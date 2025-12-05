دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت ديلويت الشرق الأوسط اجتماعها السنوي للشركاء لعام 2025 في دبي، تحت شعار »قوّة الحاضر«، في تأكيد على أنّ القرارات التي نتّخذها اليوم هي التي تُرسّخ الزخم في المستقبل، في ظلّ واقع تحكمه سرعة التغيير.

تطرّقت النقاشات على مدار اليوم إلى اللحظة المفصلية التي يمرّ بها الشرق الأوسط، بالتزامن مع تحوّلات اقتصادية تُعيد تشكيل ملامح المنطقة، وتسارعٍ لافت في الابتكار التكنولوجي، ولا سيّما مع بروز الذكاء الاصطناعي التوكيلي Agentic AI، وارتفاع حجم الاستثمارات غير المسبوقة التي تضخّها دول المنطقة لإرساء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم الذكاء الاصطناعي. وعلى امتداد العالم، تُشكّل منطقتنا مرجعًا باعتبارها الجهة التي تُعيد رسم قواعد اللعبة لمستقبل الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، فيما تقف ديلويت في قلب هذا الحِراك. وفي هذا السياق، اجتمع الشركاء لبحث الدور الذي تضطلع به ديلويت في خدمة عملائها وكوادرها والمجتمعات التي تعمل ضمنها. وسلّط الاجتماع الضوء على الأهمية المتنامية للتعاون داخل منظومة ديلويت، إلى جانب ضرورة تعزيز النهج الاستراتيجي في تحالفاتها العالمية على مستوى المنطقة. وفيما تُواصل التكنولوجيا إعادة رسم معالم مختلف القطاعات بوتيرة متسارعة، ناقش الشركاء دور تعزيز منظومة العمل المشتركة، وتفعيل قوّة «الشركة الواحدة»، والابتكار جنبًا إلى جنب مع العملاء، في تمكين ديلويت من الاضطلاع بدور قيادي والمساهمة بفاعلية أكبر.

وفي هذا الصدد، قال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط: "في عالم لا يعرف الاستقرار والثبات، يستحيل تحقيق النجاح بدون توحيد الجهود. وتكمن قوّتنا في الطريقة التي نتعاون بها، سواء في ما بيننا أو مع عملائنا الكرام، أو مع شركائنا الذين تجمعنا بهم تحالفات استراتيجية". وتابع قائلًا: "تتقدّم التكنولوجيا بلا هوادة، وما يُميّز ’ديلويت‘ عن غيرها هو قدرتنا على العمل كفريق واحد لاجتياز التحديات والوصول إلى برّ الأمان".

يُشار إلى أنّ ديلويت الشرق الأوسط تضمّ أكثر من 7,000 متخصّص موزّعين على 23 مكتبًا في 15 دولة. وقد شكّل اجتماع الشركاء السنوي لعام 2025 تجسيدًا للطاقة والطموح والرؤية المشتركة التي تدفع ديلويت الشرق الأوسط قُدمًا، كما ترجمَ شعار »قوّة الحاضر« من خلال التعاون الاستراتيجي والحوار البنّاء والابتكار، بهدف دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف طموحة لا سقف لها.

