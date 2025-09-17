أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة— افتتح بنجاح معرض الشرق الأوسط السادس السنوي للأجهزة والأمن السيبراني والأتمتة في فندق ريكسوس مارينا – أبوظبي، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025، جامعاً قادة عالميين وخبراء تقنيين وأصحاب مصلحة في القطاع. يُنظم هذا الحدث هذا العام من قبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من فرع الجمعية الدولية للأتمتة – السعودية. وباعتباره المنصة الأولى والوحيدة المخصصة للأجهزة والأتمتة الصناعية والأمن السيبراني الصناعي في المنطقة، فقد أكد المعرض مجدداً مكانته كمحور رائد لتبادل المعرفة والابتكار والتعاون عبر قطاعات الطاقة والصناعات الثقيلة.

شهدت نسخة هذا العام حضوراً دولياً متميزاً، حيث توزعت المشاركات بواقع 70% من الشرق الأوسط، 10% من المملكة المتحدة وأوروبا، 10% من آسيا والمحيط الهادئ، 5% من الولايات المتحدة، و5% من مناطق أخرى، من شركات متعددة. وعلى مدى ثلاثة أيام، استكشف المشاركون أحدث التقنيات، وأفضل الممارسات الصناعية، والاستراتيجيات المستدامة المصممة لتعزيز كفاءة العمليات، وتقوية السلامة التشغيلية، ومعالجة التحديات المتطورة في مجال الأمن السيبراني. كما أبرزت المناقشات الدور الحيوي للأتمتة والمرونة الرقمية في حماية الأصول الصناعية مع دفع الإنتاجية والقدرة التنافسية.

وقال رومين ماثيو من ألدريتش للطاقة، منظمو الحدث: "لقد أظهر معرض الشرق الأوسط للأجهزة الأمنية السيبرانية والأتمتة 2025 أهمية التعاون والابتكار وتبادل المعرفة في قيادة مستقبل العمليات الصناعية في الشرق الأوسط. ومن خلال جمع الخبراء العالميين وقادة الصناعة، وفر الحدث منصة فريدة لاستكشاف أحدث التقنيات، وفي الوقت ذاته تمكين حوار هادف من شأنه أن يشكل صناعات أكثر أماناً وكفاءة ومرونة. نحن فخورون بما تم تبادله من رؤى وما تم بناؤه من علاقات، ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم في النسخ القادمة."

تضمن المؤتمر كلمات رئيسية من شخصيات بارزة، من بينهم ناصر العرجاني – مدير الهندسة في أرامكو، وجيل لوريدون – رئيس فرع الجمعية الدولية للأتمتة – الإمارات العربية المتحدة. وقد مهدت رؤاهم الطريق لجلسات معمقة ومناقشات للخبراء تناولت الاتجاهات والابتكارات الرئيسية في الأمن السيبراني الصناعي، وأتمتة العمليات، والتحكم في الأجهزة، مقدمةً للحضور استراتيجيات عملية للتعامل مع مستقبل العمليات الصناعية.

وعلاوة على المؤتمر، عرضت قاعات المعرض أحدث الابتكارات من كبار مزودي التكنولوجيا وشركات الخدمات، مما منح المشاركين فرصة للتفاعل المباشر مع حلول مصممة لتلبية احتياجات الصناعة الملحة اليوم. وتفاعل المهندسون والمشغلون وصناع القرار في حوار مثمر مع خبراء عالميين حول تصميم المعدات، والصيانة، والموثوقية، وسلامة الأصول، وممارسات الأمن السيبراني، مما عزز دور المعرض كعامل محفز للتقدم في القطاع.

كما شجع الحدث على تعزيز قنوات الاتصال بين أصحاب المصلحة، مما ساهم في تطوير التعاون الإقليمي والدولي، وتقديم رؤى جديدة حول كيفية مساهمة التكنولوجيا والخبرة الهندسية في دعم النتائج المستدامة للصناعات في الشرق الأوسط وخارجه. ومن خلال تركيزه على تبادل المعرفة العملية وبناء شبكات تواصل رفيعة المستوى، هدف معرض الشرق الأوسط للأجهزة الأمنية السيبرانية والأتمتة 2025 إلى تقديم رؤى قيّمة حول الفرص والتحديات التي تشكل المرحلة المقبلة من التحول الصناعي.