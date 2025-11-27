المملكة العربية السعودية؛ أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن إسنادها رسمياً عقد الأعمال الرئيسية لـ"برج ترامب جدة" إلى الشركة العربية للإنشاءات ACC ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التمكين والأساسات.

تُشكل هذه الخطوة المهمة انطلاقة لأعمال إنشاء ما سيصبح أحدث الأبراج السكنية الأيقونية في جدة. المشروع، الذي يقع في موقع استراتيجي على كورنيش جدة وتبلغ قيمته ملياري ريال سعودي (531 مليون دولار أمريكي)، يستعد لإعادة تعريف أفق المدينة بتصميمه المذهل ومعاييره الاستثنائية من الفخامة والرقي.

من المتوقع أن يصبح "برج ترامب جدة" أحد أطول الأبراج في المدينة، وسيضم 47 طابقاً من المساكن فائقة الفخامة. كما سيضم أول "نادٍ لعلامة ترامب" في المملكة؛ وهو عبارة عن ملتقى اجتماعي حصري للأعضاء فقط، يوفر مرافق عالمية المستوى وتجارب مصممة بعناية في أجواء من الخصوصية والتفرد.

وفي هذا السياق، صرح زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لدار جلوبال، قائلاً: "يمثل 'برج ترامب جدة' الحقبة القادمة من الحياة الفاخرة في المملكة العربية السعودية. ومع اكتمال أعمال التمكين والأساسات وإسناد الأعمال الرئيسية، أصبح المشروع جاهزاً للارتفاع، ليكون رمزاً لالتزامنا طويل الأمد بتقديم مشاريع عقارية عالمية المستوى في المملكة. يعكس هذا الإنجاز ثقتنا بالسوق العقاري الحيوي في السعودية، ورسالتنا الرامية إلى تطوير مشاريع ترتقي بالمعايير العالمية وتثري المشهد المحلي."

من جانبه، أضاف السيد رشيد ميقاتي، المدير التنفيذي لشركة الإنشاءات العربية : ACC "نحن فخورون للغاية بإسناد هذا العقد الهام لـ'برج ترامب جدة'. ويؤكد هذا التعاون القائم مع دار جلوبال خبرتنا المثبتة في تنفيذ المشاريع المعقدة وذات الأهمية الكبيرة. تُعرف دار جلوبال بتنفيذها مشاريع عالمية المستوى باستمرار، ويسعدنا أن نتشارك معهم في هذا المشروع الأيقوني. نحن في شركة الإنشاءات العربية ACCملتزمون تماماً بجعل هذا المعلم المعماري واقعًا حقيقيًا يحاكي أعلى معايير الجودة والابتكار، لكي يصبح دليلاً على طموح مدينة جدة وكفاءاتنا معًا".

إخلاء المسؤولية: لا تمتلك منظمة ترامب أو أي من مؤسسيها الحاليين أو السابقين أو الشركات التابعة لها "برج ترامب جدة"، ولا تقوم بتطويره أو بيعه. وتستخدم شركة "دار جلوبال" بي إل سي، المالك والمطور للعقار، اسم وعلامة "ترامب" بموجب ترخيص، والذي قد يتم إنهاء أو إلغاء هذا الترخيص وفقاً لشروطه.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال، وتعزيز الثقة، وتقديم الخبرات، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء بالجاذبية العالمية لكل وجهة.

تتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

نبذة عن الشركة العربية للإنشاءات (ACC)

تُعد الشركة العربية للإنشاءات (ACC) إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع الإنشاءات على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، حيث اشتهرت بتنفيذ بعض من أشهر وأهم المعالم العمرانية في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند. وعلى مدى ما يقارب ستة عقود، ساهمت الشركة في تشكيل ملامح المدن الكبرى، ووضع أسس البنية التحتية الحيوية، وتنفيذ مشاريع تطويرية رائدة في قطاعات الرعاية الصحية والضيافة والتجارية والسكنية.

ويستند التزامنا بالتميّز إلى تركيز متواصل على القيمة والابتكار وأعلى معايير الصحة والسلامة. ويقود نجاحنا فريقٌ متنوع يضم أكثر من 26,000 موظف محترف، تجمعهم قيم مشتركة وثقافة مبنية على الاحترام والتعاون، مما يمكّنهم من تحقيق كامل إمكاناتهم.

إن الانضمام إلى الشركة العربية للإنشاءات يعني الإسهام في تنفيذ بعض من أضخم المشاريع وأكثرها طموحاً وتعقيداً حول العالم—في بيئة تُشجّع التعلم المستمر والابتكار والنمو المهني، بل وتعد جزءاً أساسياً من ثقافتنا.

نستلهم رؤيتنا مما ينتظرنا في المستقبل، ونواصل التزامنا الراسخ ببناء الغد… مشروعاً جريئاً تلو الآخر.

http://www.accgroup.com

