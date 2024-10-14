بن سليّم: مشاريعنا تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعكس التزامنا بالابتكار والتميز وتلبي احتياجات متعاملينا

وتعكس التزامنا بالابتكار والتميز وتلبي احتياجات متعاملينا النيادي: نقدم للعالم نموذجاً فريداً من الخدمات والحلول المستقبلية تتجاوز التوقعات في القطاعين الأمني والجمركي

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي العالمية وتقديم تجربة رقمية متكاملة في العمل الجمركي والأمني، أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق 10 مشاريع رائدة خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" 2024.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "حددت أجندة دبي الاقتصادية D33 عدد من المستهدفات لرفع تجارة دبي الخارجية وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسية والواعدة كالقطاعات التجارية واللوجستية، وتأتي مشاريعنا الجديدة في معرض جيتكس جلوبال 2024 لتنسجم مع هذه المستهدفات بتوفير تجربة جمركية فريدة واستثنائية تلبي احتياجات متعاملينا وتعكس التزامنا بالابتكار والتميز، حيث ستساهم المشروعات في تسهيل العمليات الجمركية وتقليل زمن التفتيش وسهولة التقديم على طلبات الدخول للموانئ والمناطق الحرة، مما يعزز تنافسية دبي العالمية". واستطرد بن سليم قائلاً: "نحن نتطلع أن تدفع هذه المبادرات النوعية إلى تسهيل التجارة، وخفض الكلفة وتقليص وقت المتعاملين، ما يدعم محورية دبي التجارية ويزيد تنافسيتها العالمية".

ودشـّن سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بو سناد مدير عام جمارك دبي في أول أيام المعرض، بوابة "تصريح" الرقمية، وهي بوابة أمنية ذكية مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لقراءة التصاريح الرقمية عبر خاصية الماسح الرقمي لتسهل حركة دخول الأفراد والشركات إلى الموانئ والمناطق الحرة، بالإضافة إلى مشروع المنصة الذكية لخدمة المتعاملين،

وبهذه المناسبة، قال ناصر النيادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "نقدم للعالم نموذجاً فريداً من الخدمات والحلول المستقبلية تتجاوز التوقعات في القطاعين الأمني والجمركي، حيث يعكس مشروع (تصريح) التزامنا بالابتكار وتنفيذ حلول أمنية شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات متعاملينا وتحقق سعادتهم عبد تقديم تجربة سلسة ومرنة لتيسير حركة دخول الأفراد والشركات إلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، وقد ساهم هذا التطوير الرقمي للمشروع من اختصار زمن رحلة المتعامل من أكثر عن 5 دقائق لعبور البوابات الأمنية إلى ثوانٍ معدودة".

كما وأطلق النيادي يرافقه بو سناد مشروع "التفتيش المتكامل" الخاص بجمارك دبي، والذي يعد نقلة نوعية في عمليات التفتيش الجمركي، ويتيح للمستوردين والشركات إجراء عمليات التفتيش على بضائعهم مباشرة في مقار مستودعاتهم، دون الحاجة إلى نقاط التفتيش التقليدية.

وعن مشروع "التفتيش المتكامل"، صرح النيادي بأنه سيسهم بتحقيق تغيير جذري في عمليات التفتيش الجمركي القائم على الابتكار والتطوير من خلال إجراء التفتيش للبضائع مباشرة في مقار الشركات، بما يمكن التجار من تلبية الطلب العالمي بكفاءة ومرونة أكبر ويدعم سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف سعادته أنه من خلال تسهيل الإجراءات عبر نظام التفتيش المتكامل سيتمكن القطاع التجاري في دبي من استقطاب الاستثمارات سواء الخارجية أو الداخلية عبر توسيع أعمال الشركات الكبرى الرائدة الموجودة فعلياً في السوق المحلي، وهو ما يدعم استدامة التنمية باعتبار القطاع التجاري أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

ومن المشاريع الرقمية الأخرى التي أطلقتها جمارك دبي خلال المعرض، هي: التجربة الجمركية، ومشروع "شاحن"، والمنسق، ومركبة K9 المستدامة، ومشروع "اوكتا"، ومنصة المستودعات، والبرنامج الذكي لتدريب المفتشين.

ويتيح جناح المؤسسة في "جيتكس" للزوار فرصة استكشاف المشروعات الجديدة عن قرب واستخدامها واقعياً والتعرف على الخدمات المتاحة والابتكارات التقنية الداعمة لها.

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