مبنى منطقة الرولا الذي يحمل علامة "إتش كيو" هو مساحة عمل رائعة متكاملة بمساحات عمل مشتركة ومكاتب خاصة وقاعات اجتماعات ومناطق إبداعية

الافتتاح يتزامن مع زيادة الطلب على العمل المرن عبر منصات متعددة حيث تتيح الشركات بمختلف الأحجام لموظفيها إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المواقع للحفاظ على إنتاجيتهم ورضاهم

الافتتاح يأتي بعد اتفاقية شراكة مع مالك المبنى، الذي استثمر في منصة "آي دبليو جي" لإنشاء مساحة عمل مرنة تحمل العلامة التجارية في المبنى

افتتاح هذا الموقع يأتي في أعقاب قيام "آي دبليو جي" بإضافة عدد قياسي من المواقع على مستوى العالم في النصف الأول من عام 2025، وتوقيع عقود 496 مركزاً وتحقيق أعلى إيرادات على الإطلاق

أعلنت إنترناشيونال وورك بليس جروب (آي دبليو جي)، أكبر مزود عالمي لحلول العمل الهجينة بعلامات تجارية رائدة مثل "سبيسز" و"ريجوس"، عن افتتاح مساحة عمل مرنة ومتطورة في منطقة الرولا بمسقط. ففي ظل التحول المستمر نحو أنماط العمل المرنة، تعمل "آي دبليو جي" على توسيع شبكتها لمواكبة الطلب المتزايد في جميع أنحاء السلطنة. يأتي ذلك عقب نجاح افتتاح سيتي سنتر القرم، مساحة العمل المرنة المتطورة بمساحة 805 أمتار مربعة في سيتي سنتر القرم في مسقط.

وتأتي إضافة المساحة الجديدة في مسقط بعد أن سجلت "آي دبليو جي" إيرادات وتدفقات نقدية وأرباح غير مسبوقة في تاريخها، وحققت نمواً سريعاً في شبكتها، من خلال توقيع عقود وافتتاح عدد من المواقع الجديدة في النصف الأول من عام 2025 يفوق ما تم افتتاحه في العقد الأول من عملياتها. وتضم شبكة "آي دبليو جي" الآن أكثر من مليون غرفة في 121 دولة.

يقع الموقع الجديد في منطقة الرولا بمسقط، ويأتي في إطار جهود "آي دبليو جي" لتلبية الطلب المتزايد بشكل كبير على مساحات العمل المرنة من الدرجة الأولى في المنطقة.

وتم افتتاح مركز "إتش كيو" في سبتمبر الماضي، ويوفر مساحة للشركات القائمة والناشئة في مجموعة من مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بينما تتيح خدمة "صمم مكتبك بنفسك" من "آي دبليو جي" للشركات تخصيص مساحاتها بالكامل لتلبية احتياجاتها. يضم المركز ، الذي تبلغ مساحته 700 متر مربع، مرافق تشمل مكاتب خاصة، وقاعات اجتماعات، ومساحات عمل مشتركة، ومساحات إبداعية.

وقرر أصحاب المبنى الاستثمار في منصة "آي دبليو جي" لتعظيم العائد على مساحاتهم العقارية من خلال الاستفادة من سرعة زيادة الطلب على نموذج العمل الهجين.

وأظهرت أبحاث أجراها أكاديميون بارزون أن زيادة المرونة في طريقة ومكان عمل الموظفين تتيح لهم العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتوفير المال، ومزايا صحية. كما يستفيد أصحاب العمل من نماذج العمل الهجينة من خلال زيادة إنتاجية الشركة، وتوفير التكاليف، وقوة عاملة أكثر كفاءةً وتفاعلاً. في الواقع، أسفرت دراسة حديثة أجرتها "آي دبليو جي" وشركة "أروب" لاستشارات أماكن العمل عن أن نموذج العمل الهجين يمكن أن يعزز الإنتاجية بنسبة 11%. وبفضل مساحات العمل المرنة، يمكن أن يضيف العمل الهجين ما يصل إلى 566 مليار دولار من القيمة المضافة الإجمالية إلى الاقتصاد الأمريكي سنوياً بحلول عام 2045 - أي ما يُعادل القيمة المضافة الإجمالية لمدينة أوستن في ولاية تكساس.

ومع تزايد اعتماد الشركات بمختلف أحجامها نماذج عمل أكثر مرونة ولامركزية على المدى الطويل، فمن المتوقع أن تمثل مساحات العمل المرنة 30% من جميع العقارات التجارية بحلول عام 2030. ويمكن للشركاء الاستفادة من سرعة النمو في قطاع العمل الهجين من خلال التعاون مع مجموعة "آي دبليو جي"، التي تتمتع بخبرة عالمية رائدة في هذا المجال. ويوفر العمل الهجين للشركات انخفاضاً كبيراً في التكلفة بمتوسط توفير ​​نحو 11000 دولار لكل موظف.

وتع مجموعة "آي دبليو جي" أكبر منصة عمل في العالم - حيث توفر شبكة واسعة تضم آلاف المواقع في أكثر من 120 دولة تتيح للأعضاء الوصول إلى جميع المواقع وخدمات الأعمال عبر تطبيق واحد شامل.

ومع استمرار التحول نحو نماذج العمل المرنة واللامركزية والهجينة، تبرز فرص نمو كبيرة في سوق يقدر بنحو 1.2 مليار من موظفي المكاتب على مستوى العالم وبقيمة تتجاوز 2 تريليون دولار. وفي عام 2024، ضمت "آي دبليو جي" 899 موقعاً جديداً إلى شبكتها، وتضم قاعدة عملائها 83% من الشركات المسجلة ضمن قائمة مجلة "فورتشن 500" لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات.

وبهذه المناسبة، قال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "إنترناشيونال وورك بليس جروب" (آي دبليو جي): "نعمل على تعزيز حضورنا في منطقة الرولا في مسقط بافتتاح مساحة عمل جديدة، إذ تُعد المدينة مركزاً اقتصادياً حيوياً ومكاناً رائعاً لتوسيع أعمالنا. ويسعدنا التعاون مع شركة نصر حمود أحمد الكندي لتطوير علامة ’إتش كيو‘ بموجب اتفاقية إدارة ساهمت في إضافة مساحة عمل متطورة إلى المبنى الخاص بهم".

وأضاف: "يأتي افتتاح مبنى "إتش كيو" في منطقة الرولا في وقت يتزايد فيه توجه الشركات نحو اعتماد نموذج العمل المرن والمنصات متعددة المواقع، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين ورفع مستويات الرضا لديهم. وفي الوقت نفسه، يوفر هذا النموذج مزايا كبيرة للشركات، تشمل تعزيز الإنتاجية، وتسهيل التوسع أو تقليص العمل بمرونة وبتكاليف أقل، إلى جانب إمكانية الوصول إلى آلاف مواقع العمل حول العالم".

