دبي، الإمارات العربية المتحدة يفتتح معرض Nile Property Expo، المنصّة الأبرز للاستثمار العقاري المصري في دول مجلس التعاون الخليجي، أبوابه من 5 إلى 7 ديسمبر في فيستيفال أرينا – دبي فستيفال سيتي، بمشاركة أكبر عدد من المطوّرين منذ انطلاقه قبل ثمانية أعوام. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف المستثمرين والعائلات والجالية المصرية في الخليج، الباحثين عن فرص استثمارية حصرية في أحد أسرع الأسواق العقارية نموًا في المنطقة.

يستضيف المعرض هذا العام أكثر من 20 مطورًا رائدًا في مصر، من بينهم: حسن علام العقارية، مصر إيطاليا، ليك فيو ديفيلوبمنت، ماونتن فيو، الشركة السعودية المصرية للتعمير، أسبكت بروبرتيز، إل كازار، صندوق التنمية الحضرية، عامر جروب، البروج مصر للتطوير، أوراسكوم للتنمية (مكادي هايتس وO West)، وادي دجلة للتطوير، تطوير مصر، سكاي AD للتطوير، تورك ديفيلوبمنتس، الكرمة للتطوير، كريد للتطوير، بيت البحر للتطوير، G Developments، وORA Egypt Developers. وتشكل هذه المشاركة أضخم معرض عقاري مصري يُقام في الخليج حتى اليوم.

سيحصل الزوّار على عروض حصرية خاصة بدبي فقط، وخطط سداد تنافسية تبدأ من 0% دفعة مقدّمة، وتقسيط يصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى أسعار إطلاق خاصة غير متاحة داخل مصر. هذه الحوافز، إلى جانب التواصل المباشر مع كبار التنفيذيين، تجعل المعرض وجهة لا بد من حضورها للمستثمرين الجادين والراغبين في التملك.

ويواصل السوق العقاري المصري إظهار قوّة وثبات لافتين؛ إذ شكّل القطاع نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2023–2024، مع ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الخليج الباحثة عن فرص طويلة الأجل وعوائد مرتفعة. وتتراوح عوائد الإيجار في القاهرة والمناطق الساحلية بين 8% و12%، متفوّقة على العديد من الأسواق الإقليمية، بينما سجّلت أسعار العقارات في مناطق رئيسية مثل القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي نسب نمو مزدوجة خلال العامين الماضيين.

ويعزز معرض Nile Property Expo هذا الزخم من خلال تقديم منصّة شفافة ومتكاملة للمستثمرين الإقليميين والدوليين لاستكشاف مساكن راقية، ومشاريع ساحلية، ومناطق سكنية ثانية، ومجمعات متعددة الاستخدامات، ومدن جديدة تدعمها رؤية مصر للتنمية العمرانية. ولا يقتصر المعرض على كونه منصة عرض، بل يُعد بوابة استثمارية استراتيجية تربط بين مصر ودول الخليج على أساس الثقة والرؤية الاقتصادية الواضحة.

وقال الدكتور باسم كليلة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك:

"أصبح Nile Property Expo الجسر الاستثماري الأكثر ثقة بين مصر ودول الخليج. ويعدّ معرض هذا العام في دبي الأكبر منذ انطلاقنا، بمشاركة مطورين متميزين وعروض غير مسبوقة وسوق مليء بالفرص. يقدم السوق المصري اليوم إحدى أقوى الفرص العقارية في المنطقة بفضل استقراره وقدرته على النمو والمردود المرتفع. وقد أنشأنا هذا المعرض لتمكين المستثمرين، وتوضيح الخيارات أمامهم، وربطهم مباشرة بالمطورين الذين يبنون مستقبل مصر."

وأضاف الدكتور كليلة أن معرض هذا العام من المتوقع أن يشهد إقبالًا غير مسبوق بفضل الاهتمام المتزايد من المستثمرين الخليجيين بالسوق العقاري المصري.

يفتح معرض Nile Property Expo أبوابه خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، مستقبلًا الزوّار يوميًا من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً في فيستيفال أرينا – دبي فستيفال سيتي. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف المستثمرين والعائلات والجالية المصرية الراغبة في الاستفادة من العروض الحصرية التي يقدمها أبرز مطوري مصر.

ويواصل المعرض تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين مصر ودول الخليج، ويرسّخ مكانة العقار المصري كوجهة استثمارية عالمية المستوى مدعومة بطلب مستمر وأسعار جذابة وآفاق نمو طويلة الأجل.

نبذة عن معرض Nile Property Expo

يعدّ Nile Property Expo المنصة الرائدة للاستثمار العقاري المصري في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يجمع أبرز المطورين والمستثمرين والمشترين وأصحاب المصلحة في معرض واحد شامل. انطلق المعرض في عام 2017، ونما ليصبح الجسر الاستثماري الأكثر ثقة بين مصر والخليج، مقدمًا للزوار فرصًا فريدة في أسرع المناطق العقارية نموًا في مصر سواء السكنية أو التجارية أو الساحلية. وبعد نجاحات متتالية في دبي والرياض وجدة والكويت، يواصل المعرض تعزيز حضور العقار المصري عالميًا من خلال تجارب معرضية مميزة، ومشاركة نخبة المطورين، وبيئة شفافة تدعم اتخاذ قرارات استثمارية واثقة.

