أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت جامعة أبوظبي مكانتها العالمية والتزامها بالتميز التعليمي من خلال مشاركتها في معرض "نجاح أبوظبي 2025"، أحد أبرز معارض التعليم العالي في المنطقة، الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتتمتع الجامعة بتصنيف بين أفضل 250 جامعة على مستوى العالم وأفضل ثلاث جامعات على مستوى الإمارات، واستقبلت في جناحها مجموعة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التعرف على أكثر من 65 برنامج، واستعرضت أحدث ابتكاراتها وإنجازاتها الأكاديمية، مؤكدة ريادتها في التعليم العالي واحتلالها المركز الأول في تميز التدريس وفق تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي لعام 2026.

ومن أبرز الفعاليات كانت شراكة الجامعة مع "أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية" لتقديم تجربة الواقع الافتراضي التفاعلية "رحلة الصياد"، التي لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار، وبرزت خلالها برامج البكالوريوس في تصميم ألعاب الفيديو وتركيز الجامعة على الإبداع والتكنولوجيا والابتكار الرقمي.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "نولي في جامعة أبوظبي أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمور لفهم تطلعاتهم ومساعدتهم على اتخاذ خيارات تعليمية مناسبة. ويواصل معرض 'نجاح أبوظبي' لعب دور بنّاء كمنصة قيّمة للتفاعل مع الطلاب والعائلات. ولاشك أن مشاركتنا هذا العام تعكس رؤيتنا المستقبلية والتزامنا المستمر بالابتكار في التعليم، في حين تجسد شراكتنا مع 'أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية' السبل المثلى لدمج الإبداع مع التكنولوجيا لإعداد الطلاب لمستقبل مهني متقدم".

وكانت جامعة أبوظبي كذلك من بين الجامعات القليلة التي تم اختيارها للمشاركة في "منطقة الابتكار" الجديدة بالمعرض، حيث عرضت أربعة مشاريع مبتكرة متعددة التخصصات، تؤكد ريادتها في الابتكار والإبداع والتقنية التعليمية.

واستضافت الجامعة أيضاً ندوة بعنوان "اختيار مسار مهني في الصناعات الإبداعية"، قدمها الدكتور وسام معوض، أستاذ مساعد في إنتاج الإعلام، حيث تعرف الطلاب على فرص ومسارات مهنية ناشئة في تصميم الألعاب، والسينما، والرسوم المتحركة، والإعلام.

وشمل جناح الجامعة أنشطة تفاعلية، ومعلومات عن المنح الدراسية، وسحب على جوائز، ما أتاح للزوار فرصة التعرف عن قرب على الحياة الجامعية النابضة بالحيوية وبيئة التعلم المستقبلية التي توفرها الجامعة.

وتؤكد مشاركة جامعة أبوظبي المستمرة في معرض "نجاح أبوظبي" دورها كمركز عالمي للابتكار والتميز الأكاديمي، داعمة الجيل القادم من القادة والمبدعين وصنّاع التغيير.

