أوساكا تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ومن خلال لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، ليشكّل منصة وطنية تُبرز قصة قطر تحت العنوان «من الساحل نمضي قدماً». ويعكس الجناح مسيرة الدولة من تراثها البحري العريق إلى حاضرها المزدهر ورؤيتها المستقبلية، مجسداً الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تجمع بين قطر واليابان، عبر تجربة غامرة تمزج بين الأصالة والابتكار.

ويأخذ الجناح زواره في رحلة تفاعلية عبر أقسام متنوّعة تُبرز ملامح البيئة القطرية البرية والبحرية، والإنسان والثقافة، مما يعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة والانفتاح على العالم. كما يقدّم الجناح برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية التي تمنح الزوار فرصة فريدة للتعرّف على هوية قطر وأصالتها.

